iOS 19 güncellemesiyle birlikte Apple Intelligence için yepyeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Özellikle Apple Takvim uygulaması için yapay zeka destekli özelliklerin yolda olduğu iddiaları gündemde. Bu söylentilerin arkasında ise Apple’ın 2024 yılında satın aldığı bir girişim olan Mayday yer alıyor. Peki iOS 19 yenilikleri neler olacak? Apple Takvim uygulaması nasıl daha akıllı hale gelecek?

Apple Intelligence iOS 19 ile Takvime neler katacak?

iOS 19 ile Apple Takvim uygulamasında önemli değişiklikler bekleniyor. Apple, geçtiğimiz yıl satın aldığı bir uygulamadaki özellikleri, kendi takvim uygulamasına eklemeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği kaynaklı bir açıklamaya göre Apple, 3 Nisan 2024 tarihinde Mayday adlı yapay zeka takvim uygulamasını satın aldı. Mayday, kullanıcıların iş ve özel programlarını otomatik olarak optimize eden, görev önceliklerine göre zamanlama yapan gelişmiş bir takvim yönetimi sistemiydi. Şimdi ise bu teknoloji, iOS 19 ile Apple Takvim uygulamasına entegre olabilir.

Öne çıkan özellikler arasında toplantılar için ideal zaman önerileri, değişen önceliklere göre otomatik yeniden planlama, yapay zeka destekli görev yönetimi ve paylaşılabilir zaman planı bağlantıları yer alıyor.

Apple Intelligence bu sistemin merkezinde yer alarak, kullanıcının takvim kullanım alışkanlıklarını öğrenip ona göre öneriler sunabilir. Bir süredir eleştirilerin odağında yer alan Apple Intelligence, artık daha akıllı özellikle sunacak gibi görünüyor.

Apple Takvim uygulaması yapay zeka ile nasıl değişecek?

Mayday’in sunduğu otomatik planlama, takvim geçmişine göre öğrenme ve ekip içi zamanlama kolaylığı gibi fonksiyonlar Apple Takvim uygulaması için çığır açıcı olabilir. Özellikle kurumsal kullanıcılar, ortak etkinlik planlama süreçlerinde ciddi zaman tasarrufu sağlayabilir.

Apple Intelligence teknolojisinin sadece Apple Takvim uygulaması ile sınırlı kalmayıp, Siri ile de entegre çalışması bekleniyor. Siri’nin daha gelişmiş bir kişisel asistan haline gelmesi için takvim ve görev bilgilerine derinlemesine erişim oldukça kritik bir adım olacak.

iOS 19 ne zaman çıkacak??

Yeni sürümün Haziran’da gerçekleşecek WWDC2025‘te duyurulması ve iOS 19‘un sonbaharda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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Sizce Apple’ın yapay zekalı takvim hamlesi başarılı olur mu? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz!