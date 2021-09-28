Amazon’un Yeni Oyunu New World Sorunlarla Çıktı

Amazon’un yeni MMO oyunu New World’ün sunucuları yüz binlerce oyuncuyla başa çıkamıyor. Oyunu oynamak isteyen oyuncular, inanılmaz uzun sıraları saatlerce beklemek durumunda kalıyor. Durumdan şikayet edenler ise oyunu negatif oy bombardımanına tutarak eleştirilerini yansıttı.

Amazon’un yeni devasa büyük çoklu oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu New World bugün itibariyle kapılarını oyunculara açtı. Açıldığı andan itibaren kısa süre içerisinde de anlık 700,000 gibi devasa oyuncu sayılarına ulaştı. Twitch üzerinden de 1 milyona yakın kişi oyunun yayınlarını izledi. Çevrimiçi perakende satışın yanında web hizmetleri de sunan Amazon, yine de sunucu problemleriyle başa çıkamadı. Ve oyuncular yalnızca oyuna girebilmek için saatlerce sıra beklemek durumunda kaldı.

Amazon, 2000 oyuncuya kadar aynı anda alabilen sunuculardan 233 tanesini New World oyunu için ayırdı. Bu da yaklaşık 466,000 oyuncunun aynı anda sorunsuz bir şekilde oyunu oynayabilmesi anlamını taşıyordu. Ancak yeni oyuna olan ilgi sebebiyle planlanan bu rakam fazlasıyla aşılmış durumda. Bu durum da oyun sunucularının aşırı yüklenmesine sebep oldu.

Oyuncular ise sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirerek karşı karşıya kaldıkları bekleme sürelerini paylaştı. Bir çok oyuncu sosyal medyayı kısa süre içerisinde, 10 binlerce kişilik sıraları gösteren ekran görüntüleriyle doldurdu.

LMAOOOO New World Queue looking might fine. pic.twitter.com/htnx8MQEXt — Gabz 🌱🇨🇴 (@gabszters) September 28, 2021

New World oyunuyla ilgili bilgileri toplayan resmi olmayan bir internet sitesi ise bu uzun bekleme sürelerinin bazı sunucular için 212 saate kadar varabileceğini hesapladı. Merak edenler için bu süre 1 haftadan fazla ediyor. Bu hesaplamalar sıradaki herkesin sırada kalmaya devam edeceği senaryolar için hesaplansa da yine de hala buna benzer sunucu problemlerinin yaşanması hoş karşılanmıyor.

New World resmi internet sitesinde ise konuyla ilgili geliştiriciler tarafından bir mesaj paylaşıldı. Mesajda özet olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı oyuncuların uzun süren sıraları deneyimlediğini anlamış bulunmaktayız ve bu sorunun çözümünü bulabilmek için çok sıkı çalışıyoruz,” “Ek sunucular koymaya devam ediyoruz ve değişikliklerin testleri tamamlandıktan sonra hali hazırdaki sunucu kapasitemizi arttıracağız.”

Amazon ayrıca önümüzdeki iki hafta boyunca oyuncuların sunucu değişikliklerini bedava olarak yapabileceğini açıkladı. Diğer çevrimiçi oyunlarda sunucu değişikliği işlemleri için küçük komisyonlar alınabiliyor.

MMO dünyasında sunucuların gelen talebi karşılama konusunda fazlasıyla çuvallaması şaşırtıcı bir olay olmanın ötesine geçti. Bu yılın başlarında, Final Fantasy XIV oyununun çıkışının ardından benzer sorunlar yaşanmıştı. Ve oyunun yapımcısı Naoki Yoshida oyunculardan özür dilemişti. Yine de Amazon gibi pahalı bir altyapıya, devasa sunuculara ve sınırsız kaynaklara sahip bir şirketten daha fazlası bekleniyordu.

New World, aynı zamanda Amazon’un 2014 yılında kurduğu kendi oyun stüdyosu tarafından çıkış yapmayı başaran ilk PC oyunu olma özelliği taşıyor. 2016 yılındaki Twitchcon etkinliğinde Amazon Games çatısı altındaki Amazon Oyun Stüdyoları 3 oyun duyurmuştu. Bu oyunlardan 2 tanesinin, Breakaway ve Crucible stüdyo tarafından iptal edildiği açıklandı. Diğer oyun New World ise 2020 yılında çıkması beklenirken aldığı erteleme ise ancak 28 Eylül 2021 tarihinde çıkış yapabildi. Şimdilik oyuncular oyunu sorunsuz bir şekilde deneyimleyememiş olsa da ilerleyen günlerde sorunların çözülmesinin ardından oyun ile ilgili daha düzgün yorumlar yapılacaktır.