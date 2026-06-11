Apple, WWDC 2026’da Siri’ye dev güncelleme duyurdu. Yeni nesil Siri, Apple Intelligence yapay zeka sistemiyle entegre edilerek tamamen yeniden tanımlandı ve eski Siri’ye göre çarpıcı değişiklikler sundu.

Yeni Nesil Siri’nin Çarpıcı Özellikleri

Eski Siri:

Basit komut tanıma (örneğin “telefon aç”, “hava durumu söyle”)

Sınırlı dil desteği (10-15 dil)

Tek tek sorulara cevap

Doğal konuşma eksikliği

Cihaz içi işlem sınırlı

Yeni Siri AI:

Generative AI (Üretken Yapay Zeka) ile karmaşık sorulara cevap

30’tan fazla dil desteği

Doğal ses ve tonlama ile konuşma

Gerçek zamanlı görüşme (konuşma sırasında kesinti olmadan)

Cihaz içi + Özel Bulut Bilişim hibrit işlem

Chatbot gibi uzun diyaloglar

Görsel zeka ile ekran içeriğini analiz eder.

Apple Intelligence Nasıl Entegre Edildi?

Yeni Siri, iOS 26’da yerleşik kişisel yapay zeka sistemi olan Apple Intelligence ile tam entegre çalışıyor. Sistem, AI işlemlerini Apple cihazınız ve şirketin kendi sunucuları arasında güsecure bir devrede tutarak üçüncü tarafların verilerinizden bilgi paylaşımını engelliyor.

Apple Intelligence özellikleri:

Dil Anlama ve Üretme : Doğal Dil İşleme (NLP) ile insan dilini anlar, yorumlar ve anlamlı yanıtlar üretir

Görsel Zeka : Ekran içeriğini analiz eder, fotoğrafları tanımlar

Üretkenlik : Metin, şablon, öneri oluşturur

Gücü her şeye yeter: İletişim, görsel, üretkenlik, gizlilik koruması.

30’tan Fazla Dil ve Doğal Ses

Yeni Siri, 30’tan fazla dili destekliyor ve her dilde doğal ses tonlama ile konuşuyor. Eski Siri’de sesler mekanik ve robotik oluyordu, yeni Siri ise insan sesine benzer akıcı ve doğal.

Siri artık:

Konuşma sırasında kesinti olmadan cevap verir

Soru-cevap diyalog şeklinde uzun konuşmalar yapar

Tonlama ve vurgu korur (örneğin şaşırmış, mutlu, endişeli ses tonu)

Gerçek zamanlı cevap (milisaniyeler içinde).

Cihaz İçi İşlem ve Gizlilik

Eski Siri çoğu işlemi cloud’a gönderiyordu, yeni Siri cihaz içi işlem kapasitesi ile daha hızlı ve gizli çalışıyor. Apple, verilerin buluta gönderilmesini en aza indirerek veri gizliliğine büyük önem veriyor.

Özel Bulut Bilişim: Apple Intelligence, karmaşık işlemler için özel bulut sunucularını kullanır ancak veriler gizli ve güvenli şekilde işlenir. ChatGPT de mükemmel bir şekilde entegre edildi.

Hangi Cihazlarda ve Ne Zaman?

Yeni Siri, iOS 26, iPadOS 26 ve macOS’te yerleşik olarak geliyor. Güncelleme, iOS 26’nın sonbahar 2026’da kullanıma sunulmasıyla aktif hale gelecek.