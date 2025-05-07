Hyundai, Mayıs 2025 için güncellenmiş fiyatlarını duyurdu. Merakla beklenen Hyundai Mayıs fiyat listesi, çoğu modelde artışları beraberinde getirirken, bazı modellerde ise tüketicileri sevindirecek küçük bir indirim göze çarpıyor. Peki Hyundai Mayıs fiyat listesi nasıl? Hyundai i20 fiyatı ne kadar? Hyundai Tucson zamlandı mı?

Hyundai Mayıs Fiyat Listesi

Mayıs ayına özel olarak güncellenen Hyundai Mayıs fiyat listesi incelendiğinde, Kona dışındaki tüm modellerde fiyat artışları dikkat çekiyor. Özellikle Tucson modelindeki artış, SUV segmentinde tercihini bu modelden yana kullanacakları yakından ilgilendiriyor.

Hyundai i10 Mayıs Fiyat Listesi

Hyundai Mayıs fiyat listesi içerisinde i10 modeli için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.134.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, AMT 1.183.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Style, AMT 1.216.000 TL 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.295.000 TL

Hyundai i10 opsiyon fiyatları – Mayıs 2025: Metalik/Sedefli Renk için 8.000 TL (Jump, Style, Elite paketlerinde geçerlidir).

Hyundai i20 Mayıs Fiyat Listesi

Hyundai Mayıs fiyat listesi kapsamında i20 modeli için güncel fiyatlar aşağıdaki gibi:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.209.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.365.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.451.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.550.000 TL

Hyundai i20 opsiyon fiyatları – Mayıs 2025: Metalik/Sedefli Renk için 9.000 TL (Jump, Style, Elite paketlerinde geçerlidir).

Hyundai Bayon Mayıs Fiyat Listesi

Hyundai Bayon, markanın B-SUV segmentindeki güçlü oyuncusu olarak, yeni ayın fiyat düzenlemelerinden etkilenen modeller arasında. Hyundai Mayıs fiyat listesi ile birlikte, Bayon‘un farklı donanım ve motor seçeneklerindeki güncel maliyetler de belli oldu.

Hyundai Mayıs fiyat listesi ile Bayon modelinin fiyatları şu şekilde:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.332.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.484.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.565.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.675.000 TL

Hyundai Bayon opsiyon fiyatları – Mayıs 2025: Metalik/Sedefli Renk için 9.000 TL (Style, Elite, Jump paketlerinde geçerlidir).

Hyundai Kona Mayıs Fiyat Listesi

Hyundai Kona modelinde yapılan indirim, bu kompakt SUV’u daha cazip bir seçenek haline getirebilir. Hyundai Mayıs fiyat listesi özelinde indirim yapılan Kona modelinin fiyatları:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6 T-GDI 170 PS, Benzinli Prime, Otomatik 1.899.600 TL 115 kW, Elektrikli Advance, Otomatik 1.721.300 TL

Hyundai Kona opsiyon fiyatları – Mayıs 2025: Metalik/Sedefli Renk için 10.000 TL (Prime, Advance paketlerinde geçerlidir).

Hyundai Tucson Mayıs Fiyat Listesi

SUV segmentinin popüler modeli Tucson için Hyundai Mayıs fiyat listesi aşağıdaki gibi:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 T-GDI 160 PS 4×2, Benzinli Comfort, Otomatik 2.110.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4×2, Benzinli Prime Plus, Otomatik 2.419.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4×2, Benzinli Elite, Otomatik 2.629.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS 4×4, Benzinli Elite Plus, Otomatik 2.914.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4×2, Dizel Prime, Otomatik 2.420.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4×2, Dizel Elite, Otomatik 2.745.000 TL 1.6 CRDI 136 PS 4×4, Dizel Elite Plus, Otomatik 3.014.000 TL 1.6 T-GDI 215 PS 4×2, Hibrit Elite, Otomatik 2.990.000 TL

Hyundai Tucson opsiyon fiyatları – Mayıs 2025: Metalik/Sedefli Renk için 14.000 TL (Comfort, Prime Plus, Elite, Elite Plus, Prime paketlerinde geçerlidir). Hyundai SANTA FE Mayıs Fiyat Listesi

Büyük ailelerin ve geniş iç hacim arayanların tercihi olan Hyundai SANTA FE Hibrit modelinin fiyatı da, markanın diğer hibrit ve benzinli araçlarıyla birlikte fiyat listesi güncellendi.

Hyundai Mayıs fiyat listesi ile SANTA FE Hibrit modelinin güncel fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 T-GDI HEV 215PS, Hibrit Progressive 4X4 AT, Otomatik 4.470.000 TL

Yeni SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları – Mayıs 2025: Metalik/Sedefli Renk için 21.000 TL (Progressive 4X4 AT paketinde geçerlidir). Hyundai IONIQ 5 Mayıs Fiyat Listesi

Elektrikli model IONIQ 5‘in fiyat listesi:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW 4×2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 1.899.200 TL 160 kW 4×2, Elektrikli Advance, Otomatik 2.778.900 TL 448 kW 4×4, Elektrikli N, Otomatik 5.330.000 TL

Hyundai Mayıs fiyat listesi, IONIQ 5 modelinin farklı güç ve donanım seçeneklerini sunmaktadır. Bu elektrikli araç, sunduğu menzil ve şarj hızı ile dikkat çekmektedir.

Hyundai IONIQ 6 Mayıs Fiyat Listesi

Bir diğer elektrikli sedan IONIQ 6 için fiyat listesi aşağıdaki gibi:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 111 kW 4×2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.918.500 TL

Hyundai fiyat listesi, otomobil alıcılarına en güncel bilgileri sunarak karar verme süreçlerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Markanın sunduğu geniş model yelpazesi ve fiyat aralıkları, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek çeşitliliktedir.

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Siz Hyundai Mayıs fiyat listesi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.