ASUS ZenFone Max Pro kutu açılışı (VİDEO)

ASUS ZenFone Max Pro kutu açılışı videomuzda, 5000 mAh pil kapasitesi ile öne çıkan telefonun kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

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ASUS ZenFone Max Pro kutu açılışı ve özellikler

20 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Hepsiburada.com üzerinden ön satışa sunulacak olan ZenFone Max Pro, sonrasında 2.699 TL’den piyasaya sürülecek. Zenfone 5 modelinden farklı olarak metal arka yüzey ile gelen cihaz, 6 inç boyutlu Full HD+ çözünürlüklü bir ekran sunuyor. Belki de tasarımsal olarak göze çarpan tek eksi, USB Type-C yerine microUSB bağlantı noktasına sahip olması.

Gücünü Snapdragon 636 işlemicisinden alan telefonda, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanını microSD kart desteğiyle birlikte arttırabiliyoruz. Arka tarafında 13 MP + 5 MP olmak üzere çift kamera sunan telefonda, 8 MP‘lik bir de öne kamera yer alıyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle birlikte ZenUI yerine safkan Android deneyimi vadeden telefonda, 5000 mAh kapasteli bir pil bulunuyor.

Ekran: 6 inç, Full HD + (2160 x 1080)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 (1,8 GHz 8 çekirdeli işlemci)

RAM: 4GB

Depolama: 64 GB

Arka kamera: 13 MP / 5 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo (Saf Android deneyimi)