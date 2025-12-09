Bilgisayar fiyatları bir süredir teknoloji gündeminin en merak edilen konularından biri hâline gelmiş durumda. Kullanıcıların özellikle bilgisayar fiyatlarının artıp artmayacağı, olası zamların ne zaman yansıyacağı ve 2026 modellerinin nasıl bir fiyat seviyesine çıkacağı yönünde yoğun bir arama yaptığı biliniyor. TrendForce’un yeni raporu da bilgisayar fiyatları konusunda artış iddialarını güçlendiren önemli detaylar içeriyor.

Bilgisayar fiyatları için zam iddiaları güçleniyor! Dell ve Lenovo aksiyon alabilir

Bilgisayar fiyatları ile ilgili iddialara göre sektörün iki büyük üreticisi Dell ve Lenovo, 2025’in sonu ve 2026’nın başında fiyat artışına gitmeye hazırlanıyor. Raporda, devam eden DRAM ve bellek krizinin PC fiyatları üzerinde ciddi baskı oluşturduğu, hatta bazı üreticilerin ürün planlarını yeniden değerlendirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Bilgisayar fiyatları için Dell cephesinde konuşulan rakamlar oldukça net: Şirket COO’su Jeff Clarke’ın açıklamalarına göre bellek maliyetleri benzeri görülmemiş şekilde yükseliyor ve bu durum Dell cihazlarına yüzde 15-20 arasında yansıyabilir. Clarke, bu artışın müşterilere kısa süre içinde bildirildiğini ve fiyat güncellemesinin Aralık 2025 gibi erken bir tarihte devreye alınabileceğini belirtiyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone’dan Android’e geçiş kolaylaşacak!

Bilgisayar fiyatları konusunda Lenovo’nun yaklaşımı ise benzer fakat daha geniş kapsamlı. Şirketin müşterilere gönderdiği bilgilendirmede, mevcut fiyat tekliflerinin 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerliliğini yitireceği ve bellek krizinin büyümesi nedeniyle yeni fiyatların yukarı yönlü revize edileceği ifade ediliyor.

Lenovo herhangi bir yüzde paylaşmasa da sektör kaynakları Dell ile aynı seviyede, yani yüzde 15-20 arası bir artışın muhtemel olduğunu belirtiyor. Fiyatlar üzerinde bu denli yükselişe yol açan temel neden, yapay zekâ sistemlerine ve bulut altyapılarına yönelik hızlı talep artışı. AI odaklı sunucuların yüksek miktarda bellek tüketmesi, üreticilerin DRAM stoklarını hızla eritiyor. Bu sıkışma yalnızca bugünü değil, 2026 ürün yol haritalarını da etkiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PC fiyatları için beklenen bu artış pazarı nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!