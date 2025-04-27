PlayStation Plus kullanıcıları için pek de iç açıcı olmayan haberler var. Sony, Mayıs ayında “Last Chance to Play” bölümünde büyük bir güncellemeye gidiyor. Buna göre, PlayStation Plus Mayıs 2025 döneminde tam 22 oyun servisten kaldırılacak. İşte PlayStation Plus kaldırılacak oyunlar!
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PlayStation Plus ayrılacak oyunlar neler? İşte liste!
PlayStation Plus Mayıs 2025 döneminde tam 22 oyun servisten kaldırılacak. Bu hamle, hem PlayStation Plus Extra hem de Premium üyelerini doğrudan etkileyecek. 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek bu değişiklik, birçok popüler oyunun kütüphaneden kaybolmasına neden olacak.
İşte PlayStation Plus Mayıs 2025 kaldırılacak oyunlar:
- Batman: Arkham Knight
- Before Your Eyes
- Bloodstained: Ritual of the Night
- Enter the Gungeon
- Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord
- Ghostrunner
- Grand Theft Auto V
- Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition
- Lego Marvel Super Heroes 2
- MotoGP 2024
- Payday 2: Crimewave Edition
- Portal Knights
- Resistance 2
- Resistance: Fall of Man
- Stranded: Alien Dawn
- Synth Riders
- The Lego Movie 2 Videogame
- The Sims 4: Island Living
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Edition
- Walkabout Mini Golf
- inFAMOUS Second Son
Her ay çeşitli ücretsiz oyunlar ve mağaza indirimleri sunan PlayStation Plus üyeliği, bu tip dönemsel oyun kayıplarıyla zaman zaman kullanıcıların tepkisini çekiyor. Kaldırılan bazı oyunların ileride yeniden PlayStation Plus kütüphanesine dönme ihtimali bulunuyor.
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