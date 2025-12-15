Galaxy Z TriFold, Samsung’un katlanabilir telefon vizyonunda yeni bir sayfa açarken beklentileri de tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki Z TriFold gerçekten geleceğin form faktörü mü, yoksa şimdiden erişilmesi zor bir teknoloji gösterisi mi? Z TriFold ekran değişim ücreti ne kadar?

Galaxy Z TriFold ekran değişim ücreti belli oldu! Cep yakacak

Galaxy Z TriFold içe doğru katlanan ana ekranının değişim ücreti Güney Kore’de en düşük seviyede 1.657.500 won olarak açıklandı. Bu rakam güncel kura göre yaklaşık 1.120 dolar seviyesinde. Böylece Z TriFold, Samsung tarihindeki en pahalı ekran değişimine sahip akıllı telefon unvanını da almış oldu.

Galaxy Z TriFold, Güney Kore’de satışa sunulduğu ilk gün stokları tüketmeyi başardı. Yaklaşık 2.400 dolara denk gelen fiyatına rağmen yoğun ilgi görmesi, Samsung’un katlanabilir cihazlara olan güvenini doğrular nitelikte. Ancak Z TriFold ile ilgili asıl dikkat çeken konu, satıştan çok olası bir ekran arızasında kullanıcıları bekleyen maliyet oldu.

Samsung, bu yüksek maliyeti biraz olsun dengelemek adına Z TriFold sahiplerine tek seferlik yüzde 50 indirimli ekran onarımı sunuyor. Böyle bir cihaz için bu indirimin neredeyse hayati olduğu söylenebilir. Yine de indirimli hâliyle bile ekran değişiminin birçok amiral gemisi telefonun sıfır fiyatına yaklaşması, Galaxy Z TriFold’un ne kadar niş bir ürün olduğunu ortaya koyuyor.

İşin ilginç tarafı ise dış ekran tarafında yaşanıyor. Z TriFold kapak ekranının değişim ücreti yalnızca 137.000 won, yani yaklaşık 90 dolar seviyesinde. İç ekranla kıyaslandığında bu rakam neredeyse sembolik kalıyor. Bu fark, çift katlanabilir ekran teknolojisinin ne kadar karmaşık ve hassas bir yapıya sahip olduğunu net biçimde gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Z TriFold gibi üçe katlanan telefonların Samsung ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!