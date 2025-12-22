Gemini, Google’ın üretken yapay zekâ tarafındaki en erişilebilir araçlardan biri olmaya devam ederken kullanıcıları doğrudan etkileyen önemli bir kısıtlamayla gündeme geldi. Google, Gemini günlük görsel üretim sınırını ciddi biçimde düşürdü.

Google Gemini görsel üretme sınırı düşürüldü!

Gemini, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcı başına tanımlanan günlük görsel üretim kotalarını aşağı çekmiş durumda. Daha önce çok daha geniş kullanım alanı sunan paketler, artık ciddi sınırlar altında çalışıyor. Bu değişiklik, özellikle görsel üretimi yoğun kullanan kullanıcılar için doğrudan bir geri adım anlamına geliyor.

Gemini, Google’ın öğrencilere sunduğu özel paket kapsamında en dikkat çeken kısıtlamayı yaşadı. Öğrencilere tanımlanan günlük görsel üretim hakkı 100 adetten 20’ye düşürüldü. Bu düşüş, yapay zekayı sunum, ödev ve görsel destekli çalışmalar için aktif kullanan öğrenciler açısından önemli bir kullanım daralması yaratıyor.

Yapay zeka, standart yani normal üyelik tarafında da daha sert bir sınırlamayla karşı karşıya. Normal kullanıcılar için günlük görsel üretim limiti 10 görsel ile sınırlandırıldı. Bu seviye, Google AI görsel üretim yeteneklerini düzenli kullanan kullanıcılar için oldukça düşük bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Gemini tarafındaki bu düşüşün temelinde altyapı maliyetleri ve artan kullanım yükü olduğu düşünülüyor. Google, üretken yapay zekâ araçlarının özellikle görsel üretim alanında ciddi kaynak tükettiğini daha önce de dolaylı biçimde kabul etmişti. Bu nedenle Google AI için getirilen yeni kotalar, maliyet kontrolü odaklı bir hamle olarak yorumlanıyor.

Google AI, görsel üretim tarafında hâlâ güçlü bir araç olsa da bu yeni sınırlar, Google’ın kullanım politikasında daha katı bir döneme girildiğini açıkça gösteriyor. Önümüzdeki süreçte bu limitlerin yeniden artırılıp artırılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Getirilen bu yeni görsel üretim kısıtlamaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Günlük limitlerin bu kadar düşürülmesi kullanıcı deneyimini nasıl etkiler?