Xiaomi SU7 Ultra, Çinli teknoloji devinin otomobil dünyasındaki büyük adımı olarak tanıtılmıştı. Ancak 2 milyon 841 bin TL’ye varan fiyatıyla satışa sunulan araç, beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle yoğun eleştiriler alıyor. Özellikle ekstra ücretle sunulan karbon fiber kaputun, tanıtımlarda belirtilen havalandırma işlevini yerine getirmemesi kullanıcıları isyan ettirdi. Şirket, gelen tepkiler üzerine özür metni yayımlamak zorunda kaldı. Peki Xiaomi SU7 Ultra sorunu ne?

Xiaomi SU7 Ultra neden tepki çekti?

Xiaomi SU7 Ultra modelini tercih eden bazı kullanıcılar, 42 bin yuan (yaklaşık 226 bin TL) ekstra ödeyerek satın aldıkları “çift hava kanallı karbon fiber kaput”un işlevsel olmadığını ileri sürdü. Xiaomi CEO’su Lei Jun, bu kaputun sadece sportif bir tasarım unsuru değil, aynı zamanda tekerlek havalandırmasına yardımcı olan teknik bir çözüm sunduğunu ifade etmişti. Ancak teslimat sonrası kaputu söken bazı kullanıcılar, hava kanalı yerine yalnızca plastik destek yapıları ve iki delikle karşılaştıklarını belirtti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Xiaomi’nin hisseleri %6 oranında değer kaybetti. Çinli kullanıcılar arasında hızla yayılan tepki, bazı grupların tüketici hakları çerçevesinde toplu dava girişiminde bulunmasına kadar büyüdü. Yicai’ye göre, bu gruplardan biri 300’ün üzerinde üyeye sahip.

Xiaomi, yaptığı açıklamada karbon fiber kaputun “Nürburgring pistinde test edilen sportif versiyona stilistik bir gönderme” olduğunu belirtti. Şirket, henüz teslim edilmemiş siparişleri klasik kaputla değiştirmeyi ya da teslim alanlara 20 bin sadakat puanı (bu puanlar mağazalarda kullanılabilecek) vermeyi teklif etti. Ancak bu açıklamalar pek çok alıcı için yeterli görülmedi.

Xiaomi SU7 Ultra Teknik Özellikleri

Motor Gücü : Toplam 1.548 PS (1.138 kW) gücünde üç elektrik motoru

: Tork : 1.770 Nm

: 0-100 km/s Hızlanma : 1,98 saniye

: Azami Hız : 350 km/s

: Batarya Kapasitesi : 93,7 kWh

: Menzil : 620 km (CLTC standardına göre)

: Şarj Süresi : %10’dan %80’e 11 dakikada hızlı şarj

: Ağırlık : 2.360 kg

: Aktarma : Dört tekerlekten çekiş (AWD)

: Şasi : Modena platformu

: Gövde: 4 kapılı sedan

Gelecek ne gösterecek?

Xiaomi’nin otomotivdeki ilk adımı olan SU7 serisi, lansman döneminde büyük ilgi görmüştü. Ancak Ultra versiyonunda yaşanan bu tasarım/işlev karmaşası, markanın otomobil algısını ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle yüksek fiyatlı özelleştirme seçeneklerinin beklentileri karşılamaması, tüketici güvenini zedelemiş durumda. Xiaomi’nin bu durumu nasıl yöneteceği, markanın sektördeki kalıcılığını doğrudan etkileyecek.