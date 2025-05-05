Bu videoda HONOR Magic7 Pro’nun kamera modlarını derinlemesine inceliyoruz. HONOR, ülkemizde Magic6 Pro ile amiral gemisi segmentinde ismini sıkça duyurur oldu. Magic7 Pro ise bayrağı devraldığından beri kamera konusunda markanın iddiasını sürdürüyor. 200MP telefoto kamerası başta olmak üzere Harcourt portre çekimleri, birçok farklı çekim modları ve daha fazlasıyla tercih etmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Peki HONOR Magic7 Pro’nun kamerasında ne gibi özellikler var, Magic7 Pro hem fotoğraf hem de video kısmında yeterli seçenekler sunuyor mu? Gelin bu videoda yakından bakalım.

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