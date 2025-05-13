Bağımsız yapay zekâ altyapılarının kurumsal düzeyde yaygınlaştırılmasını destekliyor. Üstün bilgi işlem gücü, enerji verimliliği ve veri egemenliğini bir araya getirerek, yüksek veri güvenliği gereksinimlerini karşılayan dengeli bir yapı sunuyor.

Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, yapay zekâ alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan iGenius ve teknoloji devi NVIDIA ile çığır açan bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, NVIDIA Grace Blackwell Superchip mimarisiyle donatılan ve dünyanın en büyük NVIDIA DGX yapay zekâ süper bilgisayarlarından biri olan Colosseum , 2025 yılında İtalya’da devreye alınacak.

Colosseum, düzenlemelere tabi iş yükleri için özel olarak geliştirilen ve bağımsız yapay zekâ veri merkezleri arasında türünün ilk örneği olarak, dijital dünyanın sınırlarını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

Finans, sağlık ve kamu yönetimi gibi yüksek düzeyde regülasyona tabi sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Colosseum, dönüştürücü bilgi işlem gücü, enerji verimliliği ve veri egemenliğini bir araya getirirken; aynı zamanda katı veri güvenliği gereksinimlerini de dengelemeyi hedefliyor.

Colosseum, bir NVIDIA DGX SuperPOD olarak, Vertiv ile NVIDIA arasındaki uzun soluklu iş birliğinin en güncel gelişmesidir. Güney İtalya’da stratejik bir konumda yer alan bu merkez, bölgesel kamu yönetimlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere konumlandırıldı ve Avrupa’nın yapay zekâ alanındaki dönüşümünde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

iGenius CEO’su Uljan Sharka, “NVIDIA’nın son teknoloji hızlandırılmış bilgi işlem gücünü ve Vertiv’in yenilikçi altyapı uzmanlığını bir araya getirerek hayata geçirdiğimiz Colosseum, bağımsız yapay zekânın dönüştürücü potansiyelinin somut bir göstergesi. h

Colosseum, yapay zekâ fabrikalarının tasarımı ve işletimi için Vertiv’in altyapı yönetim uzmanlığını, NVIDIA’nın hızlandırılmış bilgi işlem gücünü ve NVIDIA Omniverse Blueprint platformunu bir araya getiriyor. Kurulum sürecinde, Vertiv’in NVIDIA ile birlikte geliştirerek 2024’ün sonunda piyasaya sürdüğü NVIDIA GB200 NVL72 için özel olarak tasarlanmış 360AI referans mimarisi altyapı platformu kullanılacak. Bu platform, veri merkezlerinin güç ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Bu modüler ve ölçeklenebilir sistem, iGenius’e hem en hızlı hiper ölçekli yapay zekâ süper bilgisayarlarından birini hem de bağımsız yapay zekâyı destekleyen en büyük altyapılardan birini devreye alma imkânı sunuyor.

Vertiv, NVIDIA GB300 NVL72 için birlikte geliştirdiği veri merkezi güç ve soğutma tasarımıyla AI Hub platformundaki referans tasarım kütüphanesini de genişletti. GPU teknolojisinde bir nesil önde kalarak, müşterilerine donanım daha piyasaya çıkmadan önce altyapılarını planlama imkânı sunuyor. Böylece, artan rack güç yoğunluklarını öngören, dağıtıma hazır tasarımlar ve büyük ölçekli yapay zekâ fabrikaları için tekrar edilebilir şablonlar sağlıyor.

Vertiv EMEA Başkanı Karsten Winther, “Artık bilgi işlem birimi sadece bir çip değil; tüm sistem, yani uçtan uca bir yapay zekâ altyapısıdır; yani Yapay Zekâ Fabrikasıdır. NVIDIA ve iGenius ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, veri merkezini bir bilgi işlem birimi olarak sunmanın sistem düzeyinde olgunluğunu ve verimliliğini kanıtlıyoruz. Bu sayede, yapay zekâya özel güç ve soğutma altyapılarının hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlayarak, büyük ölçekli yapay zekâ uygulamalarının önünü açıyoruz.”

NVIDIA Omniverse ile simüle et ve hızla hayata geçir

NVIDIA DGX Platformları Başkan Yardımcısı Charlie Boyle, “Yapay zekâ, veri merkezi dünyasını kökten değiştiriyor ve küresel yapay zekâ fabrikaları için daha önce görülmemiş düzeyde ölçeklenebilirlik, verimlilik ve uyarlanabilirlik gerektiriyor. NVIDIA Omniverse teknolojileriyle oluşturulan fiziksel temelli dijital ikizler ve Vertiv’in iGenius DGX SuperPOD veri merkezi için geliştirdiği modüler tasarım sayesinde, Colosseum, yapay zekâ çağına uygun süper bilgisayar inşasında yeni bir standart belirliyor.”

