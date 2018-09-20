Samsung’dan üç arka kameralı telefon: Galaxy A7

Güney Koreli teknoloji devi, Huawei P20 Pro ile dikkat çeken üç arka kamera dizilimi içeren akıllı telefonu Samsung Galaxy A7’yi duyurdu. 2018 yılında A serisine Galaxy A8 ile bağlangıç yapan Samsung, Galaxy A6 ardından Galaxy A7 ile devam ediyor. 6.0 inç boyutunda Super AMOLED ekranı ve üç arka kamerası ile dikkat çeken telefon, 8 MP f/2.5 120 derecelik geniş açılı, 5 MP f/2.2 odak için derinlik algılayan ve 24 MP f/1.7 ana kamerası ile geliyor. Bu sayede hem geniş açılı çekimler hem canlı odak hem de kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak tanıyacak.

Ön tarafta da 24 MP çözünürlüğe sahip f/2.0 diyafram açıklığı sunan bir lens ile geliyor. 7.5 mm inceliğinde ve 168 gr ağırlığında olan Samsung Galaxy A7, sekiz çekirdekli 2.2 GHz hızında çalışan işlemci ile ve 4 GB belleğin yanı sıra 64 GB depolama birimi sunuyor. 512 GB’a kadar microSD kart desteği de sağlayan A7, 3.300 mAh bataryası ile bir günlük kullanım sunacak.

Android 8.0 Oreo, LTE Cat 6 bağlantı ve Bluetooth 5 destekleyen cihaz, Ekim ayında Türkiye’de de satışa çıkacak.