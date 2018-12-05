2018 yılında Spotify’da en çok dinlenenler

2018 yılında Spotify’da en çok dinlenenler

5 Aralık, 2018 Uygulama 0 yorumlar

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Spotify, 2018 yılında dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları barındıran istatistikleri paylaştı. Buna göre 2018 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı Drake’ten “God’s Plan”, Türkiye’de ise Ezhel’den “Geceler” oldu. Dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçı kategorisinde bu sene Ariana Grande, Spotify listelerinde birinci sıraya yerleşti, Türkiye’de ise kadın sanatçılarda zirvenin adı yine Sezen Aksu!

2018 Spotify dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar

  1. Drake
  2. Post Malone
  3. XXXTENTACIONJ
  4. Balvin
  5. Ed Sheeran

2018 Spotify dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar

  1. Ariana Grande
  2. Dua Lipa
  3. Cardi B
  4. Taylor Swift
  5. Camila Cabello

2018 Spotify dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar

  1. God’s Plan – Drake
  2. SAD! – XXXTENTACION
  3. rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone
  4. Psycho (feat. Ty Dolla $ign) – Post Malone
  5. In My Feelings – Drake

2018 Spotify Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar

  1. Ezhel
  2. Sezen Aksu
  3. Yüzyüzeyken Konuşuruz
  4. Teoman
  5. Sagopa Kajmer

2018 Spotify Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

  1. Geceler – Ezhel
  2. Heyecanı Yok – Gazapizm
  3. Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki
  4. İmkansızım – Ezhel
  5. Elbet Bir Gün – Canbay & Walker

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