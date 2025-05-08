Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, hakkında açılan yasa dışı bahis davasında karar çıktı. Peki İbrahim Yılmaz’ın cezası ne, neyle suçlandı?

İbrahim Yılmaz neyle suçlandı?

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada İbrahim Yılmaz, “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçlamasıyla yargılandı.

İbrahim Yılmaz’a ne ceza verildi?

Suçlamaları reddeden fenomen, beraatini talep etti ancak mahkeme sanığı suçlu bularak 10 ay hapis cezası ve 100 TL para cezasına hükmetti.

Kararda hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandı. Bu, ünlü fenomenin cezasının şimdilik infaz edilmeyeceği anlamına geliyor. Ancak süreç, özellikle yasa dışı bahis reklamları yapan sosyal medya hesaplarına karşı emsal niteliği taşıyor.

Türkiye’de yasa dışı bahis faaliyetleri, 7258 sayılı Kanun çerçevesinde ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya. Sadece oynatan değil, bu faaliyetlere reklam yoluyla aracılık edenler de hapis ve para cezalarıyla karşılaşıyor.

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Bu dava, internet üzerinden yürütülen yasa dışı bahis tanıtımlarının artık yalnızca etik değil, hukuki bir mesele olduğunu da ortaya koydu. İbrahim Yılmaz gibi sosyal medya figürlerinin, takipçilerini etkileyebilecek içerikler konusunda çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Siz bu davayla ilgili ne düşünüyorsunuz? İbrahim Yılmaz‘ın aldığı ceza yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!