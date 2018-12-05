2018 yılında Spotify’da en çok dinlenenler

Spotify, 2018 yılında dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları barındıran istatistikleri paylaştı. Buna göre 2018 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı Drake’ten “God’s Plan”, Türkiye’de ise Ezhel’den “Geceler” oldu. Dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçı kategorisinde bu sene Ariana Grande, Spotify listelerinde birinci sıraya yerleşti, Türkiye’de ise kadın sanatçılarda zirvenin adı yine Sezen Aksu!
2018 Spotify dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar
- Drake
- Post Malone
- XXXTENTACIONJ
- Balvin
- Ed Sheeran
2018 Spotify dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar
- Ariana Grande
- Dua Lipa
- Cardi B
- Taylor Swift
- Camila Cabello
2018 Spotify dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar
- God’s Plan – Drake
- SAD! – XXXTENTACION
- rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone
- Psycho (feat. Ty Dolla $ign) – Post Malone
- In My Feelings – Drake
2018 Spotify Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar
- Ezhel
- Sezen Aksu
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Teoman
- Sagopa Kajmer
2018 Spotify Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar
- Geceler – Ezhel
- Heyecanı Yok – Gazapizm
- Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki
- İmkansızım – Ezhel
- Elbet Bir Gün – Canbay & Walker
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