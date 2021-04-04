Finans
NFT yüzüklerle blockchain üzerinde evlendiler!
NFT konusunda ilginç ve sansasyonel haberler gelmeye devam ediyor. Son aylarda gündemden düşmeyen kripto teknoloji, aynı zamanda bir çok absürtlüğün öznesi olmaya da devam ediyor. Bu seferki ilginç NFT haberimiz ise Amerika Birleşik Devletleri’nden. Coinbase isimli kripto para platformunun iki çalışanı mesleklerinin hakkını veren bir şey yaptı ve blockchain (blok zinciri) üzerinde hayatlarını birleştirdi. Hem de NFT yüzüklerle…
NFT yüzüklerle dünya evine girdiler
Aslında, söz konusu çiftimiz kripto para ve NFT piyasasına hiç de uzak değil. Hayatlarını blockchain üzerinde, NFT yüzüklere birleştiren Rebecca Rose ve Peter Kacherginsky, Coinbase adlı kripto para exchange platformu Coinbase’te çalışıyorlar. Haliyle, bu bilgiden sonra bu ilginç evlilik yönteminin çıkış noktasını tahmin etmek pek de zor değil. Rebecca Rose, bu tuhaf evliliğin perde arkasını ve detaylarını bir tweet dizisinde anlattı:
Most people get married in a place of religious worship, on a beach, or in the mountains. Peter (@_iphelix) and I are NOT most people. We got married on the #blockchain. 1/7 pic.twitter.com/2ExexrlLbZ
— Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021
“Çoğu insan dini mekanlarda, bir sahilde veya güzel bir dağ manzarası eşliğinde evlenmeyi tercih eder. Ancak, biz ‘çoğu insan’ değiliz. Biz blockchain üzerinde evlenmeyi tercih ettik.” diye başlıyor bu tweet dizisi. Tabi, bu sıra dışı evlilikle ilgili birçok detayı da içermekte. Öncelikle, Rose, blockchain evliliğine ek olarak geleneksel bir Yahudi evlilik töreni de yaptıklarını söylüyor. Bu ilginç evliliğin ortaya çıkış hikayesi de en az kendisi kadar tuhaf. Öyle ki, Peter Kacherginsky Ethereum tabanlı; dijital bir evlilik sözleşmesi kodu yazıyor. Sonra, bu kodu dijital bir sanat çalışması olarak NFT haline getiriyor. Bunun hemen akabinde ise, bu NFT’ler çiftin kripto para cüzdanlarına gönderiliyor.
Bir diğer dikkat çeken detay ise çiftin yüzüklerine isim vermiş olması. NFT token’ı şeklinde olan yüzüklerin adı “Tabaat”. Yani, İbranice yüzük. Çiftin bu NFT yüzükleri barındırması için seçtiği sanat çalışması ise bir hayli temaya uyan cinsten. Zira, bu animasyon şeklindeki çalışma iki farklı kürenin bir araya gelerek tek bir küre oluşturmasını tasvir ediyor. Başka bir dikkate değer ayrıntı ise çiftin yüzükleri birbirlerine verme şekli. Çift, geleneksel düğünleri sırasında yüzükleri birbirlerine akıllı telefonlarını kullanarak, kripto para cüzdanlar aracılığıyla verdi. Rose, bunun kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor çünkü bu yöntem sayesinden yüzükleri birbirlerine verişlerinin kaydı blockchain üzerinde sonsuza kadar tutulacak. Son olarak, evlikleri için bu sıra dışı yöntemi seçtiklerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Rose’a göre, evliliklerinin her anının blockchain’de sonsuza dek saklanacak olması paha biçilemez.
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NFT nedir?
