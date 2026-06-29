Yaz Aylarında Islak Temizlik Daha Fazla Önem Kazanıyor

Yaz aylarında zeminlerde oluşan kirlerin önemli bir bölümü yalnızca tozdan ibaret olmuyor. Islak ayak izleri, dökülen içecekler, mutfak kaynaklı lekeler ve balkonlardan taşınan ince kirler daha kapsamlı bir temizlik gerektiriyor.

Qrevo Curv 2 Flow’un öne çıkan özelliklerinden biri olan SpiraFlow™ silindir paspas sistemi, paspası kullanım sırasında temiz tutarak zeminlerde daha etkili bir temizlik sağlıyor. Kendi kendini temizleyen yapısı sayesinde kirlerin zemine yeniden yayılmasını azaltmaya yardımcı oluyor ve zeminlerde daha etkili bir temizlik sağlıyor.

Dökülen Sıvılar ve Günlük Lekelere Karşı Etkili Temizlik

Qrevo Curv 2 Flow, artırılmış paspaslama basıncıyla sert zeminlerde oluşan sıvı kalıntılarının ve günlük lekelerin temizlenmesine yardımcı oluyor.

Silindir paspas yapısı zeminle sürekli temas halinde çalışırken, kenara göre ayarlanabilen paspas sistemi sayesinde duvar dipleri ve süpürgeliklere yakın alanlarda da daha kapsamlı temizlik sağlıyo.

Özellikle mutfaklar, balkon çıkışları ve yoğun kullanılan yaşam alanlarında bu yapı günlük temizliği daha pratik hale getiriyor.

Kum ve Tozlara Karşı Güçlü Emiş Performansı

Yazlık evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de dışarıdan taşınan kum ve ince tozlar oluyor.

20.000 Pa HyperForce® emiş gücü sayesinde Qrevo Curv 2 Flow, sert zeminlerde ve halılarda biriken ince partikülleri etkili şekilde toplarken, güçlü çekiş kapasitesiyle günlük temizlik ihtiyaçlarını kolaylaştırıyor.

Bu sayede kullanıcılar tek bir temizlik döngüsünde hem süpürme hem de paspaslama işlemlerini birlikte gerçekleştirebiliyor.

Saç ve Tüylerle Uğraşmaya Daha Az Zaman

Yaz aylarında evcil hayvanların daha fazla hareket etmesi ve yaşam alanlarının daha yoğun kullanılması nedeniyle saç ve tüy birikimi de artabiliyor.

Qrevo Curv 2 Flow’da yer alan DuoDivide™ ana fırça ve çift yan fırçadan oluşan onaylı dolanma karşıtı sistem, saç ve tüylerin fırçalara dolanmasını azaltmaya yardımcı oluyor. Böylece fırçaların temizlenmesi için harcanan zaman azalırken cihazın verimli çalışması da korunuyor.

Çok Fonksiyonlu İstasyon ile Daha Az Müdahale

Kullanıcı deneyimini belirleyen önemli unsurlardan biri de bakım süreçleri. Qrevo Curv 2 Flow’un çok fonksiyonlu istasyonu; paspas temizleme, kurutma ve günlük bakım süreçlerinin önemli bölümünü otomatik olarak gerçekleştirerek kullanıcı müdahalesini azaltıyor. Böylece kullanıcıların günlük bakım için ayırdığı zaman da azalıyor.

Yaz Boyunca Daha Kolay Bir Temizlik

Roborock Qrevo Curv 2 Flow; güçlü emiş performansı, gelişmiş silindir paspas sistemi, kenar temizlik teknolojileri ve otomatik bakım özellikleriyle yaz aylarında artan temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor.

Islak ve kuru temizliği aynı anda gerçekleştirebilen yapısıyla öne çıkan Qrevo Curv 2 Flow, günlük temizlik için harcanan zamanı azaltırken evlerin daha temiz kalmasını sağlıyor.