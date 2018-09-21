Cuma Raporu #16: Yeni çıkan telefonlar, Amazon Türkiye ve dahası

Cuma Raporu #16 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler yaşanmış?
Cuma Raporu #16 haberleri
Amazon Türkiye açıldı – Amazon Türkiye, uzun süre bekleyişin ardından bu hafta hizmete açıldı.
Galaxy A7 (2018) tanıtıldı – Üç arka kamerasıyla dikkat çeken yeni A7 modeli resmi olarak tanıtıldı.
Huawei Mate 20 Lite Türkiye’de – Geçtiğimiz ay global lansmanı yapılan Huawei Mate 20 Lite modeli Türkiye’de satışa çıkıyor.
ASUS ZenFone Max Pro Türkiye’de – 5000 mAh pil kapasitesiyle öne çıkan telefon ön siparişe özel 2399 TL’ye satılacak.
Honor Play satışa çıktı – Oyuncu telefonu olarak lanse edilen cihaz, Hepsiburada aracılığı ile satışa çıktı.
PlayStation Classic tanıtıldı – Orijinal PlayStation’a göre hacim olarak %80 oranında daha küçük olan model, 20 oyun ön yüklü olarak geliyor.
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