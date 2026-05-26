Türkiye ekonomisinin taşıyıcı gücü konumundaki otomotiv endüstrisi, Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satım seviyesine ulaşarak tarihi bir dönemi geride bıraktı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre sektör, büyüme ivmesini koruyarak yıllık bazda 41,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Peki elde edilen bu tarihi başarıların ardından, küresel pazarda rekabet eden Türk otomotiv sanayisini gelecek dönemde neler bekliyor?

Küresel pazarda Türk otomotiv endüstrisinin konumu ve üretim gücü

Son açıklanan resmi veriler doğrultusunda, Türkiye’nin otomotiv alanındaki küresel ağırlığı net rakamlarla tescillenmiş oldu. Ülkemiz, dünya genelinde motorlu taşıt üretiminde 12’nci sırada yer alırken, Avrupa özelinde ise 5’inci sıraya yerleşmiş durumda. Özellikle hafif ticari araç segmentinde elde edilen başarı dikkat çekiyor; Türkiye bu alanda Avrupa’nın 1 numaralı üreticisi unvanını korurken, dünya genelinde ise 9’uncu sırada bulunuyor.

İhracat bacağı incelendiğinde ise 87’nci fasılda yer alan gümrük kalemlerinde Türkiye, dünya genelinde en çok ihracat yapan 16’ncı ülke konumunda bulunuyor. Avrupa ölçeğinde ise bu ihracat başarısı ülkemizi 11’inci sıraya taşıyor. Üretim gücünün ihracata yansıyan bu tablosu, ana sanayi ile tedarik sanayi arasındaki güçlü ortaklığın somut bir çıktısı olarak görülüyor.

Avrupa pazarındaki gümrük avantajı ve yeni nesil mobilite dönüşümü

Türkiye’de üretilen birçok binek ve ticari araç modeli, Avrupa Birliği pazarında oldukça yüksek talep görüyor. Ülkemizin sahip olduğu gelişmiş sanayi altyapısı ve AB ile yapılan gümrük anlaşmaları, yerli üretim modellerin Avrupa pazarında vergi avantajıyla rekabetçi fiyatlarla satılabilmesini sağlıyor. Nitekim sektörün gerçekleştirdiği toplam ihracatın %70’inden fazlasının Avrupa pazarına yapılması bu durumu açıkça kanıtlıyor.

Sektörün uzun vadeli hedefleri ise yalnızca geleneksel içten yanmalı motorlarla sınırlı kalmıyor. Yeşil Mutabakat uyum süreçleri ve karbon nötr üretim vizyonu doğrultusunda 2026 yılı ve sonrasına hazırlanan üreticiler, batarya teknolojileri ile yazılım odaklı akıllı mobilite çözümlerinde de bölgenin en büyük tedarikçisi olmayı hedefleyyor.

Bu haberlerle beraber, Türkiye’nin sadece bir montaj üssü olmaktan çıkıp Ar-Ge ve yüksek teknoloji üreten bir merkeze dönüştüğünü söyleyebiliriz. Küresel markaların ülkemizdeki üretim hatlarını modernize etmesi ve yerli projelerin devreye girmesi, yapısal dönüşümün en önemli katalizörü oldu. Ancak küresel pazarda kalıcı olabilmek için yazılım ve batarya gibi yeni nesil bileşenlerin yerlilik oranını artırmak, önümüzdeki yılların en kritik sınavı olacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki otomotiv üretiminin ve ihracat rekorlarının geleceğini nasıl görüyorsunuz?