Colosseum, NVIDIA Omniverse teknolojileriyle geliştirilen fiziksel gerçekliğe uygun bir dijital ikiz olarak ortak tasarlandı. Bu sayede Vertiv, iGenius ve NVIDIA ekipleri arasında gerçek zamanlı iş birliği sağlanarak sistem düzeyinde karar alma süreçleri hızlandırıldı ve tasarımdan devreye almaya kadar olan süre önemli ölçüde kısaltıldı. Omniverse Blueprint sayesinde mühendisler, uzun süren simülasyonları beklemek yerine tasarımları anında test edip iyileştirebiliyor; böylece simülasyon süreleri aylardan saatlere indiriliyor. Vertiv’in üretim ve fabrika entegrasyon süreçleri ise geleneksel veri merkezi kurulumlarına kıyasla devreye alma süresini yüzde 50’ye kadar azaltıyor.

Bu iş birliğine dayalı 3D tasarım süreci, tüm altyapı katmanının doğrulanmasını sağladı. Henüz tek bir modül inşa edilmeden önce; 132 kW sıvı soğutmalı kabinetlerden modüler güç sistemlerine kadar tüm sistemin termal yük, elektrik akışı ve saha yerleşimi gibi unsurları için öngörüsel modelleme yapılmasına olanak tanıdı.

Zekâ ile tasarlandı, yazılımla birleşti

Vertiv’in yapay zekâya hazır, ön üretimli modüler veri merkezi çözümü; tasarımı, üretimi, teslimatı, kurulumu ve devreye alınması dahil olmak üzere tamamen Vertiv tarafından sunuluyor. Sistem; güç, soğutma, yönetim, izleme, servis ve bakım hizmetlerini kapsıyor. Başlangıçta kabin başına 132 kW’a kadar güç ve soğutma kapasitesi sunan çözüm, gelecekteki tasarımlar için kolayca ölçeklenebilecek şekilde geliştirildi.

Yapının dış katmanı, dışarıda tam modüler gri alan, içeride ise ön üretimli beyaz alan barındıracak şekilde entegre ediliyor. Bu yaklaşım, olağanüstü ölçeklenebilirlik ve enerji verimliliği sunarak veri merkezi inşa ve devreye alma biçiminde köklü bir dönüşüm sağlıyor.

Colosseum, veri merkezi operasyonları ve orkestrasyonu için NVIDIA Mission Control’ü, yapay zekâ fabrikalarında bina yönetimini sadeleştirmek ve senkronize etmek için ise Vertiv™ Unify platformunu kullanacak.

Vertiv Unify şu özellikleriyle öne çıkıyor:

Güç, soğutma ve bilgi işlem altyapısı genelinde gerçek zamanlı orkestrasyon,

Dijital ikiz senkronizasyonu ile kapalı döngüde sistem optimizasyonu,

Otonom karar almayı destekleyen yapay zekâya hazır yetenekler.

Ayrıca, NVIDIA Omniverse teknolojileriyle olan entegrasyonu sayesinde Vertiv Unify; fiziksel sistemler ile dijital modeller arasında gerçek zamanlı veri güncellemeleri yapılmasını mümkün kılıyor. Bu da operasyonel risk oluşmadan önce öngörücü bakım, senaryo testleri ve olası durum analizleri gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Küresel yapay zekâ fabrikaları için yol haritası

Colosseum yalnızca bir veri merkezi değil; ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve egemen yapay zekâ fabrikaları için bir model niteliğinde. Bulut düzeyinde yoğunluk, yerel veri kontrolü ve modüler kurulum gibi unsurları bir araya getirerek, yapay zekânın yeni evresine öncülük ediyor. Bu güvenli, hızlı, mevzuata uyumlu ve dağıtık çıkarım süreçlerinin standart haline geldiği bir dönemi işaret ediyor.

Bu, tek seferlik bir proje değil — küresel ölçekte bir referans noktası. iGenius, Vertiv ve NVIDIA’nın, DGX GB300 gibi yeni nesil platformlar da dahil olmak üzere, geleceğe dönük iş birliğiyle Colosseum’u dünya genelinde uygulanabilir bir yapay zekâ fabrikası şablonu haline getiriyor. Egemen yapay zekânın geleceği artık bir fikir değil — somut olarak inşa ediliyor.