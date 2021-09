Cardano’nun Alonzo Hard Forku Sorunlarla Geldi

Cardano, bugün yürürlüğe giren Alonzo hard forku ile akıllı kontrat desteği aldı. Ancak yaşanan bazı problemlerden dolayı uygulamaya girmesi beklenen bir kaç merkeziyetsiz uygulama ertelenmek durumunda kaldı. Alonzo ana ağında yalnızca bir kaç ufak akıllı kontrat devreye sokulabildi.

Akıllı kontratlar, genel olarak kendi kendisini uygulayabilen bir parça bilgisayar kodu olarak tanımlanıyor. Akıllı kontratlara yaygın olarak numarasını seçip, ücretini ödediğinizde size seçtiğiniz ürünü veren yiyecek, içecek otomat makineleri örnek olarak gösteriliyor. Kripto dünyasında ise akıllı kontratlar genellikle merkeziyetsiz alım satım platformları veya gözetimsiz borç verme uygulamalarında kullanılıyor.

Alonzo, Cardano’yu Ethereum ve Solana gibi diğer büyük rakipleriyle kafa kafaya getiriyor. Ethereum akıllı konrat desteğini 2015 yılında almıştı. Şu anda da bu alanda lider konumda. Solana da bu alanda hızla gelişen bir akıllı kontrat uyumlu blok zincirine sahip. Cardano’dan gelen bu adım ile de yakın gelecekte önemli uygulamaların devreye girerek Cardano’yu güçlendirmesi bekleniyor.