Bu ince düşünülmüş ve bir o kadar da sıra dışı evlilik haberinden sonra, konu hakkında bilgisi olmayan kullanıcılarımız için “NFT nedir?” sorusunun kısaca bir üstünden geçelim. NFT’nin kelime anlamı Non-Fungible Token. Yani, takas edilemez/değiştirilemez özgün bir kripto varlık veya para şeklinde çevirebiliriz. Peki bu gerçek hayatta ne anlama geliyor ve NFT’ler ne işe yarıyor? NFT’ler blockchain üzerinde özgün içeriklere (genelde sanat eserleri) sahip olmanıza veya bunları almanıza ve satmanıza izin veren bir teknoloji. Her ne kadar genelde sanat eseri içerseler de, NFT’ler teknik olarak her türlü içerik barındırabilir. Aklınıza gelen her şey. Her ne kadar şart olmasa da, NFT’ler genelde özgün eserleri içermekte. Tıpkı gerçek hayattaki bir tablo veya herhangi bir sanat eseri gibi düşünebilirsiniz.
NFT’nin tarihi ve ortaya çıkış hikayesi
NFT’nin ne olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, gelin bir de tarihine bakalım. NFT teknolojisinin ortaya çıkışı 2014 yılına dayanıyor. Son ayların gündemden düşmeyen kripto teknolojisinin çıkışından sorumlu olay ise bir hackathon (yazılım yarışması/kampı). NFT’nin mucitlerinden Anil Dash, teknolojinin çıkış nedeninin ise Tumblr’da gezen sahipsiz çalışmalara dijital bir sahiplik kazandırma çabası olduğunu söylüyor. Bu sebeple Dash, sanatçı Kevin McCoy ile bahsi geçen hackathon’da bir araya geliyor. Konuya bir çözüm aramaya girişen ikili, blockchain üzerinden bir dijital sahiplik yöntemi geliştiriyor. Evet, bu yöntem bugün NFT diye bildiğimiz kripto teknolojinin ta kendisi. Ancak, o günlerdeki adı “Monetized Graphics”. Yani, üzerinden gelir elde edilebilir görseller. Dash, o dönemki amaçlarının para kazanmaktan öte sanatçıların eserlerinin haklarını koruyabilmeleri olduğunu söylüyor. Tabi, maalesef her iyi amaçlarla bulunan teknoloji gibi NFT’nin de ticarileştirilmesi çok da uzun sürmedi…
Kaynak: TheVerge, TheAtlantic
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Finans
Microsoft, Discord’u satın almayı planlıyor!
Microsoft teknoloji dünyasını etkileyecek önemli bir satın alım peşinde. Firmanın ünlü sohbet programı Discord‘u satın almak istediği ortaya çıktı.
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Microsoft, Discord için 10 milyar doları gözden çıkardı!
Microsoft ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Son dönemde satın aldığı firmalar ile dikkatleri üzerine çeken firma, yeni bir hamle için kolları sıvadı. Bloomberg’de yer alan habere göre firma, ünlü sohbet ve iletişim programı Discord‘u satın almak istiyor. Genellikle oyuncular tarafından kullanılan program için firmanın 10 milyar dolardan daha fazla bir ücret ödeyeceği iddia ediliyor. Henüz görüşme aşamasında olan bu durumun ileride Microsoft lehine sonuçlanma ihtimali yüksek.
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Amazon ve Epic Games‘in satın almak istediği Discord yoluna şimdilik kendi başına devam ediyor. En son bildiğiniz üzere Epic Games, platformu kendi mağaza arayüzüne ekledi. Bununla birlikte Discord‘un kurucuları da olası bir satışa sıcak bakıyor. Ancak firma yöneticileri şimdilik sadece seçenekleri değerlendirdiklerini belirttiler. Bethesda‘yı da 7.5 milyar dolara satın alan Microsoft’un büyüme isteği devam edecek gibi gözüküyor. Teknoloji ve oyun dünyasında gözler an itibariyle bu iki firmaya yöneldi. Bakalım gündeme bomba gibi düşen satın alım gerçekleşecek mi bekleyip göreceğiz.
