NFT yüzüklerle blockchain üzerinde evlendiler!

NFT konusunda ilginç ve sansasyonel haberler gelmeye devam ediyor. Son aylarda gündemden düşmeyen kripto teknoloji, aynı zamanda bir çok absürtlüğün öznesi olmaya da devam ediyor. Bu seferki ilginç NFT haberimiz ise Amerika Birleşik Devletleri’nden. Coinbase isimli kripto para platformunun iki çalışanı mesleklerinin hakkını veren bir şey yaptı ve blockchain (blok zinciri) üzerinde hayatlarını birleştirdi. Hem de NFT yüzüklerle…

NFT yüzüklerle dünya evine girdiler

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Aslında, söz konusu çiftimiz kripto para ve NFT piyasasına hiç de uzak değil. Hayatlarını blockchain üzerinde, NFT yüzüklere birleştiren Rebecca Rose ve Peter Kacherginsky, Coinbase adlı kripto para exchange platformu Coinbase’te çalışıyorlar. Haliyle, bu bilgiden sonra bu ilginç evlilik yönteminin çıkış noktasını tahmin etmek pek de zor değil. Rebecca Rose, bu tuhaf evliliğin perde arkasını ve detaylarını bir tweet dizisinde anlattı:

Most people get married in a place of religious worship, on a beach, or in the mountains. Peter (@_iphelix) and I are NOT most people. We got married on the #blockchain. 1/7 pic.twitter.com/2ExexrlLbZ — Rebecca Rose (@rgoldilox) April 2, 2021

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“Çoğu insan dini mekanlarda, bir sahilde veya güzel bir dağ manzarası eşliğinde evlenmeyi tercih eder. Ancak, biz ‘çoğu insan’ değiliz. Biz blockchain üzerinde evlenmeyi tercih ettik.” diye başlıyor bu tweet dizisi. Tabi, bu sıra dışı evlilikle ilgili birçok detayı da içermekte. Öncelikle, Rose, blockchain evliliğine ek olarak geleneksel bir Yahudi evlilik töreni de yaptıklarını söylüyor. Bu ilginç evliliğin ortaya çıkış hikayesi de en az kendisi kadar tuhaf. Öyle ki, Peter Kacherginsky Ethereum tabanlı; dijital bir evlilik sözleşmesi kodu yazıyor. Sonra, bu kodu dijital bir sanat çalışması olarak NFT haline getiriyor. Bunun hemen akabinde ise, bu NFT’ler çiftin kripto para cüzdanlarına gönderiliyor.

Bir diğer dikkat çeken detay ise çiftin yüzüklerine isim vermiş olması. NFT token’ı şeklinde olan yüzüklerin adı “Tabaat”. Yani, İbranice yüzük. Çiftin bu NFT yüzükleri barındırması için seçtiği sanat çalışması ise bir hayli temaya uyan cinsten. Zira, bu animasyon şeklindeki çalışma iki farklı kürenin bir araya gelerek tek bir küre oluşturmasını tasvir ediyor. Başka bir dikkate değer ayrıntı ise çiftin yüzükleri birbirlerine verme şekli. Çift, geleneksel düğünleri sırasında yüzükleri birbirlerine akıllı telefonlarını kullanarak, kripto para cüzdanlar aracılığıyla verdi. Rose, bunun kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor çünkü bu yöntem sayesinden yüzükleri birbirlerine verişlerinin kaydı blockchain üzerinde sonsuza kadar tutulacak. Son olarak, evlikleri için bu sıra dışı yöntemi seçtiklerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Rose’a göre, evliliklerinin her anının blockchain’de sonsuza dek saklanacak olması paha biçilemez.

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NFT nedir?

Bu ince düşünülmüş ve bir o kadar da sıra dışı evlilik haberinden sonra, konu hakkında bilgisi olmayan kullanıcılarımız için “NFT nedir?” sorusunun kısaca bir üstünden geçelim. NFT’nin kelime anlamı Non-Fungible Token. Yani, takas edilemez/değiştirilemez özgün bir kripto varlık veya para şeklinde çevirebiliriz. Peki bu gerçek hayatta ne anlama geliyor ve NFT’ler ne işe yarıyor? NFT’ler blockchain üzerinde özgün içeriklere (genelde sanat eserleri) sahip olmanıza veya bunları almanıza ve satmanıza izin veren bir teknoloji. Her ne kadar genelde sanat eseri içerseler de, NFT’ler teknik olarak her türlü içerik barındırabilir. Aklınıza gelen her şey. Her ne kadar şart olmasa da, NFT’ler genelde özgün eserleri içermekte. Tıpkı gerçek hayattaki bir tablo veya herhangi bir sanat eseri gibi düşünebilirsiniz.

NFT’nin tarihi ve ortaya çıkış hikayesi

NFT’nin ne olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, gelin bir de tarihine bakalım. NFT teknolojisinin ortaya çıkışı 2014 yılına dayanıyor. Son ayların gündemden düşmeyen kripto teknolojisinin çıkışından sorumlu olay ise bir hackathon (yazılım yarışması/kampı). NFT’nin mucitlerinden Anil Dash, teknolojinin çıkış nedeninin ise Tumblr’da gezen sahipsiz çalışmalara dijital bir sahiplik kazandırma çabası olduğunu söylüyor. Bu sebeple Dash, sanatçı Kevin McCoy ile bahsi geçen hackathon’da bir araya geliyor. Konuya bir çözüm aramaya girişen ikili, blockchain üzerinden bir dijital sahiplik yöntemi geliştiriyor. Evet, bu yöntem bugün NFT diye bildiğimiz kripto teknolojinin ta kendisi. Ancak, o günlerdeki adı “Monetized Graphics”. Yani, üzerinden gelir elde edilebilir görseller. Dash, o dönemki amaçlarının para kazanmaktan öte sanatçıların eserlerinin haklarını koruyabilmeleri olduğunu söylüyor. Tabi, maalesef her iyi amaçlarla bulunan teknoloji gibi NFT’nin de ticarileştirilmesi çok da uzun sürmedi…

Kaynak: TheVerge, TheAtlantic