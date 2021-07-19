Kripto Para
Alibaba’nın e-ticaret platformu Taobao, NFT koleksiyonu sunuyor!
Kripto para piyasası genel olarak durgun ve düşüşlü bir haftaya giriş yapmışken, son zamanlarda DeFi platformlarına ve NFT ürünlerine yönelik ilgi artıyor. NFT’ler blok zincir teknolojisinin en son parlayan yıldızı olmuşken, ünlü kişilerin bu alana yönelik pazarlamaları da daha fazla yatırımcının bu alana yönelmesine katkıda bulundu. Alibaba Group’un bir yan kuruluşu olan Çin’in en büyük e-ticaret sitesi Taobao, Şanghay Taobao Maker Festivali‘nde ilk kez Non-Fungible Tokens (NFT) biçimindeki sanat eserlerini sergiliyor.
Maker (MKR), blok zinciri teknolosi yeniliklerini tanıtmak ve sektörü daha fazla insana ulaştırıp tanıtmak için 2017 yılından beri her yıl bir festival düzenliyor. Maker, bu seneki festivali Alibaba’nın e-ticaret platformu Taobao ile beraber gerçekleştiriyor.
Gerçekleştirilen bu işbirliği, merkezi olmayan bir uygulama (Dapps) platformu olan NEAR Protocol, Polkadot Substrate temelinde geliştirilen merkezi olmayan bir dijital oyun entegrasyon platformu olan Web3Games ve sanatçı Huang tarafından yaratılan bir dizi eseri satan Çinli sanatçı Huang Heshan dahil olmak üzere üçlü bir işbirliğinden oluşuyor. Festivalin en ilgi çeken bölümü ise Çinli sanatçı Huang Heshan’ın NFT platformu. Sanatçı Huang Heshan’ın bu sergideki eserleri ağırlıklı olarak mimari, lüks müstakil villalar ve ilk NFT serisi “Toorich City Series” dahil olmak üzere Çin özelliklerine sahip sosyalist mimari gruplar. Sanatçı, potansiyel alıcıların Çin Renminbi’sini kullanarak Taobao web sitesi üzerinden alışveriş yapabileceklerini söylüyor. NEAR Protocol, NFT dijital çizimlerini almak için bağlantıya tıklamaları ve NEAR cüzdanına kaydolmaları gerektiğini belirtiyor.
Taobao Maker Festival, 2016 yılında resmi olarak başlatıldı ve küresel sanat yaratıcılarının sanat eserlerini sergilemeleri ve eserlerini web sitesi aracılığıyla satmaları için bir platform sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl 17-25 Temmuz tarihleri arasında Şanghay’da yapılıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Grayscale DeFi fonu başlattı!
Dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi olan Grayscale, yeni fon teklifi ile ürünlerini genişletiyor. Grayscale, DeFi fonu ile kripto ürün teklifine bir yenisini daha ekliyor. Kripto varlık yöneticisi, Bitcoin ve diğer altcoin yatırım fonları sunmasıyla tanınıyor. DeFi fonu ise şirketin oldukça popüler defi ekosistemine ilk girişini oluşturacak.
Grayscale DeFi fonu, şirketin ikinci çeşitlendirilmiş fon teklifi olacak. Fon, aşağıdakilerden oluşan Coindex DeFi Endeksini takip edecek:
- Uniswap ( UNI), % 49.95
- Aave ( AAVE), %10,25
- Compound (COMP), %8.38
- Curve Dao Token (CRV), %7.44
- MakerDAO (MKR), %6.49
- SushiSwap (SUSHI), %4.83
- Synthetix (SNX), %4.43
- Yearn.finance (YFI), %3.31
- UMA (UMA), %2.93
- Bancor (BNT), %2.00
Fon, akredite yatırımcıların önde gelen DeFi piyasasına katılma imkanı sunuyor. Grayscale DeFi fonları uygun yatırımcılar için günlük aboneliklere açık. Fonların hisseleri ikincil bir piyasada piyasaya sürülecek. Grayscale tarafından piyasaya sürülen on altıncı genel yatırım ürünü olacak.
Yeni gelişme için Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein şu ifadeleri kullandı:
“Grayscale, yatırımcıların dijital varlık ekosisteminin yeni ve heyecan verici bölümlerine erişmeleri için fırsatlar yaratmaya odaklanmaya devam ediyor. Merkezi olmayan finans protokollerinin ortaya çıkması, finansal hizmetler sektörünün geleceğini yeniden tanımlayabilecek teknolojilerin açık örneklerini sunmaktadır. Grayscale’in güvenilir, güvenli ve sektör lideri yatırım ürünü yapıları aracılığıyla yatırımcılara DeFi’yi sunmaktan gurur duyuyoruz.”
Grayscale, herhangi bir düzenlenmiş yatırım ürününün yokluğunda birkaç kurumsal yatırımcı için bir yatırım seçeneği haline geldi. Dijital varlık yöneticisi, amiral gemisi yatırım ürünü Grayscale Bitcoin Trust’ı yakın gelecekte bir Bitcoin ETF’ye dönüştürmek için çalışıyor ve CEO Sonnenshein, onayın “eğer” yerine “ne zaman” meselesi olduğuna inanıyor. SEC’in mevcut gecikmelere rağmen sonunda Bitcoin ETF’yi onaylayacağından emin.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Grayscale GBTC kilit açılışı nedir? Yarın ne olacak?
Uzun zamandır 18-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan GBTC kilit açılışı olayı kripto para piyasası tarafından heyecanla bekleniyor. Kripto para piyasası yatırımcılarının yakından takip ettiği Grayscale GBTC kilit açılışı nedir ve neden önemlidir?
Grayscale GBTC kilit açılışı nedir?
GBTC, Bitcoin fiyatı için önemli olduğu düşünülen ve Grayscale tarafından kurumsal yatırımcılar için sunulmuş bir vadeli yatırım sistemidir. Bu sistem ile yatırımcılar 6 ay süreler ile kilitlenmiş ve süre boyunca bozdurulamayan GBTC satın alabilmekte. Bitcoin ETF yerine GBTC, kurumsal yatırımcılar için sunulmuş olan bir nevi hisse sistemi. Sistem çerçevesinde 1.000 adet GBTC 0,94 BTC’e denk geliyor.
Yarın açılmaya başlayacak olan 4.254.000 GBTC yaklaşık olarak 40.000 Bitcoin’e denk geliyor. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta Bitcoin’in GBTCler kilitlenmeden önceki değeri. Örneğin bundan 6 ay önce ortalama 47.000 dolar seviyesinden alınmış olan BTC’ler yarın açılmaya başlayacak fakat bu noktada büyük bir zarar söz konusu. GBTC hisselerini satmak isteyen yatırımcılar hisselerini 26,20 dolardan satmak zorunda kalacak. 6 ay önceye kıyasla %48’lik bir zarar söz konusu.
Ortaya çıkan bu zarardan dolayı yarın kripto para piyasası için bir tehdit söz konusu olabilir. Kurumsal yatırımcıların Grayscale GBTC yatırımları zarar durumda ve bundan dolayı yatırımcıların kilidi açılan GBTC’ler ile yapacakları endişe uyandırıyor. Yatırımcılar toplu şekilde GBTC satışı gerçekleştirirse lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı 20.000 dolar seviyelerine kadar düşüş görebilir.
Başka bir senaryo olarak da Bitcoin’in ani bir şekilde 40.000 dolar seviyesine çıkması muhtemel. GBTC kilit açılışı ile beraber yaşanacakları hep beraber göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Coinbase CEO’su Dogecoin kurucusunun iddialarına yanıt verdi!
Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere, Dogecoin kurucusu Jackson Palmer kripto para piyasası ile ilgili çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu. Palmer, kripto para birimleri için “bugünün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını” temsil ettiklerini söylemiş, kripto para piyasasının çok güçlü kartellerin elinde olduğunu ve kripto paraların zengin insanların vergilerden kaçmak için ortaya çıktığını iddia etmişti. Palmer’ın bu ifadelerine Coinbase CEO’su yanıt verdi.
Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Twitter hesabı üzerinden verdiği yanıtta kripto para birimlerinin -özellikle BTC gibilerinin- sağladıkları faydaları belirterek, kripto para birimlerinin daha fazla özgürlük isteyen insanlar için alternatif sağladığını söyledi. Armstrong kripto paraları hükümet çözümlerinin verimsiz veya yetersiz çözüm içerdiğine inananlar için “çok ihtiyaç duyulan yaşam alanı” şeklinde tanımladı.
Coinbase CEO’su, geleneksel finansal araçların aksine BTC ve diğer kripto para birimlerinin herhangi bir otorite düzenlemesi olmaksızın başlangıç yatırımı yapmak isteyenlere bir fırsat sunduğunu söyledi:
“Bitcoin’in bu kadar çok kişiyi zengin etmesinin bir nedeni de bu… Menkul kıymet değil. Bu yüzden hemen herkes erken dönemde yatırım yapabilirdi.”
Armstrong, her şeyin kişinin bakış açısı ile ilgili olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Her şey sizin bakış açınıza bağlı…eğer hükümetin insanların sorunlarına çözüm olması gerektiğine inanıyorsanız, o zaman ‘kontrolleri’ olan fiat sisteminin size sunacağı çok şey var.”
Armstrong’a göre kripto paralar herkes için birikim olanağı ve fırsat eşitliği sağlıyor. İnsanlar binlerce kripto para birimi içerisinden kendilerine göre en uygun olanını seçebiliyor.
“Kripto para, servet eşitsizliğini çözmek ya da herkes için aynı sonucu ortaya çıkarmaya çalışmıyor”
Brian Armstrong’un tweet dizisi:
1/ All depends on your perspective…if you believe the government should be the solution to people's problems, then the fiat system with its "controls" has a lot to offer. https://t.co/JCwhQW9nLT
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 15, 2021
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 3 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 4 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 1 ay önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 ay önce
GM 21 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 Ay
Alibaba’nın e-ticaret platformu Taobao, NFT koleksiyonu sunuyor!
Grayscale DeFi fonu başlattı!
Redmi Note 10 alınır mı?
Grayscale GBTC kilit açılışı nedir? Yarın ne olacak?
GM 21 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 Ay
Redmi Note 10 alınır mı?
OPEL MOKKA inceleme | Göreni bir daha baktıran SUV!
realme C21 Alınır Mı? | Fiyat Şampiyonu
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
GM 21 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 Ay
Redmi Note 10 alınır mı?
OPEL MOKKA inceleme | Göreni bir daha baktıran SUV!
realme C21 Alınır Mı? | Fiyat Şampiyonu
Redmi Airdots 3 İncelemesi | Bass Severler Buraya | HEDİYELİ
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.