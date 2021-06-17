Cardano kurucusundan Elon Musk’a çağrı!

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, MIT araştırmacısı Lex Fridman tarafından gerçekleştirilen bir podcastte Cardano’nun Bitcoin’e karşı olan üstünlüğünü anlattı ve Elon Musk’a Tesla’nın Bitcoin yerine Cardano’yu kabul etmesi konusunda çağrıda bulundu.

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Cardano kurucusu Hoskinson, “Tesla, Bitcoin’i tamamen terk etmeli ve onun yerine Cardano’ya (ADA) yönelmeli.” ifadelerinde bulundu. Ayrıca ADA kurucusu Hoskinson, ADA’nın BTC’den neden daha üstün olduğunu da anlattı.

Bitcoin’in tükettiği enerji miktarının çevreye verdiği zarar özellikle son dönemlerde gündemi meşgul eden tartışma konularından biri. Tesla’nın Bitcoin ödemelerini askıya almasının nedeni de Bitcoin’in tükettiği enerjinin çevreye verdiği zarar konusundaki endişeydi. Musk bu kararın ardından enerji tüketimi Bitcoin’e göre daha iyi ve zararsız olan alternatif kripto paraları araştıracağını söylemişti. Bu konuda ünlü CEO’nun gözde kripto parası olan Dogecoin’in geliştiricileri ile çalıştığı da kendisi tarafından açıklanan bir durumdu.

Kripto para piyasası tarafından Elon Musk’a yöneltilen alternatif kripto paralar arasında Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) bulunuyordu. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson yaptığı açıklamada Musk’ı Cardano sohbeti yapmak için çiftliğine davet etti. Hoskinson, Tesla’nın sürdürülebilirlik ve karbon azaltımına gerçekten önem veriyorsa ADA’yı tercih etmesi gerektiğini ifade etti.

Cardano ağı enerji tasarrufu konusunda çevreci olan PoS yapısını kullanıyor ve yılda yalnızca 6 gigawatt saat enerji tükettiğini söylüyor. Hoskinson, Bitcoin’in tüm kripto varlıklar içerisinde en düşük programlanabilir kripto para olduğunu söylüyor. Bu yönüyle de Bitcoin ile ortaya ilginç bir şey çıkarılması pek muhtemel değil. Hoskinson eğer Tesla araçların birbirleri ile konuşmaya başlamasını ve 5G’ye bağlanmalarını istiyorsa, Bitcoin üzerinden IoT (Nesnelerin İnterneti) oluşturmanın imkansız olduğunu düşünüyor.