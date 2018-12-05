2018 yılında Spotify’da en çok dinlenenler

Spotify, 2018 yılında dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları barındıran istatistikleri paylaştı. Buna göre 2018 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı Drake’ten “God’s Plan”, Türkiye’de ise Ezhel’den “Geceler” oldu. Dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçı kategorisinde bu sene Ariana Grande, Spotify listelerinde birinci sıraya yerleşti, Türkiye’de ise kadın sanatçılarda zirvenin adı yine Sezen Aksu!

2018 Spotify dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar

Drake Post Malone XXXTENTACIONJ Balvin Ed Sheeran

2018 Spotify dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar

Ariana Grande Dua Lipa Cardi B Taylor Swift Camila Cabello

2018 Spotify dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar

God’s Plan – Drake SAD! – XXXTENTACION rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone Psycho (feat. Ty Dolla $ign) – Post Malone In My Feelings – Drake

2018 Spotify Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar

Ezhel Sezen Aksu Yüzyüzeyken Konuşuruz Teoman Sagopa Kajmer

2018 Spotify Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar