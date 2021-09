Amazon’un Yeni Oyunu New World Sorunlarla Çıktı

Amazon’un yeni MMO oyunu New World’ün sunucuları yüz binlerce oyuncuyla başa çıkamıyor. Oyunu oynamak isteyen oyuncular, inanılmaz uzun sıraları saatlerce beklemek durumunda kalıyor. Durumdan şikayet edenler ise oyunu negatif oy bombardımanına tutarak eleştirilerini yansıttı.

Amazon’un yeni devasa büyük çoklu oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu New World bugün itibariyle kapılarını oyunculara açtı. Açıldığı andan itibaren kısa süre içerisinde de anlık 700,000 gibi devasa oyuncu sayılarına ulaştı. Twitch üzerinden de 1 milyona yakın kişi oyunun yayınlarını izledi. Çevrimiçi perakende satışın yanında web hizmetleri de sunan Amazon, yine de sunucu problemleriyle başa çıkamadı. Ve oyuncular yalnızca oyuna girebilmek için saatlerce sıra beklemek durumunda kaldı.

Amazon, 2000 oyuncuya kadar aynı anda alabilen sunuculardan 233 tanesini New World oyunu için ayırdı. Bu da yaklaşık 466,000 oyuncunun aynı anda sorunsuz bir şekilde oyunu oynayabilmesi anlamını taşıyordu. Ancak yeni oyuna olan ilgi sebebiyle planlanan bu rakam fazlasıyla aşılmış durumda. Bu durum da oyun sunucularının aşırı yüklenmesine sebep oldu.

Oyuncular ise sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirerek karşı karşıya kaldıkları bekleme sürelerini paylaştı. Bir çok oyuncu sosyal medyayı kısa süre içerisinde, 10 binlerce kişilik sıraları gösteren ekran görüntüleriyle doldurdu.

LMAOOOO New World Queue looking might fine. pic.twitter.com/htnx8MQEXt

— Gabz 🌱🇨🇴 (@gabszters) September 28, 2021