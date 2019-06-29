Cep telefonu tutkusuyla on beş yılda iki bin telefon biriktirdi!

Cep telefonu tutkumuz, özellikle Türk toplumunda bilinen bir gerçek. Fakat bu tutkuyu, koleksiyona dönüştürenleri de görmek mümkün.

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Hürriyet‘in haberine göre, İstanbul’un Fatih semtinde cep telefonu tamirciliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu, on beş yılda iki bin adet telefon biriktirdi. Karagüdekoğlu’nun verdiği demeçte “Onlar benim yavrularım, Yatak odamda onları saklıyorum” ifadelerinde bulundu.

Fatih’te bulunan Doğubank iş hanı içerisinde çalışmalarını sürdüren Karagüdekoğlu, telefonlarına bağı o kadar kuvvetli ki geceleri bile onları yanından ayıramıyor.

Topladığı cep telefonu sayısına gelecek olursak eğer, cihazlar arasında çok özel parçalar yer alıyor. 2003 yılı Matrix Reloaded için üretilen telefondan tutun, Abdullah Gül‘ün Başbakan olduğu dönemde kullandığı telefona kadar çok ilginç cihazları içeriyor. En nadide parçaları evinde, yatak odasında sakladığını söyleyen Karagüdekoğlu, her gün yatmadan önce onlara bakarak uykuya daldığını söyledi.

Eski telefonları, yavruları olarak benimseyen tamir uzmanı, nadide parçaları için birçok film ve diziden teklif aldığını belirtiyor. Bugüne kadar Recep İvedik 4 filmi ve İçeride dizisinde, koleksiyonu kullanılmış. Tüm biriktirdiği koleksiyonun piyasa değerini ise, 2,5 milyon Euro olarak belirlediğini ve internette satışa sunduğunu ifade etti.

Matrix’e özel yaptırılan telefonları şu an elimde!

“İki bin civarında telefonum var, ama onların içerisinde birisi diğerlerinden oldukça farklı. Bu koleksiyon işinin karşılığı tutku değil, Aşk gibi hastalıktan öte bir şey bu. Bir tane olsun diye başladım, kendimi durduramıyorum. Şu an ne bulduysam alıyorum, hepsini istiyorum.” ifadelerini aktardı.

Bir telefon firması özel olarak Matrix filmleri için cihaz ürettiler. Bu cihazdan dünyada sadece 2500 tane var. Büyük bir çoğunluğu da Amerika‘da bulunuyor. Türkiye‘de ise tek bende var. Aynı zamanda Jackie Chan için özel üretilmiş serideki telefonları da koleksiyonda görmemiz mevcut. Bu telefonlar ise sadece Çin halkına özel satışa sunulmuş. Onun da 2000 civarı kopyası olduğunu belirtiyor.

Açıkçası kendisini tebrik ediyoruz, dünya çapında bizi gururlandıran bir hareket yaptığını düşünüyorum. Umarım daha fazlasını da koleksiyonun içerisine dahil edebilir.