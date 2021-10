Konami, eFootball 2022 için Özür Diledi

Konami, yeni çıkış yapan oyunu eFootball 2022’nin problemlerinden dolayı özür diledi. Şirket aynı zamanda oyunun hatalarının da farkında olduğunu ve Ekim ayı içerisinde bir güncelleme yayınlayarak sorunların çözüleceğini söyledi.

Konami Digital Entertainment şirketi, 2 gün önce çıkış yapan ve oldukça dalga geçilen eFootball 2022 oyunu için bir açıklama metni yayınlarak oyunculardan oyunun durumu için özür diledi. Yapılan açıklamada geliştirme ekibinin bu ay içerisinde bir ara yeni bir güncelleme yayınlayacağı belirtildi.

Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada geliştirici ekibin oyunun saçmalıklarla dolu hali hakkında bir çok geri bildirim aldığı söylenmiş. Konami, oyunculardan oyunun ara sahneleri, yüz ifadeleri, futbolcuların hareketleri ve topun davranışı ile ilgili bir çok şikayet aldığını da belirtti. Hataların çözümü ve oyunun kalitesinin arttırılması için bu ay içerisinde bir güncelleme geleceği de firma tarafından oyunculara söz verildi. Açıklamada şu ifadeler göze çarptı:

eFootball 2022, Konami tarafından geliştirilen oynaması ücretsiz bir futbol simülasyon oyunu. Oyunu oynamak için bir ücret talep edilmese de oyun içerisinde ücretli içerikler de bulunuyor. eFootball 2022 aynı zamanda kısaca PES olarak bilinen Pro Evolution Soccer oyununun da devamı niteliğinde. Serinin adı bu yılın başlarında değiştirilmişti.

eFootball 2022, 30 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve mobil cihazlar için yayınlandı. Ancak oyun oldukça kötü bir durumda çıkış yapınca oyuncuların alay konusu oldu. Serinin hayranları da oyunu negatif oy bombardımanına tutunca oyun, kısa süre içerisinde Steam üzerindeki en nefret edilen oyun haline dönüşmüştü.

This really makes it hard not to love #FIFA22 😔..#eFootball2022 #efootball #pes2022

I love you FIFA22 . pic.twitter.com/I7lEIlC84T

— Epic Player (@EpicPlyer) September 30, 2021