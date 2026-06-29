Instagram, Öneri Algoritmasının Kontrolünü Tamamen Kullanıcılara Devretmeye Hazırlanıyor

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcıların karşılarına çıkan içerikleri çok daha kolay ve ayrıntılı bir şekilde yönetebilmesini sağlayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Platformun Başkanı Adam Mosseri tarafından paylaşılan son prototipler, şirketin “Algoritmanız” (Your Algorithm) özelliğini ayarlar menüsünün derinliklerinden çıkararak doğrudan uygulamanın merkezine yerleştirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Yeni Hareketler ve Arayüz Elemanları Geliyor

Mevcut durumda kullanıcıların ilgi alanlarını düzenlemesi veya algoritmayı sıfırlaması için “Ayarlar ve Hareketler > İçerik Tercihleri” menüsüne kadar gitmesi gerekiyor. Test edilen yeni yaklaşımla birlikte bu durum tamamen değişecek. Mosseri’nin paylaştığı arayüz testlerinde şu yenilikler öne çıkıyor:

Çek-Bırak Hareketi (Pull-Down): Ana akıştayken ekranı aşağıya doğru kaydırarak “Algoritmanız” menüsüne doğrudan erişilebilecek.

Yukarı Kaydırma İstemi (Swipe-Up): Reels videoları izlenirken yukarı kaydırma hareketiyle doğrudan o video türüne yönelik geri bildirim paneli açılabilecek.

Hızlı Butonlar: Reels videolarının hemen altına eklenecek butonlar sayesinde, kullanıcılar tek bir dokunuşla o başlıkta “daha fazla” veya “daha az” içerik görmek istediklerini sisteme bildirebilecek.

“Algoritmanız” Özelliği Nedir ve Nasıl Çalışıyor?

İlk olarak geçtiğimiz yılın sonlarında Reels için test edilmeye başlanan, ardından Keşfet sekmesine ve nihayet Haziran 2026 itibarıyla ana akışa (Main Feed) küresel olarak entegre edilen “Algoritmanız” aracı, yapay zekâ destekli bir özet sistemi sunuyor.

Sistem, kullanıcının uygulama içindeki hareketlerini inceleyerek onun hangi konulara (örneğin “köpek sahiplenme” veya “teknoloji haberleri”) ilgi duyduğunu listeliyor. Kullanıcı bu listeyi inceleyerek hatalı tahmin edilen konuları silebiliyor ya da görmek istediği yeni ilgi alanlarını listeye manuel olarak ekleyebiliyor. Yapılan değişiklikler Akış, Reels ve Keşfet sekmelerinde aynı anda ve anında geçerli oluyor.

TikTok ve YouTube Shorts Rekabetinde Kullanıcı Kozu

Instagram, algoritma geçmişini tamamen temizlemek isteyenler için bu yılın başlarında “Önerilen İçeriği Sıfırla” seçeneğini de devreye almıştı. Şirketin algoritma yönetimini görünür kılma çabası, yapay zekâ odaklı öneri motorlarına sahip TikTok ve YouTube Shorts ile girilen rekabette önemli bir stratejik hamle olarak görülüyor.

Uzmanlar, platformların artık sadece izleme süresi veya beğeni gibi dolaylı ve pasif sinyallere değil, kullanıcıların doğrudan beyan ettiği net tercihlere daha fazla önem vermeye başladığını belirtiyor. Test aşamasındaki bu pratik kısayolların önümüzdeki aylarda tüm dünyada genel kullanıma sunulması bekleniyor.