Bu Kripto Milyarderine Göre Bitcoin Fiyatı 88.888 Dolara Dokunabilir!

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), 950 milyar dolara yaklaşan piyasa değeriyle 50.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. 15 Mayıs tarihinden beri ilk kez bu seviyeyi geçen Bitcoin fiyatı yazı sırasında 50.231 dolardan işlem görüyor.

Lider kripto para birimi uzun bir zamanın ardından 50 bin dolarlık direncini aşmayı başardı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin dolarlık zirvesinden %50’den fazla gerileme yaşamış olan BTC, kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. 950 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri ile eski günlerine göz kırpan Bitcoin’in 64 bin dolarlık rekorunu yeniden geçip geçemeyeceği ise merak konusu. Bir kripto milyarderi Bitcoin’in iki ay içerisinde büyük bir yükseliş yaşayabileceğini düşünüyor.

Three Arrows Capital’in kurucusu ve kripto milyarderi Zhu Su, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 88.888 dolara ulaşabileceğini ve bunun da buradan iki ay içinde gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. Bu, analistin mevcut seviyelerden %75’lik bir artış daha beklediği anlamına geliyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son üç ayda %60’ın üzerinde kazanç elde ederek yukarı doğru ivme kazandı. Boğalar ve kurumsal oyuncular, Bitcoin ağ etkinliğinin de güçlü bir şekilde artmasıyla birlikte sert hareketlerini sürdürüyor.

Bitcoin ağındaki zincir içi gelişmeler de son derece olumlu sinyaller veriyor. Glassnode’dan gelen veriler, Bitcoin adreslerinin %86’sının üç ay içinde ilk kez kârlı hale geldiğini gösteriyor.

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Çinli gazeteci Colin Wu, Glassnode verilerine atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Uzun vadeli tutulan veya kaybedilen BTC sayısı, toplamın yaklaşık %33,96’sını oluşturan 7.131.084’e ulaştı ve bu son beş ayın en yüksek noktası. Token’ın bu kısmı dolaşım dışı olarak kabul edilebilir”.

According to glassnode data, the number of long-term held or lost BTC has reached 7,131,084, accounting for about 33.96% of the total, which is the highest point in the past five months. This part of the Token can be regarded as out of circulation. pic.twitter.com/vTUZK96hIY — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 21, 2021

Bitcoin’in şu an bulunduğu noktada ise Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 76 seviyesinde. Bu, BTC’nin mevcut fiyat seviyelerinde piyasada aşırı açgözlülük olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Fiyatını Bundan Sonra Neler Bekleyebilir?

Kripto milyarderi Zhu Su tarafından gelen 88.888 dolar seviyesi tahmininin yanı sıra, lider kripto para biriminin fiyatının yıl sonuna kadar 80.000 dolara ulaşmasını bekleyen pek çok başka analist var. Ancak 80.000 dolar seviyesinin aşılıp aşılamayacağını tahmin etmek pek kolay değil. 50.000 direncini kırmış olan Bitcoin fiyatının önündeki en önemli sınır 51.200 ile 51.500 dolar seviyeleri. Eğer Bitcoin fiyatı başarılı bir şekilde 52.000 dolara ulaşabilirse, hızla 54.000 dolar seviyelerinin üstüne çıkma ihtimali yüksek. Yıl bitimine kadar piyasa ve Bitcoin adına olumlu gelişmeler yaşanması halinde ise Bitcoin fiyatı için 60.000 dolar üstünü hızla geçmek pek de hayal gibi görünmüyor. Ancak her zaman söylediğimiz gibi, kripto para piyasası aşırı volatil doğası ile ünlü. Her zaman temkinli hareket etmekte ve yatırım tavsiyelerinden uzak durmakta fayda var.

*Yatırım tavsiyesi içermez.