One UI 8.5 güncellemesi yayınlanmadan önce bile büyük merak uyandırıyordu. Kullanıcıların özellikle yeni arayüz ile gizlilik tarafında ne gibi değişiklikler olacağını, Galeri uygulamasına yeni bir koruma sistemi gelip gelmeyeceğini ve günlük kullanımda nasıl bir fark yaratacağını araştırdığı görülüyor. Peki One UI 8.5 gizli fotoğraf albümü özelliği nedir, nasıl kullanılır?

One UI 8.5 gizli fotoğraf albümü özelliği nasıl çalışıyor?

One UI 8.5 güncellemesinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri, Galeri uygulamasına eklenen yeni Private Album özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık fotoğraflarını Secure Folder’a taşımadan gizleyebilecek. Daha önce yalnızca güvenli klasörle yapılabilen bu işlem, yeni One UI ile çok daha pratik bir hâle geliyor.

Üstelik güvenlik yine cihazın kilit doğrulamasına bağlı olduğu için kullanıcıların verileri aynı derece koruma altında. One UI 8.5 içindeki bu yeni yapı oldukça basit çalışıyor: Galeri’de herhangi bir fotoğrafı veya videoyu açıp “Daha Fazla” menüsüne dokunduğunuzda, öğeyi “Gizli albüme taşı” seçeneğiyle koruma altına alabiliyorsunuz.

İsterseniz birden fazla dosyayı aynı anda gizleyerek galeri üzerinden toplu işlem de yapabiliyorsunuz. Gizli albüm, uygulamanın alt menüsünde yer alıyor ve yalnızca parmak izi ya da cihazın mevcut kilit yöntemiyle açılabiliyor. One UI geliştirmesi kapsamındaki bir diğer gizlilik adımı ise ekran görüntüsü kısıtlaması.

Gizli albümdeyken Samsung ekran görüntüsü alınmasını tamamen engelliyor. Bu sayede kullanıcıların özel fotoğrafları üçüncü kişiler tarafından kaydedilemiyor. Şimdilik gizli albüm oldukça temel özelliklere sahip; dosyalar yalnızca tarih bazlı sıralanabiliyor ve düzenleme seçenekleri sınırlı. Ancak Samsung, ilerleyen güncellemelerde bu özellik setinin genişletilebileceği sinyalini veriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni One UI ile gelen gizli albüm özelliği günlük kullanımda gerçekten fark yaratır mı? Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!