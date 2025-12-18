ChatGPT Images, OpenAI’nin görsel üretim ve düzenleme tarafında yaptığı son hamleyle birlikte yeniden gündemin merkezine yerleşti. Yeni sürüm, hem performans hem de kontrol düzeyi açısından önceki nesillere kıyasla daha olgun bir yapı sunarken, yapay zekâ destekli görsel üretimin günlük kullanım alanlarını da genişletmeyi hedefliyor.

ChatGPT Images, OpenAI’nin en yeni amiral gemisi görüntü oluşturma modeliyle birlikte kullanıcılara sunuluyor. Bu yeni altyapı, sıfırdan görsel üretmenin yanı sıra mevcut fotoğraflar üzerinde yapılan düzenlemelerde de çok daha yüksek doğruluk sağlıyor. Işık, kompozisyon ve kişisel detaylar gibi kritik unsurlar korunurken, yalnızca talep edilen alanlarda değişiklik yapılması sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre GPT Images, önceki sürümlere kıyasla dört kata kadar daha hızlı çalışıyor. Bu hız artışı, özellikle Türkiye’de içerik üretimiyle ilgilenen kullanıcılar için zaman tasarrufu anlamına geliyor. Sosyal medya görselleri, sunum taslakları veya hızlı konsept çalışmaları artık çok daha kısa sürede hazırlanabiliyor.

OpenAI, ChatGPT Images modelinin özellikle fotoğraf düzenleme tarafında ciddi bir tutarlılık kazandığını vurguluyor. Kullanıcılar bir görsel üzerinde art arda düzenlemeler yaptığında, sistem önceki değişiklikleri bozmadan ilerleyebiliyor. Bu yaklaşım, profesyonel kullanımlarda sıkça yaşanan “kontrol kaybı” sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Model; öğe ekleme, kaldırma, birleştirme, harmanlama ve konum değiştirme gibi gelişmiş düzenleme işlevlerini destekliyor. GPT Images sayesinde kıyafet ve saç modeli denemeleri, stil filtreleri veya kavramsal dönüşümler daha gerçekçi sonuçlar üretebiliyor. Türkiye’de e-ticaret, moda ve dijital pazarlama alanlarında bu yeteneklerin kısa sürede daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Güncelleme, küresel olarak bugünden itibaren kullanıma açılmış durumda. ChatGPT Images aynı zamanda GPT Image 1.5 adıyla API üzerinden de erişilebilir hale gelirken, Business ve Enterprise kullanıcıları için kapsamlı erişimin ilerleyen dönemde sunulması planlanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ChatGPT Images ile gelen hız ve düzenleme hassasiyetinin görsel üretim alışkanlıklarını nasıl etkileyeceğini değerlendiriyorsunuz? Yapay zekâ destekli görsel araçların gelecekteki rolü sizce ne olacak?