Kripto Para
Bu Kripto Milyarderine Göre Bitcoin Fiyatı 88.888 Dolara Dokunabilir!
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), 950 milyar dolara yaklaşan piyasa değeriyle 50.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. 15 Mayıs tarihinden beri ilk kez bu seviyeyi geçen Bitcoin fiyatı yazı sırasında 50.231 dolardan işlem görüyor.
Lider kripto para birimi uzun bir zamanın ardından 50 bin dolarlık direncini aşmayı başardı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin dolarlık zirvesinden %50’den fazla gerileme yaşamış olan BTC, kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. 950 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri ile eski günlerine göz kırpan Bitcoin’in 64 bin dolarlık rekorunu yeniden geçip geçemeyeceği ise merak konusu. Bir kripto milyarderi Bitcoin’in iki ay içerisinde büyük bir yükseliş yaşayabileceğini düşünüyor.
Three Arrows Capital’in kurucusu ve kripto milyarderi Zhu Su, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 88.888 dolara ulaşabileceğini ve bunun da buradan iki ay içinde gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. Bu, analistin mevcut seviyelerden %75’lik bir artış daha beklediği anlamına geliyor.
88888$BTC
— Zhu Su 🔺 (@zhusu) August 22, 2021
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son üç ayda %60’ın üzerinde kazanç elde ederek yukarı doğru ivme kazandı. Boğalar ve kurumsal oyuncular, Bitcoin ağ etkinliğinin de güçlü bir şekilde artmasıyla birlikte sert hareketlerini sürdürüyor.
Bitcoin ağındaki zincir içi gelişmeler de son derece olumlu sinyaller veriyor. Glassnode’dan gelen veriler, Bitcoin adreslerinin %86’sının üç ay içinde ilk kez kârlı hale geldiğini gösteriyor.
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Çinli gazeteci Colin Wu, Glassnode verilerine atıfta bulunarak şunları söyledi:
“Uzun vadeli tutulan veya kaybedilen BTC sayısı, toplamın yaklaşık %33,96’sını oluşturan 7.131.084’e ulaştı ve bu son beş ayın en yüksek noktası. Token’ın bu kısmı dolaşım dışı olarak kabul edilebilir”.
According to glassnode data, the number of long-term held or lost BTC has reached 7,131,084, accounting for about 33.96% of the total, which is the highest point in the past five months. This part of the Token can be regarded as out of circulation. pic.twitter.com/vTUZK96hIY
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 21, 2021
Bitcoin’in şu an bulunduğu noktada ise Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 76 seviyesinde. Bu, BTC’nin mevcut fiyat seviyelerinde piyasada aşırı açgözlülük olduğunu gösteriyor.
Bitcoin Fiyatını Bundan Sonra Neler Bekleyebilir?
Kripto milyarderi Zhu Su tarafından gelen 88.888 dolar seviyesi tahmininin yanı sıra, lider kripto para biriminin fiyatının yıl sonuna kadar 80.000 dolara ulaşmasını bekleyen pek çok başka analist var. Ancak 80.000 dolar seviyesinin aşılıp aşılamayacağını tahmin etmek pek kolay değil. 50.000 direncini kırmış olan Bitcoin fiyatının önündeki en önemli sınır 51.200 ile 51.500 dolar seviyeleri. Eğer Bitcoin fiyatı başarılı bir şekilde 52.000 dolara ulaşabilirse, hızla 54.000 dolar seviyelerinin üstüne çıkma ihtimali yüksek. Yıl bitimine kadar piyasa ve Bitcoin adına olumlu gelişmeler yaşanması halinde ise Bitcoin fiyatı için 60.000 dolar üstünü hızla geçmek pek de hayal gibi görünmüyor. Ancak her zaman söylediğimiz gibi, kripto para piyasası aşırı volatil doğası ile ünlü. Her zaman temkinli hareket etmekte ve yatırım tavsiyelerinden uzak durmakta fayda var.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Bitcoin, Mayıs’tan Beri İlk Kez 50,000 Dolar Seviyesini Geçti
Kripto paraların lideri konumundaki Bitcoin, bugün ilk kez son 3 aydır göremediği 50,000 dolar seviyesine geri geldi. Mayıs ayında yaşanan çöküşün ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bitcoin’in tarihi zirvesi 65,000 dolar seviyesinde.
Bitcoin, yaşadığı çöküşün ardından 28,000 dolar seviyelerine kadar gerilemiş. Ancak bu seviyeden aldığı tepkiyle kendisini tekrar 40,000 dolar seviyelerine çıkarmayı başarmıştı. 48,000 doları aştıktan sonra biraz vakit geçiren Bitcoin, son 24 saatte %5 artışla 48,000 dolardan 50,400 dolar seviyelerine kadar geldi. Tam olarak 1 ay önce 30-32,000 dolar bandında hareket eden Bitcoin, bu süre zarfında ise %60’lık bir artış yaşadı.
Bitcoin, 50,000 dolar seviyelerini en son Mayıs ayının ortalarında görmüştü. Elektrikli araç şirketi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, çevresel sebeplerden ötürü artık Bitcoin ile ödeme kabul etmeyeceklerini açıklamasının ardından yaşanan çöküş ile tekrar bu seviyelere çıkılamamıştı. Tesla’dan gelen bu haberin ardından yatırımcılar büyük bir şok yaşamıştı. Çünkü Elon Musk, Bitcoin tarafında oldukça olumlu söylemlerde bulunuyordu ve şirketlerinin Bitcoin almasını sağlıyordu. Bunun ardından Çin hükümeti de ülkesinde kripto para madenciliğine yasak getirmesiyle çöküş büyük boyutlara ulaşmış ve bir çok yatırımcı çok büyük zararlar görmüştü.
Mayıs ayında yaşanan negatif olayların ardından yatırımcılar zor zamanlar yaşamış ve iki tarafa ayrılmıştı. Tarafların bir kısmı yaşanan boğa koşusunun bitmediğini düşünerek yatırımlarına sahip çıksa da bir kısım da ayı piyasasına girildiğini düşünerek kar veya zararlarını realize etmişti. Tüm bu olayların ardından Bitcoin, 30,000 doların altına inmişti. Kimileri 20,000 hatta 10,000 dolar seviyelerine düşüleceğini belirtse de Bitcoin 28,000 dolardan destek alarak bugünlere geldi.
50,000 dolar seviyesinin aşılması bir çok yatırımcı tarafından olumlu görülüyor. 50,000 dolar gibi tam sayıların psikolojik olarak insanlar için önemli direnç noktaları olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bu seviyenin aşılması çoğu insan için artık Bitcoin’in yolculuğunun süreceğini ve boğa koşusunun sona ermediğini kanıtlıyor.
Bitcoin’in boğa koşusu çeşitli analizlerle öngörülmeye çalışılıyor. Bu öngörülerin en çok saygı görenlerden biri de kuşkusuz ki stock to flow grafiği olarak bilinen grafik. Bu grafiğin bu kadar saygı görmesinin sebebi ise Bitcoin fiyatının 2010 yılından bu zamana kadar bu grafikte öngörülen fiyat hareketlerini çok büyük ölçüde takip etmesinden kaynaklanıyor. Bu grafiğe göre Bitcoin’in bu boğa koşusunun sonunda en az 100,000 dolar seviyelerine çıkması bekleniyor. Grafiğin yaratıcısı kimliği bilinmeyen ancak PlanB takma adıyla Twitter’da yazanan kişinin beklentisine göre Bitcoin’in fiyatının Aralık sonunda en az 135,000 dolar seviyesine ulaşacak.
✅ Aug > $47K https://t.co/tj6SSwSzKR
— PlanB (@100trillionUSD) August 13, 2021
Bitcoin’in bahsedilen seviyelere ulaşıp alaşamayacağı henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak Bitcoin’in her geçen gün daha fazla insan tarafından benimsendiği de bir gerçek. Dolayısıyla bahsedilen fiyatlamalar, imkansız olarak görülemiyor.
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Kripto Para
Kripto Para Borsası Bybit Türkiye’de
Bitcoin ve Ethereum hacimleriyle dünyanın büyük kripto para platformlarından biri olarak görülen Singapur merkezli Bybit, Türkiye’de resmi olarak hizmete açıldı. Dünya çapında 2 milyonu bulan kayıtlı kullanıcı sayısıyla en hızlı büyüyen kripto para borsalarından biri olarak gösterilen Bybit, internet üzerinden alım-satım ve madencilik paketleri sunuyor. Şirket ayrıca, birçok dilde 7/24 müşteri desteği sunuyor.
