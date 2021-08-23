Bitcoin, Mayıs’tan Beri İlk Kez 50,000 Dolar Seviyesini Geçti

Kripto paraların lideri konumundaki Bitcoin, bugün ilk kez son 3 aydır göremediği 50,000 dolar seviyesine geri geldi. Mayıs ayında yaşanan çöküşün ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bitcoin’in tarihi zirvesi 65,000 dolar seviyesinde.

Bitcoin, yaşadığı çöküşün ardından 28,000 dolar seviyelerine kadar gerilemiş. Ancak bu seviyeden aldığı tepkiyle kendisini tekrar 40,000 dolar seviyelerine çıkarmayı başarmıştı. 48,000 doları aştıktan sonra biraz vakit geçiren Bitcoin, son 24 saatte %5 artışla 48,000 dolardan 50,400 dolar seviyelerine kadar geldi. Tam olarak 1 ay önce 30-32,000 dolar bandında hareket eden Bitcoin, bu süre zarfında ise %60’lık bir artış yaşadı.

Bitcoin, 50,000 dolar seviyelerini en son Mayıs ayının ortalarında görmüştü. Elektrikli araç şirketi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, çevresel sebeplerden ötürü artık Bitcoin ile ödeme kabul etmeyeceklerini açıklamasının ardından yaşanan çöküş ile tekrar bu seviyelere çıkılamamıştı. Tesla’dan gelen bu haberin ardından yatırımcılar büyük bir şok yaşamıştı. Çünkü Elon Musk, Bitcoin tarafında oldukça olumlu söylemlerde bulunuyordu ve şirketlerinin Bitcoin almasını sağlıyordu. Bunun ardından Çin hükümeti de ülkesinde kripto para madenciliğine yasak getirmesiyle çöküş büyük boyutlara ulaşmış ve bir çok yatırımcı çok büyük zararlar görmüştü.

Mayıs ayında yaşanan negatif olayların ardından yatırımcılar zor zamanlar yaşamış ve iki tarafa ayrılmıştı. Tarafların bir kısmı yaşanan boğa koşusunun bitmediğini düşünerek yatırımlarına sahip çıksa da bir kısım da ayı piyasasına girildiğini düşünerek kar veya zararlarını realize etmişti. Tüm bu olayların ardından Bitcoin, 30,000 doların altına inmişti. Kimileri 20,000 hatta 10,000 dolar seviyelerine düşüleceğini belirtse de Bitcoin 28,000 dolardan destek alarak bugünlere geldi.

50,000 dolar seviyesinin aşılması bir çok yatırımcı tarafından olumlu görülüyor. 50,000 dolar gibi tam sayıların psikolojik olarak insanlar için önemli direnç noktaları olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bu seviyenin aşılması çoğu insan için artık Bitcoin’in yolculuğunun süreceğini ve boğa koşusunun sona ermediğini kanıtlıyor.

Bitcoin’in boğa koşusu çeşitli analizlerle öngörülmeye çalışılıyor. Bu öngörülerin en çok saygı görenlerden biri de kuşkusuz ki stock to flow grafiği olarak bilinen grafik. Bu grafiğin bu kadar saygı görmesinin sebebi ise Bitcoin fiyatının 2010 yılından bu zamana kadar bu grafikte öngörülen fiyat hareketlerini çok büyük ölçüde takip etmesinden kaynaklanıyor. Bu grafiğe göre Bitcoin’in bu boğa koşusunun sonunda en az 100,000 dolar seviyelerine çıkması bekleniyor. Grafiğin yaratıcısı kimliği bilinmeyen ancak PlanB takma adıyla Twitter’da yazanan kişinin beklentisine göre Bitcoin’in fiyatının Aralık sonunda en az 135,000 dolar seviyesine ulaşacak.

Bitcoin’in bahsedilen seviyelere ulaşıp alaşamayacağı henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak Bitcoin’in her geçen gün daha fazla insan tarafından benimsendiği de bir gerçek. Dolayısıyla bahsedilen fiyatlamalar, imkansız olarak görülemiyor.