Çinli elektrikli araç devi BYD, küresel pazardaki agresif büyüme stratejisi doğrultusunda rotasını Avrupa’ya çevirdi. Şirket, halihazırda tam verimle çalışmayan veya atıl durumdaki tesisleri devralarak Avrupa içindeki üretim ağını genişletmeyi hedefliyor. Peki, BYD Avrupa fabrika yatırımları için hangi üreticilerle masaya oturuyor?

Stellantis ve ötesi: BYD fabrika arayışını sürdürüyor

Londra’da düzenlenen Financial Times Future of the Car konferansında açıklamalarda bulunan BYD Yönetici Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Avrupa operasyonlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Avrupa’daki elektrikli araç üretimi hedeflerini gerçekleştirmek isteyen marka, eski otomobil üreticilerine ait tesisleri değerlendirmek istiyor.

Li, özellikle Stellantis ile görüşme halinde olduklarını doğrularken, sürecin sadece bu marka ile sınırlı olmadığını belirtti. Görüşmelerin birden fazla otomobil üreticisini kapsadığını vurgulayan yönetici, “Sadece Stellantis ile değil, diğer şirketlerle de görüşüyoruz” ifadelerini kullanarak stratejik bir genişleme mesajı verdi.

BYD’nin bu hamlesi, artan EV talebini karşılamak ve yerel üretim avantajlarından faydalanarak Avrupa pazarındaki konumunu sağlamlaştırmak adına kritik bir adım olarak görülüyor. Özellikle kıta genelinde üretim kapasitesini artırmak isteyen şirket, yeni tesis inşa etmek yerine mevcut fabrikaları modernize etmenin maliyet ve zaman yönetimi açısından daha verimli olacağını öngörüyor.

