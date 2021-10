CryptoPunks Sahibi Rekor 9,5 Milyon Dolarlık Teklifi Neden Reddetti?

NFT piyasasının en bilinen ve değer gören NFTlerinden biri olan CryptoPunks, bugüne kadar gelmiş en büyük teklifi aldı. CryptoPunks #6046’nın sahibi, bugüne kadarki en yüksek zincir NFT işlemi olacak olan Ethereum’da (ETH) 9,5 milyon dolarlık bir teklifi reddetti.

Poap.eth’in bir ENS’si olan teklif sahibi, CryptoPunks sahibi tweet attıktan sonra rekor kıran teklifi verdi. NFT sahibinin cevabı ise “Punkum satılık değil. Kimsenin bana ne sunduğu umrumda değil.” şeklinde oldu.

CryptoPunks, Larva Labs tarafından oluşturulan rastgele oluşturulmuş 10.000 görüntüden oluşan bir NFT koleksiyonudur ve geniş çapta lanse edilir. Tüm NFT sektöründe 1 numaralı koleksiyon olarak tanınır. Proje, 552.073 ETH veya yaklaşık 2,1 milyar dolarlık toplam işlem hacminde tüm zamanların lideridir. OpenSea’deki bir sonraki en büyük koleksiyon olan Bored Ape Yacht Club (BAYC), CryptoPunk’ın tüm zamanların satış hacminin 1/5’ini kaydetti. Larva Labs verilerine göre, bugüne kadarki en pahalı işlem 11 Mart 2021’de Punk #7804 için 7.57 milyon dolardı.

My punk is not for sale. Don't care what anyone offers me.

