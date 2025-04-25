Android 15 güncellemesini bekleyen kullanıcılar, güncelleme hızından memnun değil. Peki asıl sorun gerçekten üreticilerde mi? Android 15 kullanım oranı verilerine bakıldığında tablo farklı bir gerçekliği ortaya koyuyor. One UI 7 bekleyişi sürerken, Samsung’a yöneltilen eleştirilere farklı bir bakış açısı verilerden geldi.

Android 15 kullanım oranı açıklandı! Tek geciken Samsung One UI 7 değil!

Son açıklanan rakamlara göre Android 15 şu anda küresel çapta sadece %4,5 gibi oldukça düşük bir kullanım oranına sahip. Bu durum, yazılım güncellemelerinin yayılma hızının genel olarak beklenenden yavaş olduğunu gösteriyor.

Özellikle Samsung kullanıcıları, bir süredir beklenen One UI 7 güncellemesinin geç gelmesinden dolayı sosyal medyada eleştirilerini dile getirmişti. Ancak veriler, sadece Samsung’un değil, tüm Android ekosisteminin bu yeni sürümü benimseme sürecinde yavaş ilerlediğini ortaya koyuyor.

Samsung tarafında One UI 7 güncellemesi için ciddi bir beklenti oluşmuş durumda. Ancak genel kullanım oranı bu kadar düşükken, üreticilerin de güncellemeleri hızlıca sunmasının pratikte zorluklar barındırdığı unutulmamalı.

Android 15 kullanım oranı henüz yaygınlaşmadığı için, geniş kitlelere sunulmadan önce daha fazla test ve optimizasyon ihtiyacı doğuyor. Bu süreç, özellikle büyük üreticilerin kalite standartlarını korumak istemesiyle daha da uzayabiliyor.

Yeni Android, gizlilik, performans ve yapay zekâ destekli özellikler gibi pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Ancak kullanıcıların bu yeniliklere ulaşması için biraz daha sabırlı olması gerekebilir.

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Türkiye’de de durum farklı değil; Samsung kullanıcıları One UI 7 için sabırsızlanıyor olsa da, mevcut tablo üreticilerin temkinli davranmasını anlaşılır kılıyor.

Android 15 kullanım oranı henüz istenilen seviyeye ulaşmadığı için güncellemelerdeki gecikmeler daha geniş bir bağlamda değerlendirilmek zorunda. Samsung gibi markalar sadece kendi planlamalarıyla değil, aynı zamanda genel Android ekosisteminin dinamikleriyle de hareket etmek durumunda kalıyor.

Peki siz Android 15 kullanım oranı ve One UI 7 güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung’un güncelleme takvimi sizce makul mü? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın! Teknoloji gündemindeki tüm gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!