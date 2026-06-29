Sony Sessiz Sedasız Duyurdu: PlayStation Store’dan Satın Alınan 551 Film Kalıcı Olarak Siliniyor

Dijital tüketim çağında “bir ürüne gerçekten sahip olmak” kavramı, oyun ve sinema dünyasında uzun süredir tartışılıyor. Teknoloji devi Sony, Avrupa ve Birleşik Krallık’taki PlayStation Network (PSN) kullanıcılarına gönderdiği resmi ve oldukça net bir yasal bildirimle bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Şirket, kullanıcıların geçmişte para ödeyip dijital olarak satın aldığı yüzlerce filmi kitaplıklarından tamamen sileceğini açıkladı.

1 Eylül 2026 İtibarıyla Tamamen Erişilemez Olacak

Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre, Fransız yapım ve dağıtım şirketi Studio Canal ile olan içerik lisans sözleşmesinin süresi doldu. Bu durumun faturası ise doğrudan son kullanıcıya kesildi. Yapılan açıklamada, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren kullanıcıların daha önce satın almış olduğu Studio Canal içeriklerine hiçbir şekilde erişemeyeceği ve bu yapımların video kitaplıklarından tamamen kaldırılacağı belirtildi.

Silinecek olan 551 film ve dizi arasında popülerliğini hiç kaybetmeyen oldukça ikonik yapımlar da yer alıyor:

Terminator 2: Judgment Day

Rambo: First Blood

Total Recall

Hot Fuzz

Paddington 1 ve 2

Apocalypse Now: The Final Cut

Mulholland Drive

Para İadesi Yok, Tazminat Yok: “Kullanıcı Sözleşmesi” Detayı

Olayın kullanıcıları en çok öfkelendiren kısmı ise Sony’nin bu karar karşısında herhangi bir para iadesi, mağaza kredisi veya tazminat sunmayacağını açıkça belirtmesi oldu. Tüketiciler haklı olarak “parasını verdikleri” bir hizmetin ellerinden alınmasına tepki gösterirken, hukuki zemin Apple, Google veya Steam gibi dijital devlerin uzun yıllardır kullandığı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne (EULA) dayanıyor.

Kullanıcıların dijital mağazalardan alışveriş yaparken onayladığı bu sözleşmeler, teknik olarak bir filmi veya oyunu “satın almadığımızı”, sadece lisans hakları elverdiği sürece geçerli olan “uzun vadeli bir kiralama” hizmeti aldığımızı yasal olarak tescilliyor. Sözleşme bitince içerik de parayı veren kullanıcıyla birlikte yok oluyor.

Sony Bunu İlk Kez Yapmıyor

Bu olay, PlayStation ekosisteminde yaşanan ilk içerik temizliği değil. Sony, 2022 yılında yine Studio Canal filmlerini Almanya ve Avusturya’daki kullanıcıların kitaplıklarından kalıcı olarak silmişti. Benzer şekilde Aralık 2023’te devasa bir Discovery içerik kütüphanesini sileceklerini duyurmuş, gelen çok sert tepkiler üzerine geri adım atarak lisans sözleşmesini 30 ay daha uzatmıştı. Ancak o dönem koparılan 30 aylık sürenin de içinde bulunduğumuz Haziran 2026 itibarıyla resmen sonuna gelinmiş durumda.

Sosyal Medyada Tepki Çığ Gibi: “Fiziksel Medya Geri Dönmeli”

Gelişmenin ardından X (Twitter) ve Reddit gibi platformlarda binlerce oyunsever ve sinema tutkunu Sony’nin ikonik sloganı “Play Has No Limits” (Oyunun Sınırı Yok) ile dalga geçen paylaşımlar yapmaya başladı. Birçok kullanıcı, bu durumun dijital platformlara olan güveni tamamen sarstığını ve koleksiyonlarını korumak için yeniden fiziksel medyalara (Blu-ray ve DVD) dönmeye başladıklarını ifade ediyor. Sektör analistleri ise film ve dizilerin başına gelen bu durumun, gelecekte tamamen dijitalleşen video oyunları için de kaçınılmaz bir risk teşkil ettiği konusunda oyuncuları uyarıyor.