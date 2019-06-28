Cuma Raporu #56: HWP tatilde, ölü bulunan YouTuber ve dahası

Cuma Raporu #56 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #56 haberleri

Microsoft ve Intel, Çinli şirketin ABD Hükumeti tarafından kara listeye alınmasına rağmen Huawei dizüstü bilgisayarlarını desteklemeye devam edeceklerini doğruladılar. ABD hükumetinin kararından bu yana, Huawei dizüstü bilgisayarların Windows 10 için büyük güncellemeler almayı bırakacağı endişesi vardı. Artık Huawei dizüstü bilgisayarı olan herkes rahat bir nefes aldı.

Google Haritalar uygulaması, Amerika‘nın Colorado eyaletinde kısayoldan gitmeyi tercih eden kullanıcılar büyük bir şokla karşılaştılar. Kullanıcılar yolun sonunda, arabalarının çamura saplandığını fark ettiler.

Pocophone F1 için yeni bir yazılım güncellemesi ülkemizde yayınlandı. Güncellemede birçok önemli iyileştirme ve yeni özellik var.

Her sene büyük bir sabırsızlıkla beklenen Steam’in yaz indirimleriyle ilgili beklenen açıklama sosyal medyadan geldi. Steam database Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Steam 2019 yaz indirimleri bugün başladı.

New York Polis Departmanı, bugün yaptığı açıklamada Nintendo içerikli videolar hazırlayan Etika adlı kanalın sahibi ölü bulundu. Gerçek kimliği Desmond Amofah olan Youtuber, geçen hafta intiharla ilgili düşüncelerini söylediği videolar ortaya çıktığından beri polis tarafından aranıyordu.

Raspberry Pi, özellikle mekanik ve robotik teknolojilerdeki kullanımlarıyla bilinen bir hale geldi. IOT (Nesnelerin İnterneti) sistemlerle birlikte daha etkili olacağı düşünülüyor.

Bill Gates bugüne kadar yaptığı en büyük hatayı açıkladı

Bill Gates, yaptığı bir röportajda bugüne kadar yaptığı en büyük hatayı açıkladı. Gates, bu hatanın Microsoft’un Android’in kazanmasına izin veren yönetimsel hatalar olduğunu söyledi.