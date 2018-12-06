Android One ile gelen Nokia 8.1 tanıtıldı

Google’ın Android One serisine dâhil olan Nokia’nın yeni telefonu Nokia 8.1 bugün tanıtıldı. Çentikli bir tasarıma sahip telefon Alüminyum çerçeveden oluşuyor.

Ön kamerası ile dikkatleri üzerine çekecek!

6.18 inçlik 2246 X 1080 piksel çözünürlüğe sahip Nokia 8.1, 18:7.9 en – boy oranına sahip. 500 nit parlaklığa sahip bu ekran Full HD+ Puredisplay özelliğini destekliyor. Aynı zamanda %86 gibi oldukça yüksek ekran/gövde oranına sahip cihaz, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga setinden alıyor.

Nokia 8.1 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelirken, bu depolama alanı 400 GB’a kadar artırılabiliyor. Ayrıca cihazın bataryası 3500 mAh depolama alanına sahip. Ön tarafta 20 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunurken, bu kamera derinlik efektinin yanında birde sahne tanıma özelliğini bizlere sunuyor. Cihazın arka tarafında yer alan çift kameralar ise yine derinlik efektini desteklerken, 13 MP kamera ile bu özelliği sağlıyor. Cihazın ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde olurken, hızlı odaklama ve tam manuel kontrol gibi özellikleri destekliyor. Aynı zamanda Pro Camera moduyla birlikte yapay zekâyı daha avantajlı bir şekilde kullanabiliyoruz.

Nokia 8.1, 3500 mAh kapasiteli bataryası ve 18W’lık şarj aleti ile yaklaşık 30 dakikada %50 şarj olabiliyor. Aynı zamanda yeni çıkan birçok telefonda yer almayan 3.5 mm jack girişi bu telefonda yeri almış durumda. Telefonun satış fiyatı ise 399 Euro olarak belirlenmiş durumda.