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Singapur merkezli Bybit, artık ülkemizde de faaliyet gösterecek
Kanunların ve regülasyonların en sistematik ve en ciddi biçimde uygulanabildiği ülkelerden olan Singapur’da kurulan Bybit üzerinde şu anda 3 milyar USD açık pozisyon bulunuyor. Her hafta 1,5 milyondan fazla kullanıcının işlem yaptığı Bybit, dünyanın en büyük kripto ticaret platformları arasında ilk beşte yer alıyor. Bybit’in Kurucusu ve CEO’su Ben Zhou, o dönem dünyanın en büyük foreks ve CFD alım satım komisyonculuk şirketlerinden biri olan XM’den ayrılarak 2018 yılında Bybit’i kurdu. Bybit çekirdek kadrosu, yatırım bankalarından, teknoloji firmalarından, foreks endüstrisinden ve blockchain teknolojisini erken benimseyen profesyonellerden oluşuyor. Geliştirme ekibinde Morgan Stanley, Baidu, Alibaba ve Tencent’ten çalışanlar yer alıyor.
Türkiye’de resmi olarak hizmete açılmalarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Bybit Kurucu Ortağı ve CEO’su Ben Zhou, şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin severek kullandığı ürün ve hizmetlerimizi Türkiye’ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. Kripto para birimlerine ilişkin halihazırda yaygınlaşmış olan farkındalık ve büyük ilgi de göz önünde bulundurulduğunda, yerel kripto borsasına birinci sınıf likidite, sektör lideri güvenilirlik ve dünya standartlarında güvenlik sunacağımız yeni durağımız Türkiye olacak”.
Bybit İletişim Başkanı Igneus Terrenus ise şunları belirtti: “Yeni büyüme fırsatları sunan kripto para birimleri, kullanıcılarını finans ve bilgisayarlar hakkında bilgi edinmeye teşvik ediyor. Finansal okuryazarlık oranı yüksek ve teknoloji konusunda bilgili bir nüfus toplumlar için nimettir. Türkiye’nin özellikle kripto para konusundaki ilgisi ve deneyimi bizi Türkiye’ye yatırım yapma konusunda teşvik etti”.
Borussia Dortmund futbol kulübünün resmi sponsoru olan Bybit, birçok kulübün medya haklarını temsil eden Capital Sports Media iş birliği ile Türkiye spor endüstrisine yatırımlarına başladı. Aynı zamanda geçen yılın çok konuşulan ve rekor büyümelere imza atılan kripto para yarışması WSOT’u 2021 yılında 7,5 milyon USDT ödül havuzuyla tekrarlayan Bybit, Türkiye’den de katılımcıları bekliyor.
Bybit, kripto para birimlerinin ve geleneksel finans uygulamalarını bir araya getirerek sektörde devrim yaratmaya devam etmeyi amaçlıyor. Şirketin kullanıcı dostu olduğunu vurguladığı platformu, kullanıcılara sektördeki en güvenli, en hızlı, en adil ve en şeffaf işlem deneyimlerinden birini sunmayı amaçlıyor.
Bybit, kritik anlarda çökme yaşanmayacağını iddia ediyor
Bybit’in belirttiğine göre, şirketin operasyonlarında süreklilik esas. Buna dayanarak şirket, en kötü piyasa hareketi durumlarında bile çökme yaşanmayacağını iddia ediyor. Bu da kullanıcı işlemlerinin hatasız bir şekilde gerçekleşmesi gereken bir ortamda güvenilirliği artırmaya yardımcı oluyor. Ek olarak fiyat dalgalanmalarının pozisyonunuzun haksız yere kapanmasına neden olması durumunda Bybit, kullanıcılarının varlıklarını adil piyasa fiyatından telafi ediyor. Bybit’in 7/24 müşteri desteği olması da, kullanıcıların, özellikle yardıma ihtiyaç duyduklarında, cevapsız kalmamasını garantiler.
Kripto para borsalarında güvenlik yatırımının büyüklüğü, bir şirketin genel güvenlik taahhüdünün ve kapasitesinin önemli bir göstergesi. Güvenlik yatırımında sektöre öncülük eden Bybit, bütçesinin %25’ini de siber güvenlik alanına yatırıyor.
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