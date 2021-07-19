Alibaba’nın e-ticaret platformu Taobao, NFT koleksiyonu sunuyor!

Kripto para piyasası genel olarak durgun ve düşüşlü bir haftaya giriş yapmışken, son zamanlarda DeFi platformlarına ve NFT ürünlerine yönelik ilgi artıyor. NFT’ler blok zincir teknolojisinin en son parlayan yıldızı olmuşken, ünlü kişilerin bu alana yönelik pazarlamaları da daha fazla yatırımcının bu alana yönelmesine katkıda bulundu. Alibaba Group’un bir yan kuruluşu olan Çin’in en büyük e-ticaret sitesi Taobao, Şanghay Taobao Maker Festivali‘nde ilk kez Non-Fungible Tokens (NFT) biçimindeki sanat eserlerini sergiliyor.

Maker (MKR), blok zinciri teknolosi yeniliklerini tanıtmak ve sektörü daha fazla insana ulaştırıp tanıtmak için 2017 yılından beri her yıl bir festival düzenliyor. Maker, bu seneki festivali Alibaba’nın e-ticaret platformu Taobao ile beraber gerçekleştiriyor.

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Gerçekleştirilen bu işbirliği, merkezi olmayan bir uygulama (Dapps) platformu olan NEAR Protocol, Polkadot Substrate temelinde geliştirilen merkezi olmayan bir dijital oyun entegrasyon platformu olan Web3Games ve sanatçı Huang tarafından yaratılan bir dizi eseri satan Çinli sanatçı Huang Heshan dahil olmak üzere üçlü bir işbirliğinden oluşuyor. Festivalin en ilgi çeken bölümü ise Çinli sanatçı Huang Heshan’ın NFT platformu. Sanatçı Huang Heshan’ın bu sergideki eserleri ağırlıklı olarak mimari, lüks müstakil villalar ve ilk NFT serisi “Toorich City Series” dahil olmak üzere Çin özelliklerine sahip sosyalist mimari gruplar. Sanatçı, potansiyel alıcıların Çin Renminbi’sini kullanarak Taobao web sitesi üzerinden alışveriş yapabileceklerini söylüyor. NEAR Protocol, NFT dijital çizimlerini almak için bağlantıya tıklamaları ve NEAR cüzdanına kaydolmaları gerektiğini belirtiyor.

Taobao Maker Festival, 2016 yılında resmi olarak başlatıldı ve küresel sanat yaratıcılarının sanat eserlerini sergilemeleri ve eserlerini web sitesi aracılığıyla satmaları için bir platform sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl 17-25 Temmuz tarihleri ​​arasında Şanghay’da yapılıyor.