NFT piyasası öldü mü? NFT satışlarında %90 düşüş!

Blok zincir teknolojisinin son dönemdeki en popüler ürünlerinden olan NFT (Non-fungible token) satışlarında yaşanan keskin düşüş, NFT piyasası popülaritesinin yavaşça kaybolmaya başladığı iddiasını ortaya attı.

NFT çılgınlığı 2021 yılı ile birlikte zirve yaptı. Pek çok ünlü isim gerek eski tweetleri, gerek beğenilen videoları, gerek fotoğrafları gibi pek çok şeyini dijital ortamda NFT şeklinde satışa sundu. Öyle ki bazen tek bir tweet için milyon dolarlık ücretler ödendi.

NFT satışları mayıs ayı başı ile zirve yapmasının ardından, kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşü takiben bir aylık sürede yaklaşık %90 düştü. Kripto para piyasası sert dalgalanmalar ile sarsılırken, piyasanın NFT kanadı da can çekişiyor. Protos, “NFT pazar balonu patladı ve bunu kanıtlayacak grafiklere sahibiz” ifadesi ile NFT piyasasındaki düşüşü gözler önüne seriyor.

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Protos’un verileri, 3 Mayıs günü NFTlerin 102 milyon dolar değerinde satıldığını, ancak analiz edilen son verilere göre geçtiğimiz hafta NFT satışlarında yalnızca 19,4 milyon dolar gerçekleştiğini belirtiyor.

Günlük bazda işlem gören NFT cüzdan sayısı da 12 bin seviyesinden 3 bin 900 seviyesine düştü. Bu da mayıs ayı başından bu yana %70 gerileme anlamına geliyor. Oyun, DeFi, koleksiyon, sanat, sporu gibi pek çok kategoride NFT satışı ve cüzdan hareketlerinde düşüş yaşanıyor.

NFT piyasası zirveyi yakaladığında en çok talep gören NFT seçenekleri kripto para koleksiyon ürünleri olmuştu. Bu talep ve ilgi bugün de geçerli. En çok talep gören ikinci kategori ise spor tokenları.

Bazı analistler NFT balonunun patlamış olduğunu ve bu maceranın yalnızca 4 ay sürdüğünü düşünüyor. Başka bir kesim ise NFT’nin blok zincir teknolojsinin en önemli ürünü olduğunu ve dijital sanatın ömrünün daha uzun olacağını düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?