Chrome Beta sürümünden, telefonunuza numara gönderebiliyorsunuz!
Chrome Beta, Masaüstü sürümünden artık telefonunuza aramak istediğiniz numaraları gönderebiliyorsunuz. Daha öncede Google benzer yenilikler getirmişti.
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Google, geçenlerde bilgisayarınız ve telefonunuz arasında link paylaşımına izin veren bir yeniliği Chrome tarayıcının stabil sürümüne taşımıştı.
Şirket, Chrome Beta v78 sürümünde telefon numaraları için benzer bir fonksiyonu kullanıcılara sundu. Bilgisayarınızda yer alan tarayıcıda, telefon numarasına bastığınız zaman veya herhangi bir numaraya sağ tıkladığınızda, direkt telefon üzerinden arama yapabiliyorsunuz.
Özellik, bağlantılı numaraya tıkladığınızda işliyor. Aşağıya bir örnek bırakıyorum. Fakat özellik, şimdilik Amerikan numaralarında çalışıyor:
123-456-7890
Bu bağlantıya tıkladığınız takdirde, adres çubuğunda hangi cihazdan arama yapmak istediğinizi soran bir sekme açılıyor. Ayrıca, herhangi bir numaranın altını çizerek sağ tıklayıp çıkan menüden cihazınızı da seçebilirsiniz.
Özellik, canlı ve varsayılan olarak test edebilirsiniz. Özelliği aktifleştirmek için alt tarafta vermiş olduğum linke tıklayarak, tarayıcınızda etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirdikten sonra tarayıcınızı tekrar başlatmanız gerekiyor.
chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text to
Geliştirmenin, Android 9 ve Android 10 cihazlarla uyumlu olduğu doğrulandı. Daha eski versiyonlara destek verilip verilmeyeceğini açıkçası bilmiyoruz.
Google’ın, 5G’li Pixel üzerinde çalıştığı raporlandı!
Google, Pixel 3 serisinin resmi tanıtımına çok kısa bir süre kala yeni duyumlar gelmeye devam ediyor. Bugün açıklanan rapora göre, şirket yeni bir Pixel üzerinde çalışmaya başladığı ortaya çıktı.
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Amerikalı şirket, yine şaşırtmadı ve AR-GE çalışmalarıyla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Firmanın 15 Ekim’de yapmayı planladığı donanım etkinliğinde bu duruma yönelik yeni bir duyuru yapma ihtimali konuşuluyor.
Nikkei Asian Review kaynaklı habere göre firma, 5G destekli yeni bir cihaz üzerinde çalışmaya çoktan başladı. Kaynak, herhangi bir tarih duyurusunda bulunulmayacağını belirtiyor.
Önümüzdeki hafta, Google’ın Pixel 4 ve Pixel 4XL (Bir ihtimal, Pixel 4a) modellerini yapılacak etkinlikte tanıtması bekleniyor. Keza cihazlarla ilgili onlarca görsel ve bilgi zaten göz önüne serilmiş vaziyetteydi.
Pixel 5G duyurusu, firmanın yeni kablosuz teknolojileri destekleyen ilk cihazını işaret ediyor olabilir. Telefon, önümüzeki ilk baharda gelse bile, muhtemel olasılıklar arasında yer alması gerekiyor.
Yakın gelecekte firma, diğer Amerikan şirketleri gibi 5G destekli bir cihazı duyuracaktır. Google gibi bir firmanın geride kalmasını sizin de pek tahmin edeceğinizi düşünmüyorum.
Google, canlı altyazı özelliğini Pixel 4 cihazlar için yayınladı!
Google, geçtiğimiz I/O konferasında bahsettiği ekran üzerinde canlı çeviri özelliğini yayınladı. Bu yenilik sayesinde gelen sesler anlık olarak altyazıya dönüştürülüyor ve ekrana yansıtılıyor
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Google’ın her sene düzenli olarak yapmış olduğu I/O etkinliğinde aktarılanlara göre bu özellik bazı Android cihazlar için de erişime açılacak. İlk olarak Pixel 4’e gelmesini beklediğimiz yükseltmenin iki hafta içerisinde kullanılabilir hale gelecek.
Ekran görüntüleri, uygulamanın yayınlanmamış bir sürümüne ait ve Pixel 4 XL’den alınmış. Yüklemesi de oldukça kolay gözüküyor. Ayrıca bildirim paneline kısayolunu bile ekleyebiliyorsunuz.
Şu anlık sadece İngilizce dilinden simultane çeviri yapma imkanı sunan özelliğin ileriki günlerde başka dillerin de eklenmesi bekleniyor. Özellik, Ayarlar sekmesindeki “Erişebilirlik” panelinde bulundu. Ayrıca cihazınızdaki “Ses Ayarları” sekmesinden de bu seçeneğe ulaşabiliyorsunuz.
Ek olarak, çıkan altyazıyı sansürleme imkanınız da mevcut. İngilizcedeki “bullshit” kelimesini sansürleyerek “bullshirt” halinde size de aktarabiliyor. Böylece uygulama içinden ebevyn denetimi de sağlayabiliyorsunuz. (Her ne kadar, anlaşılmaz gözükmese de.)
Xda yazarları, Youtube, Google Görseller, Amazon Prime Video ve Netflix‘den çeşitli görseller paylaştılar ve bu uygulamaların tümünde yazılımın gayet iyi çalıştığını belirttiler. Google’ın öne sürdüğüne göre sistem çevrim dışı da çalışabiliyor.
Yani demek oluyor ki Spotify’da modern rap artistlerinin sözleri, internete gerek duymadan okuyabiliyorsunuz. Uygulama da ne kadar akıcı olur, açıkçası görülen videodan yola çıkarsak bir hayli iyi çalışıyor diyebiliriz.
Hafıza kısıtlamaları nedeniyle güncelleme üst sınıf Android cihazlara verileceğini düşünüyoruz. İlkler arasında da geçtiğimiz gün Android 10’u bazı özelliklerinden yoksun tanıtılan OnePlus 7T bulunabilir.
Pixel 4, arabanızla yaptığınız kazayı tespit edebilecek!
Pixel 4, kaza esnasında durumu algılayabilecek. Sadece bunla da kalmayarak sizin yerinize 911’i de arayabilir durumda olacak.
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Mayıs ayında Android Police’de yayınlanan raporda Android 10’la birlikte Pixel ailesinin yeni ferdine “otomatik araba kazası dedektörü“nün gelebilme imkanından bahsedilmişti. Konuyla ilgili konuşmanın biraz erken olduğunun farkındayız.
Yeni gelen özellikle birlikte, kaza esnasında haber vermek üzere cihazınız önceden rehberinizde belirlediğiniz bir kişiyi ve acil durum ekiplerine ulaşmasına izin verebileceksiniz.
XDA Geliştiriciler platformundan, Mishaal Rashman Pixel 2XL cihazına gelen güncellemeyle bu durumun farkına varmış. “Acil Durum Bilgileri” olan uygulamanın adı “Kişisel Güvenlik” olarak değiştirilmiş.
Play Store üzerinden ulaşabileceğiniz açıklamada çeşitli görsellerle birlikte, uygulamanın araba kazalarını algılama ve acil durum hatlarını aramaya sorumlu olduğunu görüyoruz.
Feragatnamede, bu uygulamanın pozitif veya negatif etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, eğer arabalarla profesyonel anlamda uğraşıyorsanız (Ralli pilotu olmak gibi, çok uç bir örnek olsa da :).) muhtemelen bu özelliği kapatmak isteyeceksiniz.
Cihazını aktif olarak kullanmadığınız esnada, Google Pixel 4 kazaları otamatik tanımlayabilecek mi hala bir bilinmez. Bu yeniliği kullanmak için Android Auto veya başka navigasyon özellikleri çarpışma esnasında açık olması gerekecek mi bunlar merak konusu açıkçası.
Google’ın yeni amiralinin tanıtılmasına haftalar kaldı. Yenilikler ortaya çıktıkça duyurmaya devam edeceğiz.