Cardano’nun Alonzo Hard Forku Sorunlarla Geldi

Cardano, bugün yürürlüğe giren Alonzo hard forku ile akıllı kontrat desteği aldı. Ancak yaşanan bazı problemlerden dolayı uygulamaya girmesi beklenen bir kaç merkeziyetsiz uygulama ertelenmek durumunda kaldı. Alonzo ana ağında yalnızca bir kaç ufak akıllı kontrat devreye sokulabildi.

Akıllı kontratlar, genel olarak kendi kendisini uygulayabilen bir parça bilgisayar kodu olarak tanımlanıyor. Akıllı kontratlara yaygın olarak numarasını seçip, ücretini ödediğinizde size seçtiğiniz ürünü veren yiyecek, içecek otomat makineleri örnek olarak gösteriliyor. Kripto dünyasında ise akıllı kontratlar genellikle merkeziyetsiz alım satım platformları veya gözetimsiz borç verme uygulamalarında kullanılıyor.

Alonzo, Cardano’yu Ethereum ve Solana gibi diğer büyük rakipleriyle kafa kafaya getiriyor. Ethereum akıllı konrat desteğini 2015 yılında almıştı. Şu anda da bu alanda lider konumda. Solana da bu alanda hızla gelişen bir akıllı kontrat uyumlu blok zincirine sahip. Cardano’dan gelen bu adım ile de yakın gelecekte önemli uygulamaların devreye girerek Cardano’yu güçlendirmesi bekleniyor.

So join us ahead of the epoch boundary c. UTC 21:30 via a YouTube livestream. Subscribe today and hit the bell to get alerted when we go on air!🔔2/2 https://t.co/6CcCWRjSFv — Input Output (@InputOutputHK) September 10, 2021

Cardano’nun geliştirme ekibi Input Output (IOHK), Alonzo’nun test ağını 2 Eylül’de kullanıma açmıştı. Bu tarihten sonra de Cardano’nun yerel tokenı ADA büyük bir yükseliş yaşadı. 3.1 dolar seviyelerine kadar yükselen ADA tarihi zirvesine ulaşmıştı. Ancak ağda yaşanan bazı problemlerden dolayı fiyat tekrardan gerilemişti. Bugün, Alonzo ana ağının uygulamaya girmesi de ADA’nın fiyatını pozitif yönde etkileyemedi. Aksine ADA düşüşe girerek an itibariyle 2.3 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Alonzo ana ağının kullanıma açılması önemli sorunları da beraberinde getirdi. Cardano’nun ilk merkeziyetsiz uygulaması olan çok havuzlu alım satım platformu Minswap, açılışından kısa bir süre sonra kapanmak zorunda kaldı. Minswap’ın, çoklu işlemleri tek seferde işlemede zorlandığı anlaşıldı. Büyük Ethereum yatırımcılarından Anthony Sassano da attığı tweetler ile Cardano’ya yüklendi. Sassano, 6 yıldır yapılan araştırmalara ve toplanan bilgi birikimine rağmen Cardano’yu basit bir uygulamayı bile yürürlüğe sokamamakla eleştirdi.

Seriously 6 years of "peer-reviewed" research and a $90bil+ market cap later and the first dapp on Cardano can't even do concurrent transaction processing (aka the very thing you need for DeFi).https://t.co/mcmTjQEKbb — Anthony Wassano 🦇🔊 (@sassal0x) September 4, 2021

IOHK de eleştirilere yanıt vererek bazı eleştirilerin spekülasyon ve yanlış bilgilendirme içerdiğini söyledi.

IMPORTANT THREAD: Over the past 24 hours we have seen a lot of social media speculation (and let's face it, outright FUD & misinformation) over Cardano’s ledger approach and specifically ‘concurrency’. Let’s clear this up. #Cardano $ADA 1/n — Input Output (@InputOutputHK) September 5, 2021

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da dün attığı tweette yarının Cardano için önemli bir gün olduğunu ve yeni bir çağın başladığını söyledi. Tweetin ardından Cardano hayranlarında ADA için bir fiyat artışı beklentisi oluştu.

Tomorrow is the big day! We are entering a new Era of Cardano. — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) September 12, 2021

IOHK, yaşanan problemleri hala tam olarak çözebilmiş görünmüyor. Yaşanan sorunlardan ötürü Alonzo ile sektörü ele geçirecek önemli bir uygulamanın ortaya çıkması da pek olası görünmüyor. Bir kaç merkeziyetsiz platform da yaptıkları açıklamalar ile yaşanan işlem darboğazına kesin bir çözüm bulunana kadar açılışlarını ertelediklerini duyurdu.

80 milyar dolarlık market hacmiyle Cardano, en önemli üçüncü kripto paraya sahip durumda. Cardano’nun bu noktaya gelebilmesinde de en önemli “Ethereum katili” sıfatıyla tanımlanmasının büyük bir etkisi var. Ancak Cardano, yaşadığı bu temel sorunlarla hayal kırıklığı yaratıyor ve sektör lideri Ethereum’a yaklaşabilmesi de pek olası olmadığı görülmüyor.