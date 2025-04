PlayStation Plus kullanıcıları için pek de iç açıcı olmayan haberler var. Sony, Mayıs ayında “Last Chance to Play” bölümünde büyük bir güncellemeye gidiyor. Buna göre, PlayStation Plus Mayıs 2025 döneminde tam 22 oyun servisten kaldırılacak. İşte PlayStation Plus kaldırılacak oyunlar!

PlayStation Plus ayrılacak oyunlar neler? İşte liste!

PlayStation Plus Mayıs 2025 döneminde tam 22 oyun servisten kaldırılacak. Bu hamle, hem PlayStation Plus Extra hem de Premium üyelerini doğrudan etkileyecek. 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek bu değişiklik, birçok popüler oyunun kütüphaneden kaybolmasına neden olacak.

İşte PlayStation Plus Mayıs 2025 kaldırılacak oyunlar:

Batman: Arkham Knight

Before Your Eyes

Bloodstained: Ritual of the Night

Enter the Gungeon

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Ghostrunner

Grand Theft Auto V

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition

Lego Marvel Super Heroes 2

MotoGP 2024

Payday 2: Crimewave Edition

Portal Knights

Resistance 2

Resistance: Fall of Man

Stranded: Alien Dawn

Synth Riders

The Lego Movie 2 Videogame

The Sims 4: Island Living

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Edition

Walkabout Mini Golf

inFAMOUS Second Son

Her ay çeşitli ücretsiz oyunlar ve mağaza indirimleri sunan PlayStation Plus üyeliği, bu tip dönemsel oyun kayıplarıyla zaman zaman kullanıcıların tepkisini çekiyor. Kaldırılan bazı oyunların ileride yeniden PlayStation Plus kütüphanesine dönme ihtimali bulunuyor.

