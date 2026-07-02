Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılının haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin resmi sıfır araç satış verilerini yayımladı. Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüksek faiz ortamı ve değişen muafiyet sınırları nedeniyle daralmasını sürdürdü. Genel pazardaki küçülmeye paralel olarak, son yıllarda rekor kıran tamamen elektrikli otomobil satışlarında da haziran ayında oldukça sert bir gerileme yaşandı.

Yılın İlk Yarısında Pazar Yüzde 8 Küçüldü

Ocak-Haziran 2026 dönemini kapsayan ilk 6 aylık verilere göre, Türkiye toplam otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 gerileyerek 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil Satışları: Yüzde 9,79 düşüşle 440 bin 234 adede geriledi.

Hafif Ticari Araç Satışları: Yüzde 1,69 azalarak 117 bin 945 adet oldu.

Genel pazar yüzde 10’a yakın küçülürken, bu dönemin en büyük kazananı Fransız üretici Renault oldu. Marka, daralan piyasaya rağmen ilk 6 ayda satışlarını yüzde 27 artırmayı başararak toplamda 69.236 adetle liderliğini pekiştirdi. İlk yarıda satışlarını artırabilen diğer sınırlı markalar ise Hyundai, Togg, Kia, KG Mobility, Volvo ve Mini oldu.

Haziran Ayının ve İlk Yarının Şampiyonu: Renault Clio

Bursa’da üretilen Renault Clio HB, mayıs ayında yakaladığı ivmeyi haziran ayına da taşıyarak 28 bin 892 adetlik net satışla hem haziran ayının hem de 2026 ilk yarısının açık ara en çok satan otomobili oldu.

Haziran ayında Clio’yu, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye’deki üretimi resmen sona eren Fiat Egea takip etti. Model bazında 2026 yılı ilk 6 aylık toplam satış sıralaması ise şu şekilde şekillendi:

Renault Clio HB: 28.892 adet Renault Megane Sedan: 17.375 adet Toyota Corolla: 17.215 adet Fiat Egea Sedan: 14.766 adet Toyota C-HR: 13.992 adet

Elektrikli Otomobil Satışlarında Sert Fren

Yılın ilk yarısında elektrikli araç pazarı toplamda 80 bin 709 adetle geçen yıla göre yüzde 5 geriledi. Ancak genel pazar daha fazla daraldığı için elektrikli araçların toplam pazardaki payı yüzde 18,33 seviyesine yükseldi. Haziran ayı özelinde bakıldığında ise elektrikli araçlara olan talepte keskin bir düşüş gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında rekor kıran yabancı üreticilerin (özellikle Tesla) teslimat adetleri bu ay önemli ölçüde azaldı.

Elektriklide Togg Modelleri İlk İki Sırayı Kapatarak Liderliğini Korudu

Yaşanan sert düşüşe rağmen yerli otomobil markası Togg, haziran ayında da elektrikli segmentteki hakimiyetini sürdürdü. C-SUV modeli T10X ile haziran ayında da zirvede yer alan Togg, yeni sedan modeli T10F ile de listede ikinci sıraya yerleşti. Togg, yılın ilk 6 ayında toplam 21 bin 248 adetlik satış ve yüzde 26,3 pazar payı ile elektrikli araç pazarının lideri konumunda.

Haziran 2026 Dönemi En Çok Satan Elektrikli Otomobiller:

Togg T10X: 2.933 adet

KG Mobility Torres EVX: 1.658 adet

Togg T10F: 1.570 adet

Mini Countryman Electric: 1.410 adet

Tesla Model Y: 398 adet

SUV Rekabetinde Togg T10X ve Yeni Oyuncular Öne Çıktı

Haziran ayında gövde tipine göre SUV ve CUV modellerine olan ilgi güçlü kalmaya devam etti. Haziran ayında SUV pazarının lideri 2.933 adetle Togg T10X olurken, onu yerli üretim avantajıyla pazara hızlı giren Renault Duster (2.493 adet) ve markanın yeni C-SUV modeli Renault Boreal (2.160 adet) takip etti. İlk 6 aylık kümülatif SUV satışlarında ise Toyota C-HR 13.992 adetle zirvedeki yerini korumayı başardı.