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Finans
NFT şeklinde sunulan Jack Dorsey’in tweet’i 3 milyon dolara satıldı!
NFT çılgınlığı son hızıyla devam ediyor. Her geçen gün daha yüksek fiyatlar gördüğümüz piyasada artık hiçbir şey bizi şaşırtmıyor. Öyle ki, bu çılgınlıklara bugün bir yenisi daha eklendi. Twitter CEO’su Dorsey’in 5 Mart’ta NFT şeklinde pazara çıkardığı ilk tweet’i, bugün alıcısını buldu. Açıkçası, her ne kadar piyasadaki astronomik rakamlara şaşırmaz hale gelsek de, tweet’in fiyatı yine dudak uçuklatacak cinsten…
Sıcak havalar kapıda. Öyleyse, bu kişisel bakım listemizi sizlerle paylaşmanın tam sırası!
NFT şeklindeki tweet tam 2.915.835,47 Dolar etti
Her şey Twitter CEO’sunun ilk tweet’ini yaklaşık 3 hafta önce NFT olarak Valuables by Cent platformunda açık arttırmaya koymasıyla başladı. Bunun sonrasında ise attığı bir tweet’le bunu takipçilerine duyurdu. Buna ek olarak, ünlü teknoloji patronu, tweet’in satışından elde edeceği geliri bitcoin’e dönüştürüp, GiveDirectly adlı hayır kuruluşunun Afrika çalışmalarına bağışlayacağını söyledi. Tabi, beklenildiği gibi, Dorsey’in ilk tweet’i bir hayli ilgi çekti. Tweet, piyasada bulunduğu yaklaşık 20 gün içinde açık arttırmada birçok teklif aldı. Ancak, Dorsey’in söz verdiği gibi, açık arttırma henüz bugün, yani tweet’in 15. yıldönümünde, kapandı.
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Sent to @GiveDirectly Africa fund 🌍Thank you, @sinaEstavi. pic.twitter.com/aEZu07auLV
— jack (@jack) March 22, 2021
6 Mart’tan beri 2,6 milyon dolarla en yüksek teklifi elinde bulunduran Sina Estavi, bugün itibariyle tweet’in 2.915.835,47 Dolar (1630.5825601 ETH) karşılığında sahibi oldu. Tabi, akabinde birçok insan gözlerini Jack Dorsey’e çevirdi. Herkes Dorsey’in bağış konusundaki sözünü tutup tutmayacağını merak ediyordu. Neyse ki, bu merakımızın dinmesi uzun sürmedi. Zira, Twitter’ın kurucusu, satış gerçekleşir gerçekleşmez parayı bitcoin şeklinde söz verdiği gibi bağışladı. Tabi, bu bağışlanan para 3 milyon doların tamamı değil. Çünkü NFT’nin satıldığı platform (Valuables by Cent) %5 bir komisyon kesmekte. Yani, hayır kuruluşu yaklaşık 2,75 milyon doların sahibi oldu. Umarız Dorsey’in bu hareketi, diğer Big Tech patronları için de örnek teşkil eder ve bu tarz satışlardan elde ettikleri gelirleri güzel bir amaç için kullanırlar.
Kaynak: TheVerge, BusinessInsider
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Finans
NFT olarak satılan en pahalı 10 sanat eserini sizler için derledik
NFT (Non-Fungible Token) çılgınlığı ve yüksek fiyatlı NFT alışverişleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dahası, her geçen gün daha astronomik fiyatlı alım satımlara şahit olduğumuz piyasa yakın zamanda durulacağa da hiç benzemiyor. Bundan dolayı, biz de sizler için bugüne kadar NFT şeklinde satılan en değerli sanat çalışmalarını derlemek istedik. Keyifli okumalar…
Eğer NFT nedir ve ne işe yarar öğrenmek istiyorsanız: NFT nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gereken her şey
NFT dünyasının en pahalı 10 sanat eseri
İşte o eserler ve dudak uçuklatan fiyatları…
#10- Chris- “Nyan Cat”
Belki de NFT denilince birçok insanın aklına gelen resim Nyan Cat çalışması. Bu çalışma geçtiğimiz ay 300 ETH, yani tam 590 bin ABD Doları’na satıldı. Açıkcası, satın alana güle güle kullanmasını dilemekten başka diyecek bir lafımız yok.
#9- Beeple- “The Complete Mf Collection”
Bu belki de listenin en ilginç ürünü. Çünkü, sanatçının imzalı bir resmi şeklinde fiziksel bir obje içeren tek satış. Ayrıca, hazır olun… Sanatçının saç teli de pakete dahil. Evet, buna 777 bin ABD Doları ödeyen “şanslı kişi” sanatçının saç teline de sahip oldu.
Yaz ve sıcak havalar kapıda. Bundan dolayı sizler için özenle bir kişisel bakım listesi hazırladık ve göz atmanızı kesinlikle öneriyoruz!
#8- Steve Aoki- “Hairy”
Bu çalışma müzisyen Aoki’nin bir şarkısı. Tabi, bir de yukardaki görseldeki gördüğünüz tuhaf yaratığı barındıran bir klip içeriyor. Tam 888 bin ABD Doları’na satıldı.
#7- WhIsBe- “Not Forgotten, But Gone”
Bu eserimiz ise yukarda gördüğünüz oyuncak ayının altın versiyonun dans ettiği 16 saniyelik bir klip. WhIsBe bu klibi 1 Milyon ABD Doları’na sattı.
#6- 3LAU- “Auction Winner Picks Name”
Belki de en akıllıca NFT çalışmalarından biri bu eser. Aslında, normal bir şarkı olan bu NFT’nin en büyük özelliği ise satın alana bahsi geçen şarkının ismini koyma şansı vermesi. Şarkı 1.33 Milyon ABD Doları’na alıcı buldu. İsmini ne koydu derseniz, o konuda henüz bir bilgimiz yok.
#5- CryptoPunk #6965
Bu gördüğünüz resim, pardon “sanat çalışması” ise kendine tam 1.55 Milyon ABD Doları’na alıcı buldu.
#4- Jack Dorsey’in ilk tweet’i
Gördüğünüz tweet biz bu yazıyı yazarken henüz alıcı bulmuş değil. Daha doğrusu, açık arttırma tam da bugün kapanıyor. Şu anki en yükse teklif ise 2.5 Milyon ABD Doları değerinde.
#3- Beeple- CROSSROAD
Bu yukarda gördüğünüz çalışma tam tamına 6.6 Milyon ABD Doları’na sahibini buldu. Dudak uçuklatacak rakamlar demiştik. Dahası, bundan daha pahalıları da var…
#2- CryptoPunks #7804 ve #3100
Listemizin 6. sırasından hatırlayacağınız, yetenekli sanatçımız CryptoPunk yine iş başında. Foterli karakterine ek olarak, bu seferki karakterinin bir de piposu var ağzında. Bundan dolayı da daha pahalı (işin şakası tabi). CryptoPunk bu eserini 7.6 Milyon ABD Doları’na sattı.
#1- Beeple- “Everydays: The First 5000 Days”
İşte karşınızda en pahalı NFT sanat eseri. Listemizden tanıdığımız bir isim olan Beeple’dan geliyor. Ne kadara mı satıldı? 69 Milyon ABD Doları. Evet, yanlış duymadınız. Bir kez de yazıyla yazalım: altmış dokuz milyon ABD Doları. Son olarak, çalışmanın Beeple’ın 5000 eserinin bir birleşimi olduğunu da belirtelim. 5000 sanat çalışması, 69 Milyon Dolar. Çok da kötü değil aslında sanki?
Kaynak: BusinessInsider
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