Orta segmentte performans canavarı modelleriyle dikkat çeken Poco, yeni nesil cihazı Poco F7 ile teknoloji dünyasında büyük bir beklenti yarattı. Henüz resmi detaylar gelmeden gündemi meşgul eden Poco F7 çıkış tarihi sızdı.

Poco F7 çıkış tarihi ortaya çıktı!

Poco F7 için gelen sızıntılar, cihazın Hindistan’da temmuz ayı içerisinde tanıtılabileceğine işaret ediyor. Bu bilgi, küresel lansmanın da yaz aylarında gerçekleşeceğini düşündürüyor. Poco F7 çıkış tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sızdırılan takvim markanın geçmiş lansman stratejileriyle örtüşüyor.

Donanım tarafında ise Poco F7 işlemcisi, Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle dikkat çekiyor. Bu işlemci, amiral gemisi modellerde gördüğümüz performansı daha erişilebilir fiyat seviyelerinde sunmayı hedefliyor.

120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ve 5000 mAh batarya gibi özelliklerle donatılan cihaz, yoğun kullanım senaryolarında kullanıcıya üst düzey deneyim vadediyor. Ayrıca hızlı şarj desteğiyle kısa sürede uzun süreli kullanım sağlanabiliyor.

Tasarım anlamında minimal ve agresif çizgilere sahip olması beklenen F7, arka kamera modülünde büyük değişiklikler sunabilir. Üçlü kamera dizilimiyle gelmesi beklenen cihazda, yapay zeka destekli fotoğraf ve video özellikleri öne çıkacak gibi görünüyor.

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Poco’nun bu modelde yazılım tarafında da iyileştirmelere gittiği, MIUI tabanlı HyperOS işletim sistemiyle daha akıcı bir arayüz deneyimi sunacağı belirtiliyor.

Telefonun Türkiye’de de piyasaya sürülmesi halinde özellikle genç kullanıcılar ve oyun tutkunları tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor. Cihazın fiyatlandırması konusunda henüz bir bilgi bulunmasa da Poco’nun geleneksel fiyat-performans politikası düşünüldüğünde, rekabetçi bir etiketle geleceği tahmin ediliyor.

Peki siz F7 hakkında ne düşünüyorsunuz? F7 çıkış tarihi yaklaşırken beklentileriniz neler? Yeni nesil fiyat-performans modelleri konusunda sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!