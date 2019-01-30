Samsung’un katlanabilir telefonu Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Samsung sızıntıya doymuyor. Firma daha yeni M10 ve M20’yi tanıtmışken editörlerimiz çok özel bir bilgiye erişti. Firma yeni katlanabilir telefonunu Mayıs’ta Türkiye’ye getirecek.

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Samsung katlanabilir telefon özellikleri

Samsung, katlanabilir telefonların hava da uçuştuğu CES 2019’da biraz geride kalmıştı. Halka satılan tek katlanabilir cihaz olan FlexPai beklentileri karşılamaktan hayli uzaktı. Son zamanlarda Motorola’nın nostaljik telefonu RAZR’dan esinlenerek katlanabilir bir telefon yapılacağı konuşuluyordu. En son ise Xiaomi’nin katlanabilir cihazının videosu gündemdeydi. Fakat Güney Koreli firma tüm bu zaman hepsini gölgede bırakacak bir cihazı saklı tutmayı başarmış.

Samsung’un katlanabilir telefonu Mayıs ayı gibi Türkiye’de satışta olacak. 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama olacak. At fava bekle 😅 — Kerem Enginar (@KEnginar) 30 Ocak 2019

Mayıs ayında ülkemize gelmesini beklediğimiz telefon Hardware Plus editörü Kerem Enginar’ın bilgilerine göre 12GB belleğe sahip olacak bu da çoğu amiral gemisine toz attıracak demek oluyor. Yine daha bugün Samsung’un cihazlarına 1TB depolama alanı eklemeye çalıştığının haberini yapmıştık. O cihazların ilki de yeni katlanabilir telefon olacak.

Samsung‘un cihazı resmi olarak ne zaman açıklayacağı henüz belli değil. Ama Hardware Plus olarak akıllı telefonların kalbinin atacağı Barselona’da bu haberin ve daha fazlasının takipçisi olacağız.