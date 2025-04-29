Bir döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz, yepyeni bir format ve dikkat çekici isimlerle televizyon ekranlarına geri dönüyor. Peki, Yetenek Sizsiniz 2025 jüri üyeleri kimler olacak?

Yetenek Sizsiniz jüri koltuğunda yıldızlar oturacak!

Yeni sezonda Yetenek Sizsiniz jüri kadrosu da adeta yıldızlar geçidi gibi. Sahne şovlarıyla tanınan Hande Yener, hem müzik bilgisi hem de enerjisiyle jüriye damga vuracak isimlerden biri.

Yetenekleri sahneye yansıtırken yorumlarıyla gündem yaratacak bir diğer jüri üyesi ise başarılı oyuncu Giray Altınok olacak. Komedi yeteneği ve enerjisiyle yarışmaya farklı bir tat katması bekleniyor.

Ayrıca ekranların sevilen sanatçısı Şevval Sam da jüri koltuğunda yer alacak. Sam, müzikal ve sanatsal birikimiyle yarışmacılara değerli geri bildirimler sunacak.

Türkiye’de Yetenek Sizsiniz denince akla gelen ilk şey, halkın içinden çıkan yaratıcı performanslar oluyor. Bu yılki jüri kadrosu ve yeni sunucusuyla program, eski formatından çok daha dinamik ve eğlenceli bir hâl alacak. Yapımcıların hedefi, sadece televizyon ekranlarına değil, aynı zamanda dijital platformlara da damga vurmak. YouTube ve Instagram gibi sosyal mecralarda viral içeriklerin üretileceği yarışma, dijital çağın ritmine ayak uydurmaya kararlı.

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Geçmişte birçok yeteneğin keşfedilmesini sağlayan Yetenek Sizsiniz, bu sezon daha güçlü teknik altyapı ve sahne efektleriyle genç yeteneklere fırsatlar sunacak. Yarışma, özellikle Z kuşağının ilgisini çekecek interaktif yapısıyla fark yaratmayı hedefliyor. Eda Ece’nin sunumuyla bu etkileşim daha da güçlenecek gibi görünüyor.

Televizyon dünyasında rekabetin arttığı bir dönemde, Yetenek Sizsiniz gibi köklü bir yapımın dönüşü büyük heyecan yaratıyor. Hem nostaljiye hem de yeniliğe hitap eden bu sezonun, reytinglerde zirveye oynaması bekleniyor. Eda Ece’nin sunuculuğu, Hande Yener, Giray Altınok ve Şevval Sam gibi güçlü isimlerin jüri üyeliği ile birleşince ortaya oldukça iddialı bir yapım çıkıyor.

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