Xiaomi’nin bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesi olan HyperOS 3, kullanıcı deneyimini kökten değiştirmeyi vaat ediyor. Peki HyperOS 3 yenilikleri neler olacak? Xiaomi Android 16 güncellemesi neler sunacak?

HyperOS 3 Özellikleri Neler? İşte Xiaomi Android 16 güncellemesi!

Temelde Android 16 üzerine inşa edilen HyperOS 3, stok Android deneyiminin ötesine geçmeyi hedefliyor. Canlı Güncellemeler özelliği, uygulamaları açmadan bilgi akışı sağlayarak büyük kolaylık sunacak. Yenilenen Fotoğraf Seçici arayüzü ve entegre Gizlilik Koruma Alanı, kullanıcı kontrolünü artırıyor. Ayrıca, WritingTools API ile yapay zeka destekli yazım araçlarının günlük uygulamalara entegrasyonu kolaylaşacak. Bu geliştirmeler, HyperOS 3‘ü daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Kamera performansı, HyperOS 3 güncellemesinin odak noktalarından biri. Özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi sonuçlar vadeden hibrit otomatik pozlama teknolojisi dikkat çekiyor. Profesyonel kullanıcılar için manuel renk sıcaklığı ayarı ve anıları daha canlı kılacak Hareketli Fotoğraf çekimi gibi özellikler de geliyor.

Tam ekran uygulama desteği ve Ultra HDR ile görsel deneyim zenginleşirken, Xiaomi 14 Ultra gibi üst düzey cihazlar bu yeniliklerden en iyi şekilde faydalanacak. HyperOS 3, mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltmeyi amaçlıyor.

Sadece görünen yüzeyde değil, kaputun altında da önemli iyileştirmeler var. HyperOS 3, sistem mimarisinde ciddi optimizasyonlar getiriyor. Tamamen entegre edilen Vulkan grafik motoru sayesinde oyunlarda daha akıcı performans ve gelişmiş görsellik bekleniyor. Bulut Derlemesi özelliği, uygulamaların daha hızlı yüklenmesini ve açılmasını sağlarken, işlem sırasındaki ses kodekleri daha net ses ve düşük gecikme sunacak. HyperOS 3, genel sistem hızını ve verimliliğini artırarak daha akıcı bir kullanım vadediyor.

Xiaomi‘nin bir diğer hedefi de cihazlar arası bağlantı deneyimini kusursuzlaştırmak. HyperOS 3 ile gelen Auracast teknolojisi, sesi birden fazla cihaza kolayca aktarma imkanı sunuyor. LE Audio özellikleri, özellikle işitme cihazı kullanıcıları için ses kalitesini iyileştiriyor.

Geliştirilmiş konum servisleri ve yapay zeka asistanı Gemini Uzantıları’nın daha derin entegrasyonu, ekosistemi daha akıllı hale getiriyor. HyperOS 3, telefon, saat, kulaklık gibi cihazların tek bir beyin gibi çalışmasını hedefliyor; sürekli yönetilmesi gereken ayrı cihazlar olmaktan çıkarıyor.

HyperOS 3 Android 16 Özellikleri

Android 16 tabanlı yapı

tabanlı yapı Canlı Güncellemeler (Uygulama açmadan bilgi akışı)

Yenilenmiş Fotoğraf Seçici arayüzü

Entegre Gizlilik Koruma Alanı

Koruma Alanı WritingTools API ( Yapay Zeka yazım araçları entegrasyonu)

yazım araçları entegrasyonu) Hibrit otomatik pozlama (Düşük ışık kamera performansı)

performansı) Manuel renk sıcaklığı kontrolü

Hareketli Fotoğraf çekimi

Tam ekran uygulama desteği

Ultra HDR desteği

desteği Vulkan grafik motoru entegrasyonu (Oyun performansı )

grafik motoru entegrasyonu (Oyun ) Bulut Derlemesi (Hızlı uygulama yükleme)

İşlem sırasında ses kodekleri (Gelişmiş ses kalitesi)

Auracast (Çoklu cihaz ses aktarımı)

LE Audio özellikleri (İşitme cihazı desteği)

Geliştirilmiş konum servisleri

Gemini Uzantıları (Derin yapay zeka entegrasyonu)

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