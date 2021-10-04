Oyun
Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 4-8 Ekim 2021
Sonbahar geldi ve Ekim’in ilk haftasında çıkacak oyunlar arasında önemli oyunlar yer alıyor. Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Far Cry 6, Alan Wake Remastered ve Metroid Dread gibi önemli oyunlar bulunuyor.
Sonbahar her zaman yeni oyunlar için iyi bir çıkış penceresi olmuştur. Sıkıcı yaz aylarını geride bırakmanın ardından Sonbahar ayı oyun mevsiminin de açılışını temsil eder bir bakıma. Biz de artık Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde Sonbahar mevsimini fazlasıyla hissetmeye başlamış durumdayız. Merak etmeyin. Buradan hava durumu tahminlerine bağlamayacağız. Konumuza dönüyoruz.
Özellikle son haftalar yeni oyunlar için fazlasıyla sessiz geçiyordu. Ama geçtiğimiz ayı da dahil ederek Sonbahar ile birlikte oyun piyasasında da hareketlenmeler görmeye başladık. Geçtiğimiz ay Deathloop, Diablo 2 Resurrected, FIFA 22, alay konusu olan eFootball 2022 ve Amazon’un yeni oyunu New World’un çıkışına tanıklık ettik. Bu ay da güzel oyunlar bizleri bekliyor.
Bu haftanın en önemli oyunu tartışmasız Far Cry 6 olarak gözüküyor. Bununla birlikte yeni 2 boyutlu Metroid oyunu ve henüz çıkmadan oldukça ilgi çekmeyi başaradan Nickelodeon All-Star Brawl oyunu da çıkış yapacak. Popüler korku/gerilim oyunu serisi Alan Wake’in yeniden yapımı da bu hafta çıkan oyunlar arasında. Bunların yanında ilginizi çekebilecek bir çok oyun da bu hafta geliyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda da heyecanlanacağımız oyunlarda görüşmek üzere.
Pazartesi, Ekim 4
- Toree 2 | Switch
Salı, Ekim 5
- Exophobia | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC
- Nickelodeon All-Star Brawl |PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC
- Alan Wake Remastered | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
- Super Monkey Ball: Banana Mania | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch
- Rainbow Billy: The Curse of the Levithan | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Jett: The Far Shore | PS5, PS4, PC
- BPM: Bullets Per Minute | PS4, Xbox One
- Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey | PS5, PS4
- LEGO Marvel Super Heroes | Switch
- Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases | Switch
- AmaneSwitch | Switch
- RiMS Racing | Switch
- Hotel Magnate | PC
Çarşamba, Ekim 6
- Art of Rally | PS5, PS4
- Jack Axe | PC
Perşembe, Ekim 7
- Far Cry 6 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
- No Longer Home | Xbox One, Switch
- Pretty Girls Mahjong Solitaire | Switch
- Creepy Tales 2 | Switch
- Prehistoric Life Puzzles | Switch
- PandaBall | Switch
- Jack Axe | Switch
- Drum Box | Switch
- Sophia’s World | Switch
- Panmorphia | Switch
- Balloon Pop – Learning Letters, Numbers, Colors, Game for Kids | Switch
- The Lightbringer | Switch, PC
- Business Tour Deluxe | Switch
- The Marauder Chronicles: Curse Over Valdria | Switch
- Lotus Bloom | Switch
- InfiniteCorp: Cyberpunk Card Game | Switch
- Gang Beasts | Switch
- Age of Darkness Final Stand | PC
- Whisper Trip – Chapter 1 | PC
- Blade of Darkness | PC
Cuma, Ekim 8
- Rain City | Xbox One
- Night Reverie | PC
- Metroid Dread | Switch
- Tetris Effect: Connected | Switch
- Lord of the Click 2 | Xbox One
- Enigmatis 3: The Shadow of Karhala | Switch
- Bouncy Bullets 2 | Switch
- AAA Clock | Switch
- Medieval Tower Defense | Switch
- Toroom | Switch
- The Adventures of Spunk Dodgers and Splat | Switch
- Peace, Death!! 2 | PC
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Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 4-8 Ekim 2021
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