Opel Frontera, uzun süredir beklenen dönüşünü Türkiye’de gerçekleştirdi. Crossland’in yerini alan bu yeni B-SUV modeli, modern tasarım anlayışı ve iki farklı motor seçeneğiyle dikkat çekiyor. İstanbul’da yapılan tanıtım etkinliğinin ardından Opel Frontera Türkiye fiyatı da resmi olarak açıklandı. Peki Opel Frontera özellikleri neler sunuyor?

Opel Frontera özellikleri neler sunuyor?

Yeni Opel Frontera, markanın güncel tasarım çizgilerini başarılı bir şekilde taşıyor. Sert ve keskin hatlara sahip dış tasarımında öne çıkan detaylar arasında Opel Vizor ön ızgara, birleşik LED farlar ve arka bölümde büyük bir “Frontera” yazısı yer alıyor. Arka aydınlatma grubu parçalı yapısıyla estetik bir tamamlayıcılık sunuyor.

İç tasarımda ise kullanıcı dostu bir sadelik tercih edilmiş. Konsolda 10 inçlik dijital gösterge paneli ve yine 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu ikili, teknolojiyi minimalizmle harmanlayan bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Motor seçeneklerine gelirsek, Frontera iki farklı versiyonla karşımıza çıkıyor. Elektrikli versiyon, 83 kW (yaklaşık 113 beygir) güce sahip ve 301 km WLTP menzil sunuyor. Şehir içi kullanımda bu menzilin 430 km’ye kadar çıkabildiği belirtilmiş. Hibrit versiyonda ise 1.2 litrelik benzinli motor ve hafif hibrit sistem bulunuyor. Hibrit versiyon performans ve verimliliği dengeleyen bir seçenek olarak sunuluyor.

Opel ayrıca GS ve Edition olmak üzere farklı donanım seviyeleriyle Frontera’yı daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde konumlandırıyor. GS donanım paketi özellikle daha zengin multimedya ve sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor.

Opel Frontera Türkiye fiyatı ne kadar?

Araç Versiyonu Donanım Seviyesi Fiyat Yeni Opel Frontera Elektrikli (83 kW) GS 1.345.000 TL Yeni Opel Frontera Hybrid 1.2 Edition 1.680.000 TL Yeni Opel Frontera Hybrid 1.2 GS 1.780.000 TL

Fiyat-performans açısından özellikle elektrikli versiyonun uygun fiyatı dikkat çekiyor. Opel, bu hamlesiyle hem çevreci sürüş isteyen hem de uygun fiyatlı SUV arayan kullanıcıları hedefliyor.

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Peki siz yeni Opel Frontera hakkında ne düşünüyorsunuz? Elektrikli versiyonun fiyatı sizi cezbetti mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.