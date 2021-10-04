Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 4-8 Ekim 2021

Sonbahar geldi ve Ekim’in ilk haftasında çıkacak oyunlar arasında önemli oyunlar yer alıyor. Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Far Cry 6, Alan Wake Remastered ve Metroid Dread gibi önemli oyunlar bulunuyor.

Sonbahar her zaman yeni oyunlar için iyi bir çıkış penceresi olmuştur. Sıkıcı yaz aylarını geride bırakmanın ardından Sonbahar ayı oyun mevsiminin de açılışını temsil eder bir bakıma. Biz de artık Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde Sonbahar mevsimini fazlasıyla hissetmeye başlamış durumdayız. Merak etmeyin. Buradan hava durumu tahminlerine bağlamayacağız. Konumuza dönüyoruz.

Özellikle son haftalar yeni oyunlar için fazlasıyla sessiz geçiyordu. Ama geçtiğimiz ayı da dahil ederek Sonbahar ile birlikte oyun piyasasında da hareketlenmeler görmeye başladık. Geçtiğimiz ay Deathloop, Diablo 2 Resurrected, FIFA 22, alay konusu olan eFootball 2022 ve Amazon’un yeni oyunu New World’un çıkışına tanıklık ettik. Bu ay da güzel oyunlar bizleri bekliyor.

Bu haftanın en önemli oyunu tartışmasız Far Cry 6 olarak gözüküyor. Bununla birlikte yeni 2 boyutlu Metroid oyunu ve henüz çıkmadan oldukça ilgi çekmeyi başaradan Nickelodeon All-Star Brawl oyunu da çıkış yapacak. Popüler korku/gerilim oyunu serisi Alan Wake’in yeniden yapımı da bu hafta çıkan oyunlar arasında. Bunların yanında ilginizi çekebilecek bir çok oyun da bu hafta geliyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda da heyecanlanacağımız oyunlarda görüşmek üzere.

Pazartesi, Ekim 4

Toree 2 | Switch

Salı, Ekim 5

Exophobia | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Nickelodeon All-Star Brawl |PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Alan Wake Remastered | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Super Monkey Ball: Banana Mania | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Rainbow Billy: The Curse of the Levithan | PS4, Xbox One, Switch, PC

Jett: The Far Shore | PS5, PS4, PC

BPM: Bullets Per Minute | PS4, Xbox One

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey | PS5, PS4

LEGO Marvel Super Heroes | Switch

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases | Switch

AmaneSwitch | Switch

RiMS Racing | Switch

Hotel Magnate | PC

Çarşamba, Ekim 6

Art of Rally | PS5, PS4

Jack Axe | PC

Perşembe, Ekim 7

Far Cry 6 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

No Longer Home | Xbox One, Switch

Pretty Girls Mahjong Solitaire | Switch

Creepy Tales 2 | Switch

Prehistoric Life Puzzles | Switch

PandaBall | Switch

Jack Axe | Switch

Drum Box | Switch

Sophia’s World | Switch

Panmorphia | Switch

Balloon Pop – Learning Letters, Numbers, Colors, Game for Kids | Switch

The Lightbringer | Switch, PC

Business Tour Deluxe | Switch

The Marauder Chronicles: Curse Over Valdria | Switch

Lotus Bloom | Switch

InfiniteCorp: Cyberpunk Card Game | Switch

Gang Beasts | Switch

Age of Darkness Final Stand | PC

Whisper Trip – Chapter 1 | PC

Blade of Darkness | PC

Cuma, Ekim 8