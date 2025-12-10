OPPO Türkiye, bugün yaptığı etkinlikle beraber yeni amiral gemisi telefonu Find X9 Pro’yu Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. 12 Aralık itibari ile satın alınabilecek olan telefon 89.999 TL fiyatla satılacak. Tek versiyon (16GB+512GB) ile gelen telefon iki farklı renkle satışa çıkıyor.

Peki HWP olarak yeni OPPO Find X9 Pro’nun fiyatını nasıl bulduk? Bu fiyata alınır mı? Tüm detayları videoda bulabilirsiniz. Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

