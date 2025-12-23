ChatGPT Go, OpenAI’ın daha geniş kitlelere ulaşmak için geliştirdiği yeni abonelik planı olarak Türkiye’de resmen kullanıma sunuldu. Ücretsiz sürüm ile Plus planı arasına konumlanan bu paket, daha fazla özelliği daha erişilebilir bir fiyatla sunmasıyla dikkat çekiyor. Peki ChatGPT Go özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

ChatGPT Go Türkiye’de kullanıma açıldı!

ChatGPT Go, geçtiğimiz aylarda ilk olarak Hindistan’da duyurulmuştu ve şimdi Türkiye dâhil birçok ülkede aktif hâle getirildi. OpenAI’ın bu hamlesi, yapay zekâ araçlarını daha fazla kullanıcıya ulaştırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. GPT Go, ücretsiz planın sınırlarını aşmak isteyen ancak Plus ücretini yüksek bulan kullanıcılar için dengeli bir alternatif sunuyor.

GPT Go’nun Türkiye’ye gelmesi, özellikle öğrenciler, içerik üreticileri ve küçük ölçekli projelerle ilgilenen kullanıcılar için dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Daha yüksek kullanım limitleri ve gelişmiş araçlar, günlük iş akışını hızlandırmayı hedefliyor.

ChatGPT Go özellikleri neler? ChatGPT Plus ile farkı ne?

ChatGPT Go, ücretsiz planda sunulan tüm temel özelliklerin üzerine ek avantajlar getiriyor. Bu paketle birlikte GPT-5 modeline daha geniş erişim sağlanırken, ücretsiz sürüme kıyasla daha yüksek kullanım limitleri sunuluyor. Gelişmiş veri analizi araçları, daha fazla dosya yükleme imkânı ve görüntü oluşturma özellikleri de GPT Go kapsamında aktif hâle geliyor.

ChatGPT Go, daha uzun hafıza kapasitesi sayesinde sohbetleri daha kişiselleştirilmiş hâle getiriyor. Kullanıcılar projelerini ve görevlerini daha rahat organize edebiliyor, kendi özel GPT’lerini oluşturup düzenleyebiliyor. Ayrıca GPT-5 Thinking mini (reasoning) modu otomatik olarak devrede bulunuyor ve “Think longer” seçeneğiyle daha detaylı yanıtlar alınabiliyor.

GPT Go, Plus planına göre daha sınırlı bir yapıya sahip. Plus’a özel bazı gelişmiş araçlar ve Sora erişimi bu pakette yer almıyor. Sesli mod desteği ise mevcut olsa da kullanım sınırları ücretsiz plan ile aynı seviyede tutuluyor. Buna rağmen GPT Go, ücretsiz plan ile Plus arasında dengeli bir ara seçenek olarak konumlanıyor.

ChatGPT Go fiyatı ne kadar?

ChatGPT Go, Türkiye’de aylık 6 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor. Web üzerinden satın alındığında fiyat 256 TL seviyesinde olurken, mobil uygulama üzerinden yapılan abonelikte aylık 249 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlandırma, Plus planına kıyasla yaklaşık yüzde 70 daha uygun bir seviyeye işaret ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? GPT Go, sunduğu özellikler ve fiyatıyla sizin için yeterli bir seçenek mi? Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşın!