MSI Cyborg 15 B13W (B13WFKG-489TR) MSI’ın oyuncu dizüstü bilgisayarı pazarında siberpunk estetiğini ve yarı saydam kasa tasarımını bütçe dostu/orta segment performansla buluşturan Cyborg 15 ailesi ile karşımıza çıkıyor.

Bu incelememizde Intel Core i7 13620H işlemcisi ile gelen ve RTX 5060 ve 32 GB RAM ile güncellenmiş MSI Cyborg 15 B13WFKG-489TR modeline göz atıyoruz.

Güncel fiyat bilgisi için; https://www.vatanbilgisayar.com/msi-cyborg-15-13-nesil-core-i7-13620h-rtx5060-8gb-32gb-1tb-ssd-15-6inc-w11.html

Cyberpunk Tasarım Dili

Cyborg 15’in en ayırt edici noktası şüphesiz tasarımı diyebiliriz . MSI, bu seride transparan detaylarına yer vererek bilgisayarın iç mekanizmalarını ve port yataklarını kısmen şeffaf olarak ayarlamış. Bu siberpunk dili, cihaza standart siyah oyuncu laptoplarından çok daha fütüristik ve kendi seviyesinde dahi ayrı bir hava katıyor.

Yaklaşık 2.1 kg ağırlığında ve en kalın noktasında 23 mm bir gövdeye sahip olan MSI Cyborg 15, bu özelliğiyle bile seviyesinde oldukça taşınabilir olduğunu söyleyebiliriz.

4 bölgeli RGB aydınlatmaya sahip klavyede, WASD tuşları ve güç tuşu tamamen şeffaf tasarlanarak öne çıkarılmış. Cihazda 15.6 inç boyutunda, Full HD (1920 x 1080) çözünürlükte ve 144 Hz yenileme hızına sahip IPS bir panel kullanılıyor. Bu da yine kendi segmentine göre iddialı olabilecek bir değer.

Güç ve Teknik Özellikleri

Intel Core i7-13620H işlemcisinden güç alan Cyborg 15, 6 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 10 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunan bu işlemci, 4.90 GHz turbo frekansına çıkabiliyor. Hem çoklu çekirdek performansında hem de tekli çekirdek odaklı oyunlarda darboğaz diye bir derde ihtimal vermiyor.

NVIDIA GeForce RTX 5060 ile 8 GB GDDR7 bellek sunan cihazda hafif ve ince diyebileceğimiz tasarımı korumak adına Dynamic Boost ile toplam 55 Watt’lık bir güç ile limitlemiş. Bu daha yüksek watt değerlerine sahip ağır modellere kıyasla birkaç FPS alt değer görmenize neden olsa da DLSS ve kare oluşturma devreye girdiğinde her oyunda yüksek FPS değerlerini alabilmenizi sağlıyor.

Pek çok modelde gördüğümüz 16 GB yerine inceme ürünümüz olan Cyborg 15, 32 GB DDR5 (5200 MHz) RAM ile geliyor. 1 TB NVMe PCIe Gen4 SSD ile beraber çoklu işlemler ve oyunlar için gerekli depolama desteğini rahatlıkla sunabiliyor.

Diğer Detaylar

Cihazda 1 adet DP destekli USB 3.2 Gen2 Tip-C, 2 adet USB 3.2 Gen2 Tip-A, HDMI 2.1 ve Gigabit Ethernet portu yer alıyor. Kablosuz tarafında ise Wi-Fi 6e ve Bluetooth 5.3 sunulmuş.

Genel olarak baktığımızda MSI Cyborg 15, yüksek fiyatlar yerine daha makul bir yapıda her oyunu FHD’de oynamak, gerekli programları da sorunsuz deneyimleyebilmek adına tercih edebileceğiniz bir model olmuş.