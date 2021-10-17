Kripto Para
CryptoPunks Sahibi Rekor 9,5 Milyon Dolarlık Teklifi Neden Reddetti?
NFT piyasasının en bilinen ve değer gören NFTlerinden biri olan CryptoPunks, bugüne kadar gelmiş en büyük teklifi aldı. CryptoPunks #6046’nın sahibi, bugüne kadarki en yüksek zincir NFT işlemi olacak olan Ethereum’da (ETH) 9,5 milyon dolarlık bir teklifi reddetti.
Poap.eth’in bir ENS’si olan teklif sahibi, CryptoPunks sahibi tweet attıktan sonra rekor kıran teklifi verdi. NFT sahibinin cevabı ise “Punkum satılık değil. Kimsenin bana ne sunduğu umrumda değil.” şeklinde oldu.
CryptoPunks, Larva Labs tarafından oluşturulan rastgele oluşturulmuş 10.000 görüntüden oluşan bir NFT koleksiyonudur ve geniş çapta lanse edilir. Tüm NFT sektöründe 1 numaralı koleksiyon olarak tanınır. Proje, 552.073 ETH veya yaklaşık 2,1 milyar dolarlık toplam işlem hacminde tüm zamanların lideridir. OpenSea’deki bir sonraki en büyük koleksiyon olan Bored Ape Yacht Club (BAYC), CryptoPunk’ın tüm zamanların satış hacminin 1/5’ini kaydetti. Larva Labs verilerine göre, bugüne kadarki en pahalı işlem 11 Mart 2021’de Punk #7804 için 7.57 milyon dolardı.
My punk is not for sale. Don't care what anyone offers me.
— richerd (@richerd) October 15, 2021
Poap.eth tarafından yapılan teklif kabul edilmiş olsaydı, CryptoPunk #6046, 500’den fazla ETH ile tartışmasız en değerli CryptoPunk olacaktı. Ancak ilginç bir şekilde, sahibinin kendisi NFT’sinin “değerinin” 9,5 milyon dolarlık basketbol sahasının yakınında bile olmadığını söyledi.
NFTlerin Değeri Neye Göre Belirlenir?
NFT koleksiyonlarında, tek bir parçanın değeri, genellikle özelliklerinin ve özelliklerinin nadirliği ile belirlenir. Bu, Aliens (%0.09) gibi son derece nadir özelliklere sahip, daha yaygın özelliklere sahip olanlardan çok daha yüksek bir fiyat getiren CryptoPunks için geçerlidir. Punk #6046 örneğinde, 3D gözlük özelliği (%3) son derece nadir özelliklerden çok daha az değerli olacaktır.
Bir CryptoPunk’ın ortalama fiyatı, DuneAnalytics’in yıl başından bu yana ortalama satış fiyatında %1300’lük bir artış gösterdiğini gösteren verilerle, geçtiğimiz yıl fırladı. Fiyattaki bu meteorik artışlara rağmen, NFT alanı hala göreceli olarak gelişme aşamasındadır.
Yakın zamanda bir NFT pazar yeri yayınlama planlarını açıklayan Coinbase, 1,5 milyondan fazla kayıt gördü. Bu sayı OpenSea’nin kullanıcı tabanını birkaç kat geride bıraktı. DappRadar’a göre OpenSea’nin toplam kullanıcı tabanı sayısı 263 bin. Coinbase’in NFT alanına girmesiyle, endüstrinin katlanarak büyümeye devam edeceğinden şüphe yok.
@richerd teklifi reddetmenin ardındaki mantığı şu ifadelerle açıkladı:
“Benim kimliğim, diğer ikonik Punk’ların kimliğiyle birlikte NFT’nin ötesinde bir değere sahip. Her marka gibi bizim de kendi markalarımız var ve bunların değeri var. Kişisel markama ve kimliğime değer verdiğim için bu benim için kolay bir reddedilme oldu.”
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