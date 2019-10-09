Xiaomi Mi 9T alana AirDots Pro HEDİYE! – Yeni kampanyalar!

Evofone, 12 – 13 Ekim tarihinde geçerli olacak yeni bir kampanya duyurdu. Gelin hep beraber bu kampanyanın detaylarına yakından bakalım.

Kampanya ne zaman ve nerede geçerli?

12 – 13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya hem www.evofone.com adresinde hem de şirketin açmış olduğu Mi Store’larda geçerli olacak. O mağazalar ise şunlar:

– Forum İstanbul Avm Mi Store

– Vadistanbul Mi Store

– Akasya Avm Mi Store

– Optimum Avm Mi Kiosk

Mi 9T/Mi 9T Pro alana AirDots Pro kulaklık hediye

Kampanyanın ilk ayağı Xiaomi Mi 9T veya Xiaomi Mi 9T Pro satın alanları ilgilendiriyor. Bu modelleri satın alan kullanıcılara 499 TL değerindeki AirDots Pro tam kablosuz kulaklık modeli hediye edilecek.

Bahsettiğimiz kampanya her iki modelin 64 GB ve 128 GB modelleri için geçerli.

Redmi Note 6 için indirim

Redmi Note6 Pro modeli, kampanya kapsamında indirimli satılacak. Cihazın 32 GB‘lık sürümü 1.199 TL, 64 GB‘lık sürümü ise 1.399 TL fiyatla satılacak.

Mi Store Türkiye Instagram hesabında Mi 9T çekilişi

Mi Store Türkiye Instagram hesabında (https://www.instagram.com/mistoreturkiye/) Mi 9T çekilişi gerçekleştirilecek. Çekilişten haberdar olmak ve katılmak için sayfayı takip edebilirsiniz.