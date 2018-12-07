Cuma Raporu #27: Sony TV’lere elveda(?) , kota konusu ve dahası

Cuma Raporu #27: Sony TV’lere elveda(?) , kota konusu ve dahası

7 Aralık, 2018 Cuma Raporu, Genel, VİDEO 0 yorumlar

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Cuma Raporu #27 videomuzda her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #27 haberleri

‘Gavat drone’ sosyal medyanın en çok paylaşılan videolarından biri oldu

Sony, Türkiye TV pazarından çekilebilir – Aldığımız duyumlar henüz kesin olmasa da Sony’nin telefondan sonra TV kategorisinden de çekileceği yönünde

Snapdragon 855 tanıtıldı – 7 nm üretim süreciyle üretilen yeni işlemci, 5G ve yapay zeka desteği ile öne çıkıyor.

Spotify 2018’in en çok dinlenilenleri açıklandıDünya genelinde en çok dinlenen sanatçı Drake olurken ülkemizin en çok dinlenen sanatçısı ise Ezhel.

Türk Telekom limitsiz internete geçiyor – Şirket gerçekleştirdiği basın toplantısı ile 1 Ocak itibarıyla kotayı kaldıracağını açıkladı.

Nokia 8.1 tanıtıldı – Snapdragon 710 işlemcisiyle öne çıkan telefon, çentik tasarımını kullanıyor ve çift arka kamera ile geliyor.

 

 

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