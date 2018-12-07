Cuma Raporu #27: Sony TV’lere elveda(?) , kota konusu ve dahası

Cuma Raporu #27 videomuzda her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #27 haberleri

‘Gavat drone’ sosyal medyanın en çok paylaşılan videolarından biri oldu

Sony, Türkiye TV pazarından çekilebilir – Aldığımız duyumlar henüz kesin olmasa da Sony’nin telefondan sonra TV kategorisinden de çekileceği yönünde

Snapdragon 855 tanıtıldı – 7 nm üretim süreciyle üretilen yeni işlemci, 5G ve yapay zeka desteği ile öne çıkıyor.

Spotify 2018’in en çok dinlenilenleri açıklandı – Dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı Drake olurken ülkemizin en çok dinlenen sanatçısı ise Ezhel.

Türk Telekom limitsiz internete geçiyor – Şirket gerçekleştirdiği basın toplantısı ile 1 Ocak itibarıyla kotayı kaldıracağını açıkladı.

Nokia 8.1 tanıtıldı – Snapdragon 710 işlemcisiyle öne çıkan telefon, çentik tasarımını kullanıyor ve çift arka kamera ile geliyor.