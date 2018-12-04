Türk Telekom, 2019 itibarıyla limitsiz internete geçiyor (VİDEO)

Türk Telekom, bugün “internette limitleri kaldırıyoruz” sloganıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında 1 Ocak 2019 itibarıyla mevcut tüm müşterilerin herhangi bir ek ödeme olmadan limitsiz internete geçeceğini ve yeni aboneler için de 59,90 TL‘den başlayan fiyatlarla limitsiz paketlerin sunulacağını açıkladı.

Biz de konuyla alakalı merak ettiğiniz soruları Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun‘a ilettik.

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Basın toplantısında neler anlatıldı?

Türkiye’nin dört bir yanındaki abonelerini yeni yılda limitsiz internetle buluşturacaklarını belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “1 Ocak’tan itibaren Evde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerimizi güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerimizi limitsiz paketlere geçireceğiz. Yeni müşterilerimize, ayda sadece 59,90 TL’den başlayan giriş fiyatlarıyla limitsiz paket seçenekleri sunacağız. Yeni dönemde yeni müşterilerimiz farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler. Mevcut müşterilerimizi de ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız” dedi.

Dursun: Türk Telekom 1 Ocak 2019’dan itibaren internet daha hızlı daha kapsamlı

Yeni uygulamanın resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm paketlerini limitsiz internete geçireceklerini aktaran Dursun, uygulamadan müşterilerin avantajlı çıkacağını söyleyerek şöyle konuştu: “Ocak ayında başlayacak yeni uygulama ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verdiğimiz milyonlarca sabit internet abonemizin internet deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu avantajlar sayesinde müşterilerimizin internet deneyimini büyük ölçüde iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız”.

Dursun: Türk Telekom olarak ayrım yapmadan Türkiye’nin her yerine internet götürüyoruz

Türk Telekom’un gelişimi hakkında da bilgi veren Hakan Dursun, Türk Telekom’un 178 yıldır bu ülkenin hizmetinde olduğunu, 33 binden fazla çalışanıyla entegre bir operatör olarak toplam 44,7 milyon müşteriye sahip büyük bir aile olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin dört bir noktasında tüketicinin yanında olan Türk Telekom’un yılın ilk 9 ayında 15 milyar TL’nin üzerinde gelir sağlayarak son 10 yılın en yüksek gelir artış oranını elde ettiğini de vurgulayan Dursun, 2005’ten bu yana ülke hazinesine sağladığı 85,8 milyar TL katkı ile Türk Telekom’un Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, internetin yaygınlaşmasının Türk Telekom’un en büyük önceliklerinden olduğunu, bu amaçla 2005’teki özelleştirmeden bu yana 33,2 milyar TL yatırım yaptıklarını kaydeden Dursun, teknoloji ve altyapı yatırımlarına son hız devam ettiklerini belirtti. Dursun, köklü ve güçlü bir marka olarak “Ülkemizin her iline, ilçesine, kasabasından köyüne gidiyoruz. Çünkü biz Türk Telekom’uz, çünkü biz Türkiye’yiz. Türkiye’deki hanelerin yüzde 90’ından fazlasına interneti götürdük. Bu oran AB ülkeleri seviyesinde. Altyapımızla ülkemizi dijitalleştiriyor, akıllı şehirler oluşturuyoruz. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin tamamına hizmet götürüyoruz” dedi.

%80 fiberleşme oranımızla Amerika ve Batı Avrupa ortalamasının üstündeyiz

Dünya liginde üst sıralara gelebilmek için Türkiye’nin fiberleşmesini önemsediklerini belirten Hakan Dursun, Türk Telekom’un 10 yıl önce 117 bin km olan fiber ağını 10 yılda 2 kattan daha fazla artırarak 274 bin km’ye çıkarttıklarını söyledi. Dursun sözlerine şöyle devam etti: “Fiber yatırımlarımızı ayrım yapmadan tüm illerimize yapıyoruz. Şu an itibarıyla 17,9 milyon haneye fiber hizmetimizi götürdük. Ülkemizin yaklaşık yüzde 80’ini fiberleştirdik. Van’ın, Siirt’in, Diyarbakır’ın, Hakkari’nin fiberleşme oranı yüzde 85’lerin üzerinde. Fiberleşmeyle birlikte Türkiye’de internet hızlarını katladık, katlamaya da devam edeceğiz” dedi. Fiberleşme oranının Batı Avrupa’da yüzde 70, Amerika’da ise yüzde 65 olduğunu hatırlatan Dursun, Türk Telekom’un altyapı kalitesinin pek çok ülkenin üzerinde olduğunu da ifade etti.

“Türkiye’de internet erişiminin yaygınlaşması ve internet okuryazarlığının artması için çalışan Türk Telekom, 10,6 milyon haneye ve işyerine hizmet veriyor. Son 12 ayda 1,2 milyon yakın yeni hane ve işyerini internetle tanıştıran Türk Telekom sayesinde geçen sene yüzde 48 olan internet penetrasyonu bir senede yüzde 53’ü aştı. Hedefimiz bu rakamı yüzde 70’lere çıkarmak. İnternetin yaygınlaşmasının yanında daha çok kullanılmasını da teşvik ediyoruz. Türk Telekomluların 2014’te 35 GB olan aylık ortalama internet kullanımı, 2018’de 90 GB’a yükselmiş durumda. Yani kullanımı neredeyse 3’e katlamış bulunuyoruz” dedi.