Kripto Para
NFT piyasası öldü mü? NFT satışlarında %90 düşüş!
Blok zincir teknolojisinin son dönemdeki en popüler ürünlerinden olan NFT (Non-fungible token) satışlarında yaşanan keskin düşüş, NFT piyasası popülaritesinin yavaşça kaybolmaya başladığı iddiasını ortaya attı.
NFT çılgınlığı 2021 yılı ile birlikte zirve yaptı. Pek çok ünlü isim gerek eski tweetleri, gerek beğenilen videoları, gerek fotoğrafları gibi pek çok şeyini dijital ortamda NFT şeklinde satışa sundu. Öyle ki bazen tek bir tweet için milyon dolarlık ücretler ödendi.
NFT satışları mayıs ayı başı ile zirve yapmasının ardından, kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşü takiben bir aylık sürede yaklaşık %90 düştü. Kripto para piyasası sert dalgalanmalar ile sarsılırken, piyasanın NFT kanadı da can çekişiyor. Protos, “NFT pazar balonu patladı ve bunu kanıtlayacak grafiklere sahibiz” ifadesi ile NFT piyasasındaki düşüşü gözler önüne seriyor.
Protos’un verileri, 3 Mayıs günü NFTlerin 102 milyon dolar değerinde satıldığını, ancak analiz edilen son verilere göre geçtiğimiz hafta NFT satışlarında yalnızca 19,4 milyon dolar gerçekleştiğini belirtiyor.
Günlük bazda işlem gören NFT cüzdan sayısı da 12 bin seviyesinden 3 bin 900 seviyesine düştü. Bu da mayıs ayı başından bu yana %70 gerileme anlamına geliyor. Oyun, DeFi, koleksiyon, sanat, sporu gibi pek çok kategoride NFT satışı ve cüzdan hareketlerinde düşüş yaşanıyor.
NFT piyasası zirveyi yakaladığında en çok talep gören NFT seçenekleri kripto para koleksiyon ürünleri olmuştu. Bu talep ve ilgi bugün de geçerli. En çok talep gören ikinci kategori ise spor tokenları.
Bazı analistler NFT balonunun patlamış olduğunu ve bu maceranın yalnızca 4 ay sürdüğünü düşünüyor. Başka bir kesim ise NFT’nin blok zincir teknolojsinin en önemli ürünü olduğunu ve dijital sanatın ömrünün daha uzun olacağını düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
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Kripto Para
Bitcoin madenci gelirlerinde düşüş var!
Mayıs ayının ortasında Bitcoin önderliğinde başlayan kripto para piyasası düşüşü, kripto paraların toplam piyasa değerini 2,5 trilyon dolardan 1,2 trilyon dolara düşürdü. Buna paralel olarak da Bitcoin madenci gelirlerinde de %15’e yakın bir düşüş gözlemlendi.
Mayıs ayının ortasından itibaren kripto para piyasası zorlu günler geçirmeye başladı. Kripto para piyasası sert şekilde düşerken, bu düşüş Bitcoin madenci gelirlerine de yansıdı. BTC PEERS verileri, Bitcoin madencilerinin mayıs ayında en az 1,45 milyar dolar kazandığını ortaya koydu. 1,45 milyar dolarlık değer, nisan ayının 1,7 milyar dolarlık kazancının yaklaşık olarak %15 daha altında.
Bitcoin’nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.000 dolar seviyesine kadar çıktıktan sonra yaşadığı %50’nin üzerinde fiyat düşüşü düşünüldüğü zaman madencilik gelirlerinin yaşadığı düşüş aslında sürpriz değil. Bitcoin madencilik gelirlerinin son üç aylık seyrinde günlük en yüksek değerin 15 Nisan günü 77 milyon dolarda gerçekleştiği gözleniyor. En düşük değer ise 29 Mayıs günü 26 milyon dolar ile gerçekleşti.
Geçmiş zamanlara bakıldığında da yatırımcıların kripto varlıklarını ayı piyasasında panik ve korku havası hakim olduğu zaman sattıkları görülür. Zincir içi veri sağlayıcıları, özellikle kısa vadeli yatırımcıların Çin’den gelen kripto paralara ve madenciliğine yönelik sert ifadeler ve yasaklamaların ardından Bitcoin varlıklarını zarar ederek sattıklarını gösteriyor.
Bitcoin fiyatının düşmesi, Bitcoin ticaretinin de azalmasına ve buna paralel olarak da Bitcoin madenciliği kazançlarının düşmesine yol açıyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı yazı sırasında 36.776 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatlik süreçte %5’e yakın bir değer kaybı yaşayan BTC, Elon Musk’ın paylaşmış olduğu bir gönderi nedeniyle yükselmeye çalıştığı sırada yeni bir darbe yedi. Elon Musk’ın sahip olduğu Bitcoinleri sattığını düşündüren gönderi, Bitcoin fiyatında düşüşe neden oldu.
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Kripto Para
Yine Elon Musk, yine Bitcoin düşüşü!
Elon Musk Bitcoin fiyatında yine sarsıcı bir erki yarattı. Lider kripto para birimi Bitcoin 40.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, Elon Musk’ın paylaşmış olduğu bir Twitter gönderisi Bitcoin fiyatında düşüşe neden oldu. Musk’ın paylaştığı gönderide Bitcoinlerini sattığı sinyali piyasayı yerinden oynattı. Yatırımcılar yine büyük tepki gösterirken, Twitter’da #StopElon etiketi gündem oldu.
Elon Musk kısa bir süredir kripto piyasasına yönelik bir paylaşımda bulunmuyordu. Tesla’nın Bitcoin ödemeleri almasının durdurulduğu açıklamasının ardından çöküşe geçen Bitcoin fiyatı, kendini toparlamaya çalıştığı sırada şimdi yeni bir gündem ile tekrar düşüşe geçti. Tesla ve SpaceX CEO’sunun Twitter’dan paylaşmış olduğu bir gönderiden Bitcoinlerini satmış olduğu imasını çıkaran takipçiler, BTC fiyatını hızla düşürmeye başladılar.
Elon Musk bir çiftin ayrılıklarını tartıştığı ve başkasını buldum ifadesinin yer aldığı capsi #Bitcoin etiketi koyarak kırık kalp emojsi ile birlikte paylaştı. Bu paylaşım, Musk’ın Bitcoin ile arasının açılmış olduğunu ve Bitcoin ile arasındaki ilişkiyi bitirdiği şeklinde yorumlandı. Bitcoin’lerini sattığı düşünülen Elon Musk’ın ardından piyasada yeniden kırmızı renk hakimiyeti arttı.
#Bitcoin 💔 pic.twitter.com/lNnEfMdtJf
— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2021
Hatırlanacağı üzere Elon Musk, Bitcoin’in tükettiği enerji miktarından duyduğu endişeden ötürü Tesla’nın Bitcoin ile ödeme almasının sona erdirildiğini açıklamıştı. Bunun ardından çöküşe giren kripto para piyasası ile piyasadan 1 trilyon dolara yakın bir çıkış gerçekleşti. Elon Musk Tesla’nın elindeki Bitcoin varlıklarını tutmaya devam edeceğini açıklayıp, ortalığı bir miktar yatıştırmaya çalışmış olsa da hemen ardından gelen Çin yasakları da değer kayıplarının hızla sürmesine neden oldu.
Elon Musk’ın yeni gözdesi ne?
Paylaştığı gönderide dikkat çeken “başkasını buldum” ayrıntısı, akıllara Musk’ın yepyeni bir kripto para ile gündeme gelebileceği düşüncelerini getirdi. Bazı yorumcular bunun Dogecoin olduğunu düşünüyor. Musk birkaç gün önce yine Twitter üzerinden Dogecoin temalı bir paylaşım yapmış, bu paylaşım da Coinbase’in DOGE’u listelemesinin hemen ardından gelmişti. Bununla birlikte DOGE fiyatı %40’a yakın bir artış yaşamıştı.
Musk’a tepkiler büyük
Kripto para piyasasına atmış olduğu tek bir tweet ile yıkıcı etkiler yaşatabilen Elon Musk’a olan tepkiler oldukça fazla. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarını saniyeler içerisinde milyon dolarlık değerde değiştiren Elon Musk, SEC’in de radarına girmişti. Yeni yaşanan bu durum ile Stop Elon etiketi de gündeme girmiş durumda.
Kripto para piyasasında oldukça tanınan bir isim olan Michaël van de Poppe, Musk’ın paylaşımları ile ilgili şunları söyledi:
Price is at a crucial point -> Elon Musk tweets again -> price moves down immediately.
It's sad to state that he has so much impact on this market of #Bitcoin.
It's sad.
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 4, 2021
Fiyat çok önemli bir noktada -> Elon Musk yine tweet attı > fiyat hemen düşer. Bu pazar üzerinde çok fazla etkisi olduğunu (Elon Musk) belirtmek üzücü.
Regardless, retail is also too focused on what Elon Musk is doing.
Way too much.
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 4, 2021
Ne olursa olsun perakende de Elon Musk’ın ne yaptığına fazla odaklanmış durumda. Çok üzücü.
Düşüş sırasında, Tron kurucusu Justin Sun milyonlarca dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum satın aldığını duyurdu. Kripto para topluluğunu kısa vadeli fiyatlar yerine uzun vadeli fiyatlara odaklanmaya çağıran Sun, attığı başka bir tweet ile de Elon Musk’ın sattığı tüm Bitcoin’leri alacağını söyledi.
I will buy all the #Bitcoin that @elonmusk sells. #Bitcoin ❤️ https://t.co/jjGuK09XCm
— Justin Sun 🅣🌞 (@justinsuntron) June 4, 2021
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Kripto Para
Google kripto para borsalarının reklamlarına izin verecek!
Teknoloji devi Google, yaptığı bir açıklama ile kripto para birimiyle ilgili reklam politikasının kapsamını ve içeriğini genişlettiğini duyurdu. Şirket, 3 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kripto para borsalarının ve cüzdanlarının ABD’li kullanıcıları hedefleyen reklamlarına izin verecek.
Teknoloji devi Google, güncellenmiş bir politika açıklaması yayınladı. Güncellenen politikada açıklandığına göre ABD’yi hedefleyen kripto borsaları ve cüzdanlar sağlayan reklamverenler, Google tarafından onaylandığında ve belirtilen gereksinimleri karşıladıklarında kripto para birimiyle ilgili bu tür hizmet ve ürünlerin reklamını yapabilecek. Belirlenen kriterler şu şekilde:
- Usulüne uygun bir şekilde kayıt olmak
- Bir Para Hizmetleri İşletmesi olarak en az bir eyalet veya federal ya da eyalet yetkili banka kuruluşu olmak
- İster eyalet ister federal düzeyde olsun, yasal gereklilikler dahil olmak üzere ilgili yasal gereklilikleri sağlamak
- Reklamların ve açılış sayfalarının tüm Google Ads politikalarına uygun olduğundan emin olmak
Bunlarla beraber Google’ın yeni reklam politikası, DeFi ticaret protokolleri, ilk kripto para teklifleri veya kripto ile ilgili ürünlerin ticaretini, satışını veya satın alınmasını tanıtan reklamlara izin vermeyecek. İnternet devi ayrıca, kripto para birimleri ve ilgili ürünlerin sağlayıcılarını karşılaştıran veya bir araya getiren reklamlara da izin verilmeyeceğini açıkladı. Güncellenmiş politika ayrıca ICO ön satışları veya halka arzları, kripto para kredileri, ilk DEX teklifleri, token likidite havuzları, barındırılmayan cüzdanlar, düzenlenmemiş Dapp’ler, kripto para birimi alım satım sinyalleri, kripto para yatırım tavsiyesi gibi konuları da içeren bir dizi reklam yasağı uygulayacak.
Yeni reklam politikasının küresel olarak bu finansal ürünlerin reklamını yapan tüm hesaplar için geçerli olacağı da bildiriliyor.
2018’de yasaklanmıştı
2018 yılının Mart ayında Google, kripto para birimleri ile ilgili reklamların tamamen yasaklanmasını içeren bir politika yayınlamıştı. Twitter ve Facebook da aynı dönem içerisinde benzer bir politika değişikliği ile kripto para birimleri aramaları ve reklamlarına yasaklama getirmişti. Teknoloji devlerinin bu hamleleri büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Google, Eylül 2018’de bu yasaklamayı kısmen gevşeterek ABD ve Japonya’daki düzenlenmiş kripto para borsalarının arama motorunda sertifikalı reklamcılar olmasına izin vermeye başlamıştı. Yasak esas şekilde yürürlükte iken ABD ve Japonya dışındaki kripto para platformları Google reklamlarını kullanamıyordu.
Kripto para piyasasının gelişmesi ve benimsenmesi hızla sürerken, Google politikasını gözden geçirme kararı alarak dünya çapındaki tüm reklamverenlere kapılarını açtı. Google’ın bu hamlesi, kripto para piyasasının dünya devinin gözünde gelmiş olduğu son nokta hakkında da bir ipucu veriyor